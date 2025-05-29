Илон Маск заявил, что не подписывал договор о сотрудничестве с Дуровым

Илон Маск заявил, что не подписывал договор с бизнесменом Павлом Дуровым о сотрудничестве между мессенджером Telegram и компанией xAI. Маск оставил комментарий под публикацией Дурова 28 мая в соцсети X.

«Сделка не была подписана», — написал американский бизнесмен.

В ответ на этот комментарий основатель Telegram отметил, что формально документы еще не подписаны, но соглашение между бизнесменами принципиально достигнуто.

Напомним, что 28 мая Павел Дуров сообщил о партнерстве с Илоном Маском на один год. В мессенджере Telegram внедрят чат-бот Grok компании xAI, которая принадлежит Маску.