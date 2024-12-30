В России ограничили IP-телефонию

Правительство РФ своим постановлением № 1898 от 26 декабря 2024 года аннулировало лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации (IP-телефонию) из списка лицензий на услуги связи. Постановление уже вступило в силу.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — пояснили в правительстве.

Также отметено, что запрет IP-телефонии никак не скажется на обычных пользователях — они по-прежнему смогут пользоваться голосовой связью через мессенджеры.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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