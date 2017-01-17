Незаменимых нет? Кассир, водитель и врач о том, заменят ли роботы людей

Автоматизация и роботизация могут обернуться для человека неожиданными последствиями: мы больше не будем строителями, врачами, а в кафе нас обслужат существа из пластика и металла. Школьники перестанут мечтать о БГУИРе – программированием займутся роботы. Реально ли это?
Медицина: С интуицией у роботов проблемы
Прибор для самолечения оказался мифом, который разоблачён ещё в 2013 году. Но ставят же люди себе диагнозы с помощью интернета, может, идея не такая утопическая?
Людмила Пендо, врач скорой помощи, Минск
- Я устроилась сюда в 2013 году и люблю свою работу, люблю применять знания и умения в сложных ситуациях, когда ампулы во все стороны и адреналин.
С техникой мы постоянно, ведь мы – бригада интенсивной терапии: кардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких. Техника помогает. Благодаря ей мы можем, например, оперировать живот, а 200 лет назад аппендицит был смертельной болезнью.
Но вряд ли компьютер сможет заменить человека. Даже если учесть, что рано или поздно мы придём к тому, что человек – это набор функций, как говорят друзья-программисты. Но мы говорим о модели человек-человек, где большую роль играет личность.
Компьютер не сможет успокоить ребёнка – попробуй узнай, что с ним? Важна социальная направленность: старикам нужен не столько врач, сколько человек, которому они будут доверять. Доктор всегда вызывает эмоции, и говорят даже, что сердце лечить можно только сердцем.
Существует врачебная интуиция: ты ещё не знаешь, что не так, но что-то не нравится. Проходит время – и оказывается, что действительно проблема есть. Да, думаю, интуиция будет для роботов проблемой. Плюс, клиническое мышление: болезнь - это не совокупность неполадок, это процесс, растянутый во времени. Он имеет множественные следствия. Образное мышление может вычленить причину и связать воедино. Но как станет лечить машина?
Плюсы компьютера? Можно отбросить человеческий фактор, компьютер не устаёт.
Водитель: Ручник уже превратился в кнопку, но беспилотников ждать надо долго
Беспилотные автомобили пока кажутся сказкой из новостей, но парктроник уже не редкость, а значит, для парковки не обязателен глазомер. Скоро ли белорусы пересядут на беспилотные машины и забудут, что такое вождение?
Степан Кравчёнок, водитель хлебозавода, г. Вилейка:
- Пасведчанне кіроўцы я маю 7 год, з іх 6 працую на хлебазаводзе. Мая праца – вазіць на “Газелі” ад 350 кілаграмаў да тоны хлеба. Камп’ютараў і электронікі ў гэтай машыне няма, хіба магнітола. Тут электроніка нічым не кіруе, кіруеш ты.
Наяўнасць электронікі залежыць ад машыны: напрыклад, бывае аўтаматычны ручнік. Яго не трэба зацягваць рукой, можна альбо націснуць кнопку, альбо пад ухілам ён зацягнецца сам. Пачнеш ехаць – сам адпусціць. Электрычная педаль газу, стабілізацыя машыны пры заносе…
Калі ў машыне стаіць камп’ютар, то гэта і кандыцыянер, і клімат-кантроль, можна бачыць выдаткаванне паліва і ўзровень масла. Але каб кіроўцаў замянілі робаты? У нас такое будзе няхутка, калі ўвогуле будзе.
Проста замяніць кіроўцу цягніка, а вось аўтамабіль… Так, беспілотнікі ёсць, але пакуль яны не ездзяць па дарогах агульнага карыстання і ім цалкам яшэ не давяраюць.
Што ў кіроўцы ёсць, чаго няма ў робата? Вочы, вушы. Ты ўбачыш незвычайную сітуацыю, якую не заўсёды заўважыць робат.
Кассовые операции: Человека можно заменить
За границей можно расплатиться в магазине самому, если разберётесь, как пользоваться кассовым терминалом. Правда, в соседней Польше ноу-хау для людей скорее чуждо, и сами себя обслуживают те, кто не хочет стоять в очереди. Может ли случиться, что кассиры всоре исчезнут?
Алёна, кассир в игорном заведении, Минск:
- У нас постоянно используется техника. Как в любом заведении, через компьютер работает система СККС (специальная компьютерно-кассовая система): к ней подключены все игровые автоматы, онлайн соединены с налоговой. Через систему я вижу выигрыши на автоматах, кредиты и так далее. Да, я смогла бы эту работу сделать и сама – раньше системы не было.
Ещё у нас есть безналичный расчёт, а раньше стоял обычный кассовый аппарат.
Может ли произойти, что кассир будет не нужен? Это реально, сейчас ведь можно оплачивать счета и снимать деньги в банкомате без вмешательства человека.
С другой стороны, в нашей системе человек всё-таки нужен: слишком разные существуют операции. Допустим, человек хочет получить часть выигрыша на руки деньгами, а часть кредитов зачислить обратно на аппарат. Ему объяснят, на какие аппараты какое количество кредитов можно ставить. Самому это тяжело – слишком много операций, много команд.
Строительство: Ручной труд решает
Робот-строитель не боится морозов, работает сутками и не уходит в запой. Первые такие модели можно увидеть на youtube. Когда они появятся у нас?
Владимир Богослов, мастер в ООО «Конструктивстрой»:
- Мы строим то, что даёт подрядная организация, которая специализируется на облицовке фасадов.
Компьютеризация мало затронула нашу отрасль, разве что в плане работы с документацией. Да, есть и работа с чертежами в AutoCAD’e, но… Компьютеризация не конёк строительства.
В Беларуси и России в 80-90 случаев из 100 применяется механизированный и ручной труд – пока мы на стадии перехода из каменного века. Многоэтажки – это тоже механизация разных видов, а не высокие технологии.
Для роботизации нужны чёткие алгоритмы, а для отрасли – умение принимать нестандартные решения. К тому же, я думаю, роботы – это пока что нерентабельно.
Рестораны и кафе: Когда улыбаешься – люди приходят чаще
Робот-официант, в отличие от всего вышеперечисленного, уже вполне реален: это может быть как управляемая платформа, так и вполне привычный образ из фильмов, который, как обещают разработчики, умеет даже распознавать эмоции.
Вадим Жук, официант и студент
- Официантом я подрабатывал летом, технику не использовал. В заведениях, где больше денег, официанту намного проще: он может использовать планшет, когда берёт заказ и информации много. А так...пишешь ручкой. Да, планшеты используют, например, в «Президент-Отеле».
Заменит ли техника официантов полностью? Возможно. Я видел, кажется, по Discovery ресторан в США, где еду разносят роботы. Сходил бы посмотреть. И это неплохо, может даже удобнее, но ничто не заменит живое общение: человек может посоветовать, какое блюдо лучше, робот – нет.
В работе официанта важно общение: с тобой постоянно разговаривают, улыбаются. Если и ты улыбаешься в ответ – люди приходят чаще.
Программисты: технический процесс vs творчество в чистом виде
Чтобы сделать сайт, сегодня уже не надо кодить сутками, а можно воспользоваться готовым шаблоном или сеткой Bootstrap. Может быть, самая оплачивая в Беларуси профессия скоро канет в Лету?
Андрей Дедков, системный архитектор в «Тимус Технологии»:
- Я придумываю решения для бизнеса, чтобы заменять ручную работу машинной, продумываю решения и даю задания программистам, чтобы реализовать их. Автоматизировать можно не только бизнес-процесс: например, мы делали разработку для 10-й больницы по анализу томографии. При переломе глазницы теперь можно смоделировать череп, и врач знает все особенности строения до того, как разрежет ткани.
Человека можно заменить в том, что не является творчеством, а также может быть описано как технический процесс. Я не верю в искусственный интеллект в той парадигме, в рамках которой он преподносится в «Терминаторе», «Матрице». Я вижу его как вычислительный процесс и алгоритмы сопоставления фактов. Это не душа и не сознание.
Компьютер вполне может заменить программиста, хотя и не всякого. Например, программа 1С сейчас имеет мощное средство аналитики, а раньше для того же результата нужно было сидеть и писать код.
Часто программист – это человек, который умеет говорить на языке компьютера, но не рождает идею. Его можно заместить. Но программирование в чистом виде я приравниваю к искусству: где что находится, как будет реагировать система на любое действие пользователя, возможное и невозможное.
Комментарии
Официанта и кассира точно заменят, уже очень скоро. Строители станут инженерами по 3D-печати. Водителя - в поездах уже практически, в автомобилях через пару десятков лет. Роботы точно заменят военных, особенно командование:) Программистов, к сожалению, не заменят. Хотя мне как менеджеру от ИТ это было бы очень кстати.
Так и манагеров не станет.
Вы знакомы с работой машиниста поезда? :)
О том, что половина профессий вымрет, не писал только ленивый. Двойка.
Профессия "программист" не вымрет, но расслоится, уже расслоилась. Появился программистский пролетариат, готовый лабать за копейки. Не хочу распинаться, это тема для отдельной статьи, может кто и "асилит".
Там, где аварии могут унести многие миллиарды и/или жизни -- люди останутся. Иначе сажать будет некого. :)
Сослагательное наклонение. И запятые прпущены, менеджер.
Майк, народ сейчас про точки не очень в курсе, а Вы тут про запятые...
> Хотя мне как менеджеру от ИТ это было бы очень кстати.
манагеры заменяются первыми:)
Нет - разве что вы научите ИИ общаться с заказчиками "гуманитариями", которые хотят "Сделайте нам хорошо".
Плюс научите его чувствовать коллектив,... и прочие лидерские качества.
А так статья вполне ужасна.
Перед тем как могли людям выдать материалы о текущим положении дел в их области.
А то вишь-ты "у него интуиции нет" - это у Ватсона-то? Там "интуиции" любой онколог позавидует.
Робомобили - "через пару десятков лет" - это при Otto/Tesla/Volvo и прочих китайцах, с работой по адаптации законодательства уже идущей вовсю.
В ЕС внесён уже Закон о наказании роботов. (С)
Верно. ИИ трудно заставить реализовать такую простую задачу как "семь перпендикулярных линий"
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