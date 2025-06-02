Hugging Face выпустила человекоподобного робота HopeJR

Компания Hugging Face, известная своей платформой для разработчиков ИИ, представила два новых проекта с открытым исходным кодом: человекоподобного робота HopeJR и настольную модель Reachy Mini. HopeJR – это робот в человеческий рост, обладающий 66 степенями свободы, что позволяет ему выполнять широкий спектр движений, включая ходьбу и манипуляции руками.

Reachy Mini – компактный робот, предназначенный для тестирования ИИ-приложений, способный двигать головой, говорить и слушать. Конкретные сроки начала поставок не объявлены, но, по словам CEO Hugging Face Клема Деланга, компания планирует отправить первые экземпляры до конца года. В настоящее время открыт лист ожидания для всех желающих приобрести роботов.

Ориентировочная стоимость HopeJR составит около $3000, а Reachy Mini – от $250 до $300 с учетом пошлин. "Ключевым преимуществом является открытый исходный код этих роботов," – подчеркнул Деланг. "Это означает, что любой желающий может собрать, модифицировать и изучить их устройство. Доступная цена позволит избежать доминирования крупных корпораций с непрозрачными системами в сфере робототехники."

Hugging Face вышла на рынок робототехники, приобретя стартап Pollen Robotics. Интерес к этой области компания проявляла уже несколько лет. Ранее, в 2024 году, был представлен пакет открытых моделей ИИ LeRobot для создания роботов, а в 2025 году – обновленная версия программируемого манипулятора SO-101, разработанная совместно с французской компанией The Robot Studio. Также, Hugging Face расширила объемы обучающих данных для LeRobot, добавив, при поддержке стартапа Yaak, массивы данных для обучения беспилотного транспорта.