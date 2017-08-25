Функциональная и удобная: обзор 2.0 акустики Sven SPS-721

На тесте KV 2.0 мультимедийная акустическая система (АС) компании Sven. Стоимость модели SPS-721 составляет 135 рублей – в современных реалиях хорошие деньги за АС такого формата. Значит, будем ожидать и соответствующее качество.



Комплект поставки, технические характеристики

Поставляется акустическая система в картонной коробке размерами 380х225х305 мм. Внутри две колонки, пульт дистанционного управления, сигнальный кабель со штекерами 2RCA-mini Jack, акустический кабель, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Технические характеристики справочные, приведены из комплектной документации.

Параметр Значение Выходная мощность (RMS) 50 (25х2) Вт Частотный диапазон (40- 25000) Гц Диаметр динамиков: - ВЧ - НЧ 25 мм 100 мм Дальность действия Bluetooth до 10 м Размеры (одной колонки) 160х255х180 мм Масса 5 кг Питание 230 В, 50 Гц

Заявленные особенности АС:

беспроводная передача сигнала по Bluetooth;

встроенный проигрыватель аудиофайлов с USB flash и карт памяти SD;

разъем для подключения наушников;

пульт дистанционного управления;

материал корпусов – дерево (MDF).

Внешний вид, функциональность

Стереопара выполнена в черном цвете. Лицевые стороны глянцевые, а-ля «рояльный лак», остальные грани стилизованы под натуральное дерево. Тканевых акустических грилей не предусмотрено – в последнее время у SVEN явно заметна тенденция к открытым, утопленным в корпус динамикам, что достигается применением спереди декоративных пластиковых накладок с отверстиями под головки и широкими фасками на них.

Система двухполосная, расположение головок традиционное – на одной вертикальной оси, высокочастотный динамик над низкочастотным. Купол твитера «перечеркнут» пластиковой дужкой для защиты от прикосновений и деформаций, пылезащитный колпачок низкочастотника вогнут внутрь и является продолжением диффузора, так что в совокупности с накладкой, отверстием и фаской на лицевой стороне получается конкретный такой рупор.

Стереопару не назовешь полноразмерной, но задуматься над выделением места под нее придется. Тем более, порт фазоинвертора у колонок расположен сзади, а значит, от стены нужно выдерживать минимальное расстояние в 20-30 см.

Устанавливается АС на небольшие ножки-таблетки, кстати, довольно податливые и неупругие, чтобы обеспечить приемлемую виброразвязку с поверхностью установки.

Коммутация осуществляется на задней панели активной колонки. Имеются 2хRCA вход AUX1, mini Jack вход AUX2 и пара пружинных выходных разъемов для подключения пассивной колонки. Снизу задней панели выполнен вход шнура питания и расположен тумблер включения.

На правой стороне активной колонки, на выступающей пластиковой вставке, расположились USB порт, слот для карты памяти, разъем для подключения наушников.

Забегая вперед, отметим, что стереопара не может проигрывать треки, например, с USB flash, а после переключения входа – с SD карты. Для режима проигрывателя единственным активным источником будет тот, который был вставлен первым.

Управление стереопарой осуществляется столбиком небольших кнопок на лицевой панели активной колонки. Функции кнопок, сверху вниз:

- Питание/INPUT – включение/выключение АС, выбор источника входного сигнала;

- MODE – выбор регулировки уровня общей громкости, высоких и низких частот;

- Воспроизведение/пауза – одноименная функция (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth);

- Следующий трек/VOL+ – следующий трек (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth)/увеличение уровня общей громкости/увеличение уровня высоких и низких частот;

- Предыдущий трек/VOL- – предыдущий трек (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth)/уменьшение уровня общей громкости/уменьшение уровня высоких и низких частот.

Сверху кнопок расположены в ряд три светодиодных индикатора, помогающих ориентироваться в управлении. Так при включении АС тумблером на задней панели загорается красным левый индикатор. Длительное нажатие Питание/INPUT выводит стереопару из ждущего режима и коммутирует ее на первый источник сигнала – AUX1 (левый индикатор горит зеленым). Далее краткое нажатие Питание/INPUT циклически переключает на другие источники сигнала – AUX2 (левый индикатор горит оранжевым), BT (средний индикатор мигает синим в режиме поиска и горит постоянно при воспроизведении), USB/SD (средний индикатор мигает красным). Правый индикатор при этом «завязан» на процесс регулировки: увеличение/уменьшение громкости сопровождается его миганием красным, уровня ВЧ – оранжевым, уровня НЧ – зеленым. При достижении пределов регулировки индикатор начинает светиться постоянно. Судя по количеству миганий, громкость регулируется в пределах от 0 до 40, уровни ВЧ и НЧ – от -7 до +7.

Удобней, однако, управлять системой с комплектного пульта. Компактный по размерам, легкий, выполнен из пластика, с небольшими кнопками с тугим ходом. Предназначение их сверху вниз, слева направо:

- Питание – включение/выключение АС, перевод ее в режим ST-BY;

- MUTE – отключение звука;

- AUX 1/2 – выбор источника входного сигнала AUX1 (2RCA) или AUX2 (mini Jack);

- BT – выбор источника входного сигнала Bluetooth;

- USB/SD – выбор источника входного сигнала USB или SD;

- Повтор трека – одноименная функция (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth);

- VOL+ – увеличение уровня общей громкости;

- RESET – сброс настроек к заводским установкам;

- Предыдущий трек – одноименная функция (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth);

- Воспроизведение/Пауза – одноименная функция (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth);

- Следующий трек – одноименная функция (работает в режиме проигрывателя и Bluetooth);

- EQ – переключение предустановок эквалайзера (работает в режиме проигрывателя);

- VOL- – уменьшение уровня общей громкости;

- LOUD – включение/отключение режима тонкомпенсации;

- – – уменьшение уровня низких частот;

- + – увеличение уровня низких частот;

- – – уменьшение уровня высоких частот;

- + – увеличение уровня высоких частот.



Конструкция

Корпуса АС выполнены из MDF (англ. Medium Density Fibreboard), толщина стенок составляет 8 мм. Срез плит ровный, плотность их, судя по сопротивлению выкручиваемых саморезов, хорошая, проклейка стыков, как и оклейка плит декоративной пленкой, качественная. Демпфирующего материала (синтепона, ваты) внутри корпусов не обнаружено.

Лицевая сторона каждой колонки представляет собой пластиковую накладку, крепящуюся к MDF корпусу посредством соединений штифт-паз. Снять накладку, не повредив внешнего вида колонок, проблематично.

НЧ-динамик врезан в MDF плиту, а твитер, судя по всему, приклеен на ее наружнюю поверхность. Примененные головки соединены параллельно. Имеется маркировка низкочастотного динамика – 4 Ом, 30 Вт.

Конструкция головок такова: купол твиттера выполнен из какой-то глянцевой пленки, в составе которой заметна сетчатая структура (точнее материал определить не удалось), диффузор НЧ-динамика сделан из картона, колпачок композитный, подвесы резиновые. Магнитная система его не экранирована.

Порт фазоинвертора составной, из пластика снаружи и картона внутри, размеры его составляют 125 мм на 30 мм.

Встроенный усилитель организован на двух платах, условно – питания и усилитель мощности + управление. Усиление реализовано на четырехканальном тринадцативаттном УМ STA540, способном выдать 24х2 Вт исходя из имеющейся схемы включения, напряжения питания и сопротивления нагрузки.





Прослушивание и измерение

АС использовалась в течение недели, ей озвучивалось кино, видео, прослушивались mp3, тестовые диски Prime Test CD и прочее. Громкость и тембр выставлялся индивидуально под ситуацию.

Звучание колонок, в целом, понравилось. Хватает энергии и присутствия средних частот, легкости и открытости высоких, имеется в меру мягкий, приятный бас. Однако не обошлось и без ложки дегтя. Все вышеперечисленные ощущения появились после небольшой доработки колонок, а именно – установки их на более упругие резиновые ножки, так как на штатных постоянно наблюдался небольшой дребезг, а в звуке присутствовала гулкость.

Стереопара имеет большой запас по громкости и чистое звучание на максимуме, а также, хорошо ощутимые диапазоны регулировки по низким и высоким частотам.

Измерения проводились с помощью измерительного микрофона NTI MiniSPL и звуковой карты Creative Audigy SE. Уровни громкости и тембров были выставлены на середину.

Осевые амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) колонок различаются, причем сложно отдать предпочтение какой-то из них.

В зависимости от разворота колонок относительно оси измерительного микрофона наблюдается не только стандартный завал на высоких частотах, но и небольшой провал в диапазоне (1000-3000) Гц.

Отлично отрабатывает коррекция тембра ВЧ и НЧ – четко, с большим запасом на ± 14 дБ. Чего-чего, но пользователь не будет испытывать недостатка в высоких или низких частотах.

Включение режима тонкомпенсации приподнимает АЧХ в диапазоне (80-150) Гц на 4 дБ.

Уровень нелинейных искажений АС в диапазоне (80-20000) Гц не превышает (3-5) % – не отличный, но приемлемый результат.



Заключение

После незначительной доработки акустическая система Sven SPS-721 оставила после себя хорошее впечатление. Стереопара функциональна (поддержка нескольких источников сигнала, реальная коррекция тембра, расширенные возможности управления), удобна в использовании (пульт ДУ), звучит без замечаний и просто приятно выглядит.