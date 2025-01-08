Названы самые популярные автомобильные бренды в мире

По результатам недавнего исследования, проведенного компанией Compare the Market, американский производитель электромобилей Tesla стал одним из самых популярных автомобильных брендов по количеству поисковых запросов в 2024 году. Компания заняла первое место в рейтинге в США, Канаде, России и ряде других стран.

Помимо лидирующих позиций в Северной Америке, компания Tesla демонстрирует значительную популярность в Скандинавских странах, ряде регионов Европы и на некоторых территориях Африканского континента.

В то же время, японский автопроизводитель Toyota сохраняет лидирующие позиции в большинстве стран Африки и в Австралии. Европейский бренд BMW также вошел в тройку лидеров, демонстрируя особую популярность в странах Азии и в некоторых государствах Европы.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии общемировой тенденции к электрификации транспортных средств, в которой компания Tesla играет ведущую роль.