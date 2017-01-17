Незаменимых нет? Кассир, водитель и врач о том, заменят ли роботы людей

Автоматизация и роботизация могут обернуться для человека неожиданными последствиями: мы больше не будем строителями, врачами, а в кафе нас обслужат существа из пластика и металла. Школьники перестанут мечтать о БГУИРе – программированием займутся роботы. Реально ли это?

Медицина: С интуицией у роботов проблемы

Прибор для самолечения оказался мифом, который разоблачён ещё в 2013 году. Но ставят же люди себе диагнозы с помощью интернета, может, идея не такая утопическая?

Людмила Пендо, врач скорой помощи, Минск

- Я устроилась сюда в 2013 году и люблю свою работу, люблю применять знания и умения в сложных ситуациях, когда ампулы во все стороны и адреналин.

С техникой мы постоянно, ведь мы – бригада интенсивной терапии: кардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких. Техника помогает. Благодаря ей мы можем, например, оперировать живот, а 200 лет назад аппендицит был смертельной болезнью.

Но вряд ли компьютер сможет заменить человека. Даже если учесть, что рано или поздно мы придём к тому, что человек – это набор функций, как говорят друзья-программисты. Но мы говорим о модели человек-человек, где большую роль играет личность.

Компьютер не сможет успокоить ребёнка – попробуй узнай, что с ним? Важна социальная направленность: старикам нужен не столько врач, сколько человек, которому они будут доверять. Доктор всегда вызывает эмоции, и говорят даже, что сердце лечить можно только сердцем.

Существует врачебная интуиция: ты ещё не знаешь, что не так, но что-то не нравится. Проходит время – и оказывается, что действительно проблема есть. Да, думаю, интуиция будет для роботов проблемой. Плюс, клиническое мышление: болезнь - это не совокупность неполадок, это процесс, растянутый во времени. Он имеет множественные следствия. Образное мышление может вычленить причину и связать воедино. Но как станет лечить машина?

Плюсы компьютера? Можно отбросить человеческий фактор, компьютер не устаёт.

Водитель: Ручник уже превратился в кнопку, но беспилотников ждать надо долго

Беспилотные автомобили пока кажутся сказкой из новостей, но парктроник уже не редкость, а значит, для парковки не обязателен глазомер. Скоро ли белорусы пересядут на беспилотные машины и забудут, что такое вождение?

Степан Кравчёнок, водитель хлебозавода, г. Вилейка:

- Пасведчанне кіроўцы я маю 7 год, з іх 6 працую на хлебазаводзе. Мая праца – вазіць на “Газелі” ад 350 кілаграмаў да тоны хлеба. Камп’ютараў і электронікі ў гэтай машыне няма, хіба магнітола. Тут электроніка нічым не кіруе, кіруеш ты.

Наяўнасць электронікі залежыць ад машыны: напрыклад, бывае аўтаматычны ручнік. Яго не трэба зацягваць рукой, можна альбо націснуць кнопку, альбо пад ухілам ён зацягнецца сам. Пачнеш ехаць – сам адпусціць. Электрычная педаль газу, стабілізацыя машыны пры заносе…

Калі ў машыне стаіць камп’ютар, то гэта і кандыцыянер, і клімат-кантроль, можна бачыць выдаткаванне паліва і ўзровень масла. Але каб кіроўцаў замянілі робаты? У нас такое будзе няхутка, калі ўвогуле будзе.

Проста замяніць кіроўцу цягніка, а вось аўтамабіль… Так, беспілотнікі ёсць, але пакуль яны не ездзяць па дарогах агульнага карыстання і ім цалкам яшэ не давяраюць.

Што ў кіроўцы ёсць, чаго няма ў робата? Вочы, вушы. Ты ўбачыш незвычайную сітуацыю, якую не заўсёды заўважыць робат.

Кассовые операции: Человека можно заменить

За границей можно расплатиться в магазине самому, если разберётесь, как пользоваться кассовым терминалом. Правда, в соседней Польше ноу-хау для людей скорее чуждо, и сами себя обслуживают те, кто не хочет стоять в очереди. Может ли случиться, что кассиры всоре исчезнут?

Алёна, кассир в игорном заведении, Минск:

- У нас постоянно используется техника. Как в любом заведении, через компьютер работает система СККС (специальная компьютерно-кассовая система): к ней подключены все игровые автоматы, онлайн соединены с налоговой. Через систему я вижу выигрыши на автоматах, кредиты и так далее. Да, я смогла бы эту работу сделать и сама – раньше системы не было.

Ещё у нас есть безналичный расчёт, а раньше стоял обычный кассовый аппарат.

Может ли произойти, что кассир будет не нужен? Это реально, сейчас ведь можно оплачивать счета и снимать деньги в банкомате без вмешательства человека.

С другой стороны, в нашей системе человек всё-таки нужен: слишком разные существуют операции. Допустим, человек хочет получить часть выигрыша на руки деньгами, а часть кредитов зачислить обратно на аппарат. Ему объяснят, на какие аппараты какое количество кредитов можно ставить. Самому это тяжело – слишком много операций, много команд.

Строительство: Ручной труд решает

Робот-строитель не боится морозов, работает сутками и не уходит в запой. Первые такие модели можно увидеть на youtube. Когда они появятся у нас?

Владимир Богослов, мастер в ООО «Конструктивстрой»:

- Мы строим то, что даёт подрядная организация, которая специализируется на облицовке фасадов.

Компьютеризация мало затронула нашу отрасль, разве что в плане работы с документацией. Да, есть и работа с чертежами в AutoCAD’e, но… Компьютеризация не конёк строительства.

В Беларуси и России в 80-90 случаев из 100 применяется механизированный и ручной труд – пока мы на стадии перехода из каменного века. Многоэтажки – это тоже механизация разных видов, а не высокие технологии.

Для роботизации нужны чёткие алгоритмы, а для отрасли – умение принимать нестандартные решения. К тому же, я думаю, роботы – это пока что нерентабельно.

Рестораны и кафе: Когда улыбаешься – люди приходят чаще

Робот-официант, в отличие от всего вышеперечисленного, уже вполне реален: это может быть как управляемая платформа, так и вполне привычный образ из фильмов, который, как обещают разработчики, умеет даже распознавать эмоции.

Вадим Жук, официант и студент

- Официантом я подрабатывал летом, технику не использовал. В заведениях, где больше денег, официанту намного проще: он может использовать планшет, когда берёт заказ и информации много. А так...пишешь ручкой. Да, планшеты используют, например, в «Президент-Отеле».

Заменит ли техника официантов полностью? Возможно. Я видел, кажется, по Discovery ресторан в США, где еду разносят роботы. Сходил бы посмотреть. И это неплохо, может даже удобнее, но ничто не заменит живое общение: человек может посоветовать, какое блюдо лучше, робот – нет.

В работе официанта важно общение: с тобой постоянно разговаривают, улыбаются. Если и ты улыбаешься в ответ – люди приходят чаще.

Программисты: технический процесс vs творчество в чистом виде

Чтобы сделать сайт, сегодня уже не надо кодить сутками, а можно воспользоваться готовым шаблоном или сеткой Bootstrap. Может быть, самая оплачивая в Беларуси профессия скоро канет в Лету?

Андрей Дедков, системный архитектор в «Тимус Технологии»:

- Я придумываю решения для бизнеса, чтобы заменять ручную работу машинной, продумываю решения и даю задания программистам, чтобы реализовать их. Автоматизировать можно не только бизнес-процесс: например, мы делали разработку для 10-й больницы по анализу томографии. При переломе глазницы теперь можно смоделировать череп, и врач знает все особенности строения до того, как разрежет ткани.

Человека можно заменить в том, что не является творчеством, а также может быть описано как технический процесс. Я не верю в искусственный интеллект в той парадигме, в рамках которой он преподносится в «Терминаторе», «Матрице». Я вижу его как вычислительный процесс и алгоритмы сопоставления фактов. Это не душа и не сознание.

Компьютер вполне может заменить программиста, хотя и не всякого. Например, программа 1С сейчас имеет мощное средство аналитики, а раньше для того же результата нужно было сидеть и писать код.

Часто программист – это человек, который умеет говорить на языке компьютера, но не рождает идею. Его можно заместить. Но программирование в чистом виде я приравниваю к искусству: где что находится, как будет реагировать система на любое действие пользователя, возможное и невозможное.