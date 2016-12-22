Обзор гарнитуры Plantronics Explorer 80

На тесте KV.by Bluetooth-гарнитура от компании Plantronics, одного из мировых лидеров в области производства гарнитур для различных областей связи.

Для затравки немного пафоса из Википедии: «Слова первого человека, ступившего на лунную поверхность, передавались всему миру именно через гарнитуру Plantronics». А теперь обзор.

Комплект поставки, внешний вид, конструкция

Поставляется гарнитура в небольшой коробке из блистера и картона. Оформление ее неброское, в черно-белых тонах. А вот комплектация неплохая: сама гарнитура, съемный силиконовый амбушюр, съемная петля для фиксации на ушной раковине, кабель USB 2.0 (type A – type B micro), автомобильный адаптер питания с выходом USB, комплект бумажной документации.

Судя по надписям на корпусе, в руках предсерийный образец (Not for sale), разработанный в городе Санта-Круз, Калифорния, модель EITE162. Цвет черный, размеры без амбушюра и петли составляют 47х15х18 мм, масса 7-8 г.

Гарнитура представляет собой параллелепипед с торчащим из одной грани динамиком на ножке. Динамик закрыт аккуратной металлической сеточкой, в остальном материал исполнения гарнитуры – пластик.

На лицевой стороне, противоположной динамику, заметно сочетание двух видов покрытий – глянцевого и матового. Глянцевая часть представляет собой кнопку управления вызовами, ход которой четкий, но очень небольшой, порядка 0,5 мм. Выше кнопки, почти на стыке граней корпуса, расположен светодиодный индикатор гарнитуры.

Примечательны торцы корпуса. На том, что рядом с динамиком, расположен порт USB 2.0 type B micro для зарядки устройства. На противоположном же разместился встроенный микрофон, закрытый пластиковой сеточкой.

Кроме кнопки управления вызовами в гарнитуре предусмотрены еще три: на одной боковой стороне расположены две кнопки регулировки громкости, а с другой – сдвижная кнопка включения/выключения.

В целом, по конструкции устройства можно отметить следующее: миниатюрно, но достаточно крепко, без люфтов, скрипов, ненадежности.

Использование

Взаимодействие с гарнитурой начинается ее сопряжением, к примеру, со смартфоном. Для этого на смартфоне активируется Bluetooth, а гарнитура приводится в «боевое» состояние путем сдвига кнопки включения и запуска режима сопряжения (удержание нажатой кнопки управления вызовами пока светодиодный индикатор не начнет мигать поочередно красным и синим цветом). Весь процесс при этом сопровождается голосовым комментарием на английском языке: «Power on. Talk time 11 hours», «Pairing» и «Phone 1 connected». Иногда, возможно, для сопряжения потребуется ввести код «0000». Теперь гарнитурой можно пользоваться.

Фиксацию устройства в ухе можно назвать отличной. Во-первых, этому способствует силиконовый амбушюр с небольшой петелькой, которая, изгибаясь, подстраивается под внутренние контуры ушной раковины, а во-вторых, усиливает эффект внешняя пластиковая петля-клип, предотвращающая случайное выпадение гарнитуры.

Гарнитура поддерживает следующие Bluetooth профили:

- HFP (Hands-free profile) – соединение с телефоном, передача монозвука;

- HSP (Headset profile) – соединение с телефоном, передача стереозвука, выполнение звонков;

- A2DP (Advanced audio distribution profile) – передача стерео аудиопотока.

Отсюда следует функционал устройства:

- ответ на входящие звонки (краткое одиночное нажатие кнопки управления вызовами);

- совершение исходящего вызова последнему набранному абоненту (краткое двойное нажатие кнопки управления вызовами);

- регулировка громкости (уменьшение/увеличение соответствующими кнопками, отключение/включение звука – одновременное нажатие и удержание обеих кнопок);

- голосовое управление Siri, Google Now, Cortana (нажатие и удержание кнопки управления вызовами в течение 2 секунд до голосового запроса на активацию голосового управления).

Кроме этого имеется возможность сопряжения гарнитуры сразу с двумя устройствами – удобно для одновременного взаимодействия, например, с личным и служебным смартфоном.

В руководстве пользователя на гарнитуру вскользь упоминается фирменное ПО «Find MyHeadset», доступное в Play Market для Android и App Store для iOS. Приложение слегка перегружено перекрестными элементами интерфейса, а по сути, выполняет лишь две функции – поиск гарнитуры путем подачи на нее тонового сигнала и отображение в процентах заряда АКБ.

Заряжается устройство через комплектный USB кабель, от любого порта USB настольного ПК или ноутбука, от любого адаптера питания 230 В с соответствующим разъемом, от комплектного же автомобильного адаптера питания. При зарядке светодиодный индикатор светится красным, по завершении индикатор тухнет. При пропадании связи гарнитура автоматически переходит в режим гибернации, что существенно увеличивает время ее автономной работы.

Вот собственно и все, осталось сказать про качество звука и автономность устройства. Гарнитура активно использовалась в течение недели для разговоров и за это время так и не потребовала зарядки. Кроме того она проработала около 7 часов в режиме музыка non-stop на максимальной громкости. Что касается качества звука, то оно было просто отличным – некоторыми собеседниками даже отмечалось улучшение слышимости по сравнению со штатным микрофоном.

Заключение

Что понравилось в устройстве? В первую очередь качество связи, удобство ношения, голосовые подсказки и автономность. Не подкачали при этом и эргономичность (читаемость кнопок вслепую) с конструкцией (качество сборки). Не понравилась лишь цена в 80 рублей за миниатюрное устройство весом 8 г. Но, как говорится: «Качество есть качество», «Скупой платит дважды», «Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи» и другие народные мудрости.