Минимальный размер, максимальная мощь: обзор ноутбука ASUS ROG GL502VM

В знаменитой линейке игровых ноутбуков ASUS ROG пополнение. Фирма выпустила новую высокопроизводительную модель GL502VM, отличительными чертами которой стали необычайно компактные размеры и полная совместимость с системами виртуальной реальности.

Достойный игровой гаджет – это обязательно огромный и тяжелый лэптоп, а лучше – ПК. Еще недавно подобное мнение разделяло большинство геймеров. Но ASUS любит удивлять пользователей: в серии Republic of Gamers вышел ноутбук в очень компактном корпусе – всего 2,35 см в толщину и весом чуть больше 2 кг. При этом производительность нового игрового устройства впечатлит даже отъявленных скептиков.

Технические характеристики ASUS ROG GL502VM

Процессор Intel Core i7 6700HQ, 4 ядра, частота 2,6 Ггц Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6G GDDR5 Оперативная память DDR4, 8 Гб Операционная система MS Windows 10 Home Экран 15,6" FHD AG IPS (матовый), WideView Technology Жесткий диск 1000 Гб (7200 rpm), HDD Оптический привод noODD Интерфейс 1 x Microphone-in/Headphone-out jack, 3 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 TYPE C port, 1 x разъем RJ-45 для проводной сети, 1 x HDMI, 1 x мини Display-порт, 1 x разъем питания Кард-ридер Multi-format card reader (SDHC/SDXC/MMC) Сеть Bluetooth 4.0,WIFI 802.11 aс WebCam HD веб-камера Клавиатура Illuminated Chiclet Keyboard (с подсветкой) Батарея 4 Cells Battery Размеры 390 x 266 x 23.5 мм (ДxШxВ) Вес 2,2 кг

Аппаратная конфигурация и производительность

В основе ASUS ROG GL502VM – 4-ядерный процессор Intel Core i7 6700HQ последнего поколения. Модель оснащена видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060, 8 гигабайтами оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем. Такая начинка обеспечивает высокие скорости при огромных нагрузках, которые дают современные игры и «тяжелые» программы.

В качестве примера: GL502VM спокойно справляется даже с такими требовательными продуктами как Battlefield 1, Watch Dogs 2, Civilization VI, Hitman Mafia 3, XCOM 2 в режиме настроек «ультра».

Мощи этого ноутбука хватает на новейшие системы виртуальной реальности. Пользователь может смело знакомиться с этими чудесами технического прогресса, с головой окунаясь в фантастические миры и испытывая невероятно реалистичные ощущения.

Еще одна важная техническая особенность ROG GL502VM – продуманная и эффективная система охлаждения со специальными трубками для отвода тепла и отдельными кулерами для каждого процессора – центрального и графического. Она надежно защищает устройство от перегрева и гарантирует его стабильную работу.

Экран и эргономика

Ноутбук имеет матовый 15-дюймовый экран разрешением 1920х1080 точек. Углы обзора составляют до 178 градусов. IPS-матрица корректно и точно отображает все цвета спектра, поэтому оптимально подходит как для игр, так и для работы с изображениями и видео.

В дисплее применена разработка NVIDIA G-SYNC, которая синхронизирует работу графического процессора с обновлениями экрана. Благодаря этому качество картинки повышается, ликвидируются задержки и разрывы изображения.

ROG GL502VM располагает достаточным количеством современных портов и разъемов, позволяющих работать с внешними устройствами и обогащать функционал ноутбука. Клавиатура также адаптирована под нужды геймеров: она имеет яркую красную подсветку, которую удобно использовать в темноте, и дополнительно выделенные игровые кнопки WASD.

Бонусы для игроков

Микрофон ASUS ROG GL502VM обладает функцией фильтрации шумов, что очень помогает командному общению, особенно в эмоциональных игровых соревнованиях. Аудиосистема не вызывает нареканий: для такого компактного гаджета звук неплох как в наушниках, так и в динамиках.

Как и другие устройства серии, модель GL502VM включает фирменную утилиту ROG Gaming Center. В этом персональном центре игровых настроек можно отрегулировать звук, задать горячие клавиши, проверить состояние системы или записать игру как видеоролик.

Также разработчики оптимизировали работу ноутбука в сети. Контроллер с технологией GameFirst III оптимизирует трафик и позволяет без проблем и максимально быстро играть в сетевые игры. Можно выбирать из предустановленных режимов: Игры, Оптимизация, Передача файлов или Онлайн-видео.

Производительность плюс компактность

Ноутбук ASUS ROG GL502VM – исключительно мощный игровой лэптоп, который способен решать и любые рабочие задачи. Вдобавок к яркому узнаваемому дизайну он получил компактные размеры и малый вес – это делает его исключительно удобным и мобильным. ASUS ROG GL502VM доказывает: игровой – не обязательно громоздкий!