В России ограничили IP-телефонию

Правительство РФ своим постановлением № 1898 от 26 декабря 2024 года аннулировало лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации (IP-телефонию) из списка лицензий на услуги связи. Постановление уже вступило в силу.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — пояснили в правительстве.

Также отметено, что запрет IP-телефонии никак не скажется на обычных пользователях — они по-прежнему смогут пользоваться голосовой связью через мессенджеры.