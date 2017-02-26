Обзор 2.0 акустической системы Sven SPS-635

На тесте KV небольшая 2.0 мультимедийная акустическая система (АС) компании Sven. Стоимость модели SPS-635 составляет 79 рублей, что накладывает на нее какие-никакие, но все же требования к приемлемому звучанию. Что ж, будем разбираться – ниже предлагается разбор системы в переносном, а также самом прямом смысле слова.

Комплект поставки, технические характеристики,

Поставляется акустическая система в картонной коробке размерами 385х305х220 мм. Внутри две колонки, сигнальный кабель 2RCA-mini Jack, акустический кабель RCA-RCA, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Технические характеристики приведены из комплектной документации, где тут же, однако, указано, что они справочные и не могут служить основанием для претензий.

Параметр Значение Выходная мощность (RMS) 40 (20х2) Вт Частотный диапазон (40- 22000) Гц Диаметр динамиков: - ВЧ - НЧ 25 мм 100 мм Размеры (одной колонки) 263х150х172 мм Масса 5,05 кг Питание 230 В, 50 Гц

Заявленные особенности АС:

- шелковые купольные ВЧ-динамики;

- панель управления на боковой стенке активной колонки;

- разъем для подключения наушников;

- плавное управление тембром;

- порт фазоинвертора на передней панели обеспечивает глубокий и мощный бас.

Внешний вид

Стереопара выполнена в черном цвете. Лицевые стороны глянцевые, а-ля «рояльный лак», фактура остальных граней матовая. Классических акустических грилей не предусмотрено – взгляду и рукам сразу доступны динамики.

Колонки двухполосные, расположение головок традиционное – ВЧ над НЧ. Твитер (ВЧ-динамик, а не социальная сеть c одним «т») на активной колонке смещен относительно оси нижнего динамика чуть вправо, а расположенный выше порт ФИ – влево. На пассивной колонке расположение элементов на лицевой панели зеркальное.

Интересно обыгрывание динамиков деталями корпуса. Обе головки утоплены вглубь широких конических отверстий, а низкочастотник, к тому же, не имеет выраженного пылезащитного колпачка, из-за чего получившийся большой вогнутый диффузор еще больше усиливает эффект заглубления, так что с учетом расположенного спереди порта ФИ колонки реально напоминают какой-то строенный рупор. Купол твитера, кстати, «перечеркнут» пластиковой дужкой для защиты от прикосновений и деформаций.

Стереопару не назовешь полноразмерной, но задуматься над выделением на столе места под нее уже придется. Как было отмечено, порт ФИ расположен спереди, что дает дополнительные варианты установки (вплотную к стенке, например). Устанавливается АС на резиновые ножки-таблетки – четыре штуки на пассивной колонке и шесть на активной (две ножки закрывают крепежные отверстия расположенного внутри трансформатора).

Управление стереопарой осуществляется с боковой панели активной колонки. Ручки регуляторов VOLUME, TREBLE, BASS выполнены из алюминия, снабжены насечками, имеют хороший тугой ход. Регулировка от 7 до 17 «часов». Сверху ручек находится светодиодный индикатор питания, а снизу, приятный бонус, – разъем для подключения наушников.

Коммутация осуществляется на задней панели этой же колонки. Имеется 2хRCA стерео вход (красный, белый) и RCA выход для подключения пассивной колонки. Длина комплектного сигнального кабеля составляет 1,5 м, а акустического – 2 м. Ниже гнезд под «тюльпаны» располагается кнопка включения питания и вход силового кабеля.

Конструкция

Корпуса АС выполнены из MDF (англ. Medium Density Fibreboard), толщина стенок составляет 6-8 мм. Срез плит ровный, проклейка стыков, как и оклейка плит декоративной пленкой, качественная. Демпфирующего материала (синтепона, ваты) внутри не обнаружено.

Лицевая сторона каждой колонки представляет собой пластиковую накладку, крепящуюся посредством соединений штифт-паз. Порт ФИ и твитер закреплены на накладке, а НЧ-динамик – на плите MDF.

Примененные головки соединены параллельно. Имеются маркировки по сопротивлению и мощности: 4 Ом, 5 Вт (ВЧ), 4 Ом, 15 Вт (НЧ).

Конструкция головок такова: купол твиттера тканевый (возможно и шелк, как заявлено), диффузор НЧ-динамика композитный, подвесы из вспененной резины. Магнитные системы головок экранированы. Порт фазоинвертора сделан из пластика, размеры его составляют 100 мм на 30 мм.

Встроенный усилитель организован на двух платах, условно – питания + усилитель мощности и управления. Усиление реализовано на двух TDA2030А, способных выдать 12-18 Вт в зависимости от питания и сопротивления нагрузки.

Прослушивание и измерение

АС была подключена к ПК в течение недели, ей озвучивалось кино, видео, прослушивались mp3, тестовые диски Prime Test CD и прочее. Громкость и тембр выставлялся индивидуально под ситуацию.

Звучание стереопары можно характеризовать как хорошее. Есть неожиданно большой запас по громкости (а на максимуме так и не каждый раз хрипит). Имеется звучный, четкий бас, с хорошей атакой, но чуть гулкий. Высоких хватает с избытком – обычно тембр ВЧ выкручиваешь побольше, но здесь не тот случай. Субъективно, хочется энергии: большего «присутствия» музыкальных инструментов, живости вокала, сбалансированности, в целом.

Измерения проводились с помощью измерительного микрофона NTI MiniSPL и звуковой карты Creative Audigy SE. Уровни громкости и тембров были выставлены на середину.

Осевые амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) колонок не совсем идентичны, у пассивной она более сглажена, без резких всплесков.

В зависимости от разворота колонок относительно оси измерительного микрофона на 30 и 45 градусов наблюдается не только стандартный завал на высоких частотах, но и ухудшение формы АЧХ в диапазоне (1000-20000) Гц. Скорее всего, такое ее поведение связано с пластиковой накладкой, коническими расширениями в ней и их согласованием с динамиками. Предположение решили проверить экспериментально – открутили ВЧ-динамик от пластиковой накладки, прикрепили его к MDF корпусу и измерили АЧХ получившейся колонки (с отверстием вместо порта ФИ). Вид АЧХ, конечно, был другой, зато она стала предсказуемо вести себя при разворотах корпуса.

Понравилось, как отрабатывает коррекция тембра ВЧ и НЧ – четко, на ± (5-10) дБ. Чего-чего, но пользователь не будет испытывать недостатка в высоких или низких частотах.

Заключение

Акустическая система Sven SPS-635 не сильно требовательна к месту установки, хорошо смотрится, подойдет для озвучивания не только ближней зоны ПК или телевизора, но и, вполне – помещения площадью до 20 м2.