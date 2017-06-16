Как скачать Android 7.0 Nougat прямо сейчас

Наконец-то вышел новый Android 7 Nougat, который доступен для самых разных устройств. Это значит, что теперь вы без особых усилий можете установить эту операционную систему на свой девайс.

Данная система подходит для многих смартфонов. Кроме того, на смартфоны Google Pixel, Pixel XL Nexus 5X, Nexus 6P и некоторые другие может быть скачана ранняя версия Android O software.

Если же ваш смартфон или планшет еще не входит в число тех девайсов-счастливчиков, готовых для установки Android 7, тогда вам стоит следить за новостями о дате выпуска соответствующего обновления для вашего устройства. В сущности, чем более новым и относящимся к более высокому классу девайсом вы обладаете, тем скорее вы получите шанс «попробовать новое лакомство» от Android.

На данный момент Android 7.0 Nougat доступен для таких новых устройств, как Google Pixel и Google Pixel XL, для LG G5, Moto Z и Moto Z Force, а также для достаточно бюджетных девайсов Moto G4 и Moto G4 Plus. Смартфоны Sony Xperia X и Sony Xperia X Compact также получили Android 7.0 Nougat. Кроме того, не так давно была выпущена новая версия данной операционной системы, Android 7.1.1, в которой уже исправлены некоторые баги.

Так или иначе, Android Nougat стоит того, чтобы хотя бы попробовать данную операционную систему. В ней добавлена масса новых функций, таких как многооконный режим, позволяющий использовать несколько приложений одновременно, прямой ответ из уведомлений, дающий возможность написать ответ на новое сообщение, не открывая само приложение, а также быстрый доступ к необходимым настройкам.

И все это вместе с улучшением уже существующих характеристик системы Android, а именно, включающийся при передвижении спящий режим, позволяющий экономить заряд батареи, а также общие улучшения производительности.

И мы перечислили лишь некоторые из достойных внимания функций. Поэтому, без лишних слов, перейдем сразу к тому, как можно загрузить Android Nougat.

Что необходимо сделать перед загрузкой и установкой Android 7.0 Nougat

Прежде всего, вам может потребоваться резервное копирование вашего устройства. Несмотря на то, что новая версия является стабильной и завершенной, всегда есть вероятность того, что во время обновления что-то пойдет не так. Поэтому наличие созданного бэкапа позволит вам быстро и без особых проблем вернуться к предыдущей версии используемой вами системы.

Убедитесь, что в вашем девайсе включена функция встроенного резервного копирования. Для этого перейдите в 'Меню' > 'Резервное копирование и сброс настроек' и проверьте параметры 'Резервное копирование данных' и 'Автоматическое восстановление'.

Вы также можете создать резервные копии своих фотографий. Для этого необходимо подключить свое Android-устройство через USB к компьютеру, а затем при помощи ПК найти на своем телефоне папку DCIM и скопировать ее содержимое.

Проверка обновлений

Проделав данную работу, стоит также удостовериться, что ваш телефон готов установке новой операционной системы. Самыми первыми Android Nougat получат Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Nexus Player, Google Pixel C и Android One, но не все они будут обновлены в первый же день выхода системы.

Обновление будет установлено поэтапно в течение следующих недель, при этом некоторые пользователи получат его позже других. Обновления Android еще никогда не устанавливались в столь специфичной манере. Поэтому, если вы обладатель одного из перечисленных устройств, тогда вам стоит внимательно следить за ситуацией.

Очевидно, что, когда обновление будет доступным для вашего девайса, вы, скорее всего, получите уведомление об этом. Однако вы также можете сами проверить возможные обновления. Для этого необходимо открыть экран настроек, прокрутить его вниз и нажать «О телефоне» или «О планшете», после чего выбрать пункт «Обновление системы».

Принудительное обновление Android 7.0 Nougat

Даже одно из последних выпущенных Nexus-устройств может не видеть обновление Android 7.0 Nougat. В таком случае вы можете принудительно его обновить, подписавшись на бета-версию Android.

Несмотря на то, что оформление Android 7.0 Nougat завершается только сейчас, подписавшись на бета-версию программы вы получите приоритет при скачивании данного обновления, что позволит вам скачать его прямо сейчас.

Осуществить это можно, перейдя на вебсайт Android Beta и выбрав параметр «Зарегистрировать устройство» - для этого вам необходимо иметь новый Google Nexus. После регистрации устройства обновление станет доступным для вашего девайса.

Как скачать Android Nougat

Итак, вам пришло уведомление или же вы сами проверили и обнаружили, что Android Nougat доступен для вашего телефона. Поздравляем, теперь вам осталось только скачать и установить его. Чтобы сделать это, просто следуйте инструкциям на экране, но перед этим удостоверьтесь, что вы подключены к Wi-Fi (так как обновление может уничтожить весь объем мобильного траффика) и что у вас достаточно заряда батареи.

По сути, чтобы во время установки обновления ваш телефон или планшет не выключился, будет разумно поставить его на зарядку. Кроме того, обновление стоит устанавливать в то время, когда у вас не будет срочной необходимости использовать ваш девайс, так как он на некоторое время может выключиться.

И все что вам остается – это немного подождать, после чего вы сможете насладиться новой «вкусной» версией Android.