В Telegram будет интегрирован ИИ Grok

Павел Дуров объявил о сотрудничестве с xAI Илона Маска — теперь в Telegram появится тесная интеграция с искусственным интеллектом Grok. Основатель Telegram сопроводил новость тизером, в котором перечислил ключевые функции, которые появятся в мессенджере благодаря Grok:

- Возможность обращаться к ИИ прямо через поиск в Telegram

- Создание кратких резюме для длинных постов, сообщений или файлов с помощью ИИ

- Генерация стикеров непосредственно в чате

- Проверка фактов (фактчекинг)

- Модерация чатов с использованием Grok

- Достаточно добавить бота в администраторы, и он будет бороться со спамом

- Создание текстов по запросу пользователя.

Партнёрство с xAI рассчитано на один год: в его рамках Telegram получит инвестиции в размере 300 миллионов долларов, а также половину дохода от подписок xAI, оформленных через мессенджер. Ожидается, что новая функция появится в ближайшем обновлении Telegram.