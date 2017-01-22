Второе дыхание. Завтра снова будем ходить с Nokia и BlackBerry?

Десятилетний юбилей iPhone заставил аналитиков во всем мире активнее обсуждать перспективы рынка смартфонов в целом. И, в том числе, прогнозировать будущее прежних лидеров в этом сегменте, в какой-то момент свое лидерство катастрофически потерявших. Речь идет о компаниях Nokia и BlackBerry. Многие их уже списали со счетов, но если проанализировать ситуацию, то окажется – рано.

Blackberry и Nokia: игра продолжается

И BlackBerry, и Nokia уже давно (по меркам быстростремительной смартфонной индустрии) потеряли лидерство на рынке «умных телефонов». Сегодня очень многие сомневаются, что некогда легендарные компании когда-нибудь смогут вернуть статус этих брендов на прежнюю высоту.

С одной стороны, продажи смартфонов премиум-класса падают по всему миру. Хотя бы потому, что даже «середняки» сегодня уже достигли достаточного технического совершенства. С другой стороны, слишком уж амбициозны сейчас китайские производители, выпускающие смартфоны достаточно высокого технического уровня. И пусть их качество по-прежнему невысоко, невысокая цена компенсирует это в глазах покупателей.

Какая разница, что аппарат несколько месяцев спустя будет выглядеть потертым и поцарапанным, а аккумулятор потеряет треть емкости? Все равно неумолимая мода требует менять смартфон каждые полгода-год. А кто с таким не согласен – тот вообще кнопочные мобильники покупает.

Однако и BlackBerry, и Nokia вовсе не собираются уходить с рынка. Они – каждая по-своему – провели реструктуризацию, переформатировали свой бизнес, и теперь готовятся взять реванш за прежние неудачи. Посмотрим, что делает каждая из них.

BlackBerry​

К канадскому производителю смартфонов, прежде известному под названием RIM, я особенно неравнодушен – так как являюсь обладателем замечательного BlackBerry Passport Silver Edition.

Однако уже почти два года регулярно приходится читать, что, дескать, компания BlackBerry едва ли не обанкротилась, теперь перестает выпускать смартфоны, уходит с рынка и вообще отныне будет заниматься только софтом. Попробуем разобраться, что же происходит в реальности.

Уже на грани кардинальной перестройки своего бизнеса, в период неопределенности, BlackBerry отказалась от фирменной ОС BlackBerry 10 – последний флагман компании - Priv- работает на Android.

В своей «новой ипостаси» BlackBerry самостоятельно разрабатывает телеком-оборудование для операторов связи и корпоративные мобильные приложения. Непосредственно выпуском смартфонов под брендом «Ежевики» теперь будет заниматься китайская компания TCL Communication Technology. Это, к слову, та компания, которая имеет лицензию на торговую марку Alcatel. Кроме того, TCL уже год как стала владельцем товарного знака Palm, однако пока его придерживает.

Сейчас TCL и BlackBerry совместно создают дизайн новых смартфонов. По слухам, первые несколько образцов конструкций BlackВerry/TCL оказались не самыми удачными. Однако уже к концу 2017-го ожидается выход на рынок новых аппаратов под знаменитым брендом – но по более демократичной цене.

Действительно, использование Android и трудолюбивых китайцев (вместо мексиканцев, прежде собиравших смарфоны BlackВerry), а также массовых комплектующих, должно сократить издержки при производстве BlackВerry нового поколения. Но, думаю, на качестве это не скажется слишком сильно. В конце концов, тот же iPhone также производится на китайских фабриках. То есть если компания BlackВerry организует достойного уровня техприемку для аппаратов под ее брендом, легендарная надежность «Ежевичек» никуда не денется.

В любом случае, пока определенно можно сказать только то, что новые BlackВerry будут работать под управлением Android, собираться в Китае и сохранят физическую QWERTY-клавиатуру – самую яркую отличительную особенность канадских смартфонов. И буквально на днях это подтвердила сама TCL, пообещавшая в феврале на выставке MWC 2017 представить новинку – аппарат BlackBerry Mercury (ранее был известен как DTEK 70).

Внешне Mercury выглядит как некая помесь моделей Passport и Priv, то есть имеет полноценную QWERTY-клавиатуру и сенсорный экран (как Passport), но уже не является слайдером (как Priv). При этом QWERTY-клавиатуру можно будет использовать как тачпад.

BlackBerry Mercury получит 4,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, камеры 18 и 8 Мпикс соответственно, 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, графический чип Adreno 506 и аккумулятор на 3400 мАч. Но большую часть этого мы уже видели в предыдущих моделях. Из безусловных новшеств – сканер отпечатков пальцев, вмонтированный в клавишу пробела и порт USB Type-C вместо прежнего mini-USB.

Nokia

Финская компания, как и канадская, почти потеряла свой смартфонный бизнес. Но если у BlackBerry все же сохранялась преемственность между разными моделями смартфонов, то Nokia сейчас приходится начинать все с нуля – ведь компания полностью продала свое смартфонное направление Microsoft. С другой стороны, Nokia от той же сделки получила немалую сумму денег, что позволило ей несколько лет спокойно заниматься перспективными разработками, в том числе в разных смежных отраслях.

И вот, наконец, Nokia выдала лицензию на свой бренд компании HMD Global. Теперь Android-аппараты, выпускаемые под маркой Nokia, будет производить Foxconn на своих фабриках. С одной стороны, это хорошо в плане структуры издержек. С другой – аппараты легендарной марки окажутся в одном ряду с китайским ширпотребом типа Lenovo, Huawei, ZTE и LeEco. В этой ситуации финской компании неизбежно придется делать то же, что и Apple и BlackBerry – предельно жестко контролировать качество сходящих с конвейера аппаратов.

Вероятно, именно по этой причине в 2017 году под брендом Nokia будут выпускаться только смартфоны среднего ценового уровня. По разным данным, готовятся шесть или семь моделей. Если верить информации официального дистрибьютора Nokia в Малайзии, первые телефоны Nokia появятся там во II квартале 2017-го. А вот модели премиум-класса появятся только в 2018 году. Все устройства новой линейки будут работать под управлением Android 7 Nougat.

Между тем, «пробный шар» уже запущен. HMD Global выпустила Nokia 6 – первый новый смартфон под финским брендом. Правда, пока только для китайского рынка, на котором он доступен с начала 2017 года. Более того, новинка будет продаваться только через сеть местного интернет-ритейлера JD.com по цене 1699 юаней ($244). За эту цену покупатели получают вполне привлекательный аппарат: в цельнометаллическом корпусе с 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD (1920×1080 точек, с плотностью пикселей 403 ppi), изогнутым по краям 2.5D-стеклом, защищенным Corning Gorilla Glass 3. Яркость дисплея до 450 нит.

Внутри – довольно новый 8-ядерный 64-битный чип Qualcomm Snapdragon 430 на базе ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц плюс графический ускоритель Adreno 505. Гаджет получил 4 Гб оперативной памяти LPDDR3 и 64 Гб постоянной памяти (можно увеличить до 128 Гб, используя карты памяти microSD).

Аппарат двухсимочный, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1, GPS, присутствует сканер отпечатка пальца на кнопке «Home», два встроенных динамика и аудиотракт на чипе NXP TFA9891 с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos. То есть все то, что еще год-полтора назад можно было получить только в топовом аппарате.

Камера у Nokia 6 16-мегапиксельная, с размером пикселя 1 мкм, фазовым автофокусом, оптической системой с диафрагмой f/2,0 и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная селфи-камера получила разрешение 8 Мп (размер пикселя 1,12 мкм) и широкоугольную (85˚) оптику с диафрагмой f/2,0.

По предварительной информации, поступающей от HMD Global, следующими странами, на рынки которых выйдут новые модели Nokia, будут Индия, Индонезия и Россия. При этом HMD Global изначально будет делать ставку на сотрудничество с местными операторами сотовой связи и розничными сетями.