Android O: все, что мы знаем о новой версии ОС

Android O - новая версия сверхпопулярной мобильной ОС от Google. Ежегодно Google радует нас очередной новой версией Android. Почти год она находится в разработке и активно тестируется. Каждый раз список возможностей, настроек, улучшений увеличивается еще на 10-20 пунктов. В этом году уже через несколько месяцев нас ожидает финальная версия Android O – релиз назначен на 3-ий квартал 2017 года.

С названием до сих пор не определились. Каким оно будет разработчики не говорят. Oreo? 8.0? Просто O?

Как пошутили разработчики, известно точно только как не будет называться новая версия: Okra Pudding, Oak Tree Cookie, Android On to P, Ovaltine, Android Oobleck.

Bluetooth

Bluetooth-аудио будет серьезно улучшено и переработано. Пользователи смартфона Google Pixel испытывали много проблем на версии ОС Android N. Наблюдались частые прерывания во время использования беспроводных наушников и аудиосистем автомобиля. Инженеры Google были в курсе этих проблем, поэтому обещают существенные изменения в качестве беспроводного аудио. «Наше тестирование показывает, что Bluetooth аудио намного лучше, чем в Android N, - говорит Тим Мюррей. - Надеюсь увидите эти изменения и вы». Что ж, надеемся.

Кроме того, Sony пожертвовала свой LDAC кодек. И теперь, начиная с Android O, можно будет наслаждаться отличным качеством в наушниках с поддержкой этого формата.

В новой операционрой системе будет возможность выбрать кодек для Bluetooth аудио LDAC, aptx, aptx HD, sdc, aac.

Цветовые профили дисплея

Android O даст возможность пользователям более тонкой настройки цветовых профилей дисплея их смартфона. Будет поддержка цветовых профилей Adobe RGB, ProPhoto RGB и DCI-P3, которые обычно доступны только для профессиональных фотографов и видеоредакторов.

Однако владельцы текущей версии смартфона Pixel от Google не получат этой функции. Для этого необходима изначальная калибровка на заводе.

Новый дизайн настроек

Секция настроек полностью переработана, сортировка стала совсем иначе. Теперь она будет еще удобнее. И потребуется меньшее количество кликов, чтобы что-то настроить, включить или выключить.

Улучшенная безопасность

Сторонние приложения не из официального магазина приложений Google Play станет сложнее устанавливать. Даже если это бета-версия Whatsapp или Lucky Patcher. В последних версиях Android Google сделала шаги в сторону повышения безопасности, чтобы пользователь был уверен, что шпионские приложения не попадут на его телефон.

Теперь, когда пользователь скачивает .apk файл через Chrome, ему потребуется дать дополнительные разрешения браузеру на запуск самого файла. И только потом устанавливать сам файл. Это означает, что приложения ничего лишнего сами не установят. Это с одной стороны. А с другой стороны - Google пытается ставить палки в колеса разработчикам, которые публикуют свои приложения не через Google Play.

Картинка в картинке

Появится режим Картинка в картинке. Эту функцию уже многие видели, к примеру, на смартфонах Samsung. Теперь она будет встроена в базовую прошивку Android O.

В основном эта функция используется для проигрывания видео в фоне. Небольшое окно с роликом висит сверху, в то время как вы работаете в других приложениях, например, в мессенджерах. Пока вы его не развернете или свернете – вы сможете делать два дела одновременно.

Иконки уведомлений или «бэджи»

Очень удобно, когда на иконке приложения написано, сколько уведомлений (сообщений) от него пришло. Это особенно привлекательно в мессенджерах и широко используется в iOS. Некоторые производители уже воплотили это решение в своих прошивках. Но вот Google все никак не решалась. Похоже в Android O мы все-таки увидим поддержку этой функции, что не может не радовать.

Дополнительные кнопки навигации

На нижнюю панель навигации вместе с обычными кнопками «Назад», «Домой», «Список приложений» появится возможность добавить такие функции, как сделать скриншот, скопировать в буфер обмена. Пока еще непонятно, какие кнопки позволит добавлять Google. Но как минимум там будет возможность для работы с буфером обмена и переключатель языка клавиатуры.

Также будет возможность настроить размер этих кнопок и место расположения - справа или слева.

Ярлыки на экране блокировки

Мы все знаем, что на экране блокировки обычно есть кнопка для быстрого вызова Камеры. На некоторых телефонах есть возможность добавлять ярлыки на экран блокировки и менять их. Теперь Google дает нам такую же возможность в Android O.

Можно будет менять ярлыки слева и справа. И назначать на них запуск любых приложений. Вместе с этим, на их место можно будет добавить некоторые функции, например, открыть вкладку в Chrome или создание письма в Gmail.

Батарея

Оптимизации коснется энергопотребление в операционной системе. В Android O будут введены ограничения на то, как часто фоновые приложения могут запрашивать ваше текущее местоположение. Это должно продлить жизнь вашему смартфону.

Автозаполнение

В Android O Google открывает доступ к API для автозаполнения. Теперь станет возможной интеграция безопасного метода автозаполнения во всех существующих приложениях. Это позволит быстро заходить в свои аккаунты, используя мастер-пароль или отпечаток пальца.

Новые смайлики

Google наконец «убивает» стандартные Android эмодзи в Android O. Они достаточно долго радовали нас своими плоскими рожицами, но теперь их дни сочтены. Причина, конечно, не в их смешном дизайне, а несколько иная. За последние несколько лет стандарт Юникода расширил состав эмодзи и создал новые категории. Существующий дизайн не позволял развивать их, поэтому разработчики Google решили сделать существенное обновление.

Иконки

Адаптивный дизайн иконок наконец наведет порядок в лаунчерах – теперь там не будет хаоса квадратных, прямоугольных и круглых символов приложений. Очень интересно посмотреть, что получится в итоге.

Чего мы не увидим в Android O, но могли бы:

Темный режим показанный на Android N и Android O, к сожалению, так и не будет реализован. Большое количество вопросов было адресовано разработчикам по поводу поддержки тем в интерфейсе. Программист Алан Виверетт прокомментировал это так: «Есть технические и логистические проблемы с поддержкой тем. Технические вопросы во многом решены с помощью фреймворка от Sony, однако мы до сих пор не имеем стабильных API, которые бы указывали, что может кастомизироваться».

Ждем Android 9.0?