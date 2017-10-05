Обзор 5.1 акустической системы Sven HT-210

На тесте KV.by 5.1 мультимедийная акустическая система (АС) компании Sven. Заявленная суммарная мощность системы составляет 125 Вт, а при этом стоимость на момент тестирования 235 рублей. По данному соотношению АС является одним из самых выгодных предложений на рынке. Посмотрим, не потерялось ли качество.

Комплект поставки, технические характеристики

Поставляется акустическая система в картонной коробке размерами 510х410х400 мм. Внутри сабвуфер, пять сателлитов, пульт дистанционного управления, три сигнальных кабеля 2RCA-mini Jack, пять акустических кабелей, антенный провод с RCA штекером на конце, комплект для настенного крепления сателлитов, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Это, так сказать, стандартный набор. Приятным бонусом идет комплект батареек в пульт (тип ААА, 2 шт.) и, главное, еще один сигнальный кабель — оптический.

Технические характеристики АС справочные, приведены из комплектной документации.

Параметр Значение Выходная мощность (RMS): - сабвуфер - сателлиты - общая 50 Вт 5х15 Вт 125 Вт Частотный диапазон: - сабвуфер - сателлиты (40- 200) Гц (200- 20000) Гц Диаметр динамиков: - сабвуфер - сателлиты 176 мм 80 мм + 37 мм Дальность действия Bluetooth до 10 м Диапазон частот FM радио (87,0- 108,0) МГц Размеры: - сабвуфер - фронтальные и тыловые сателлиты - центральный сателлит 198х345х300 мм 120х216х103 мм 282х120х105 мм Масса 12,4 кг Питание 230 В, 50 Гц

Заявленные особенности АС:

- совместимость с ПК, DVD/медиа проигрывателями, мобильными устройствами;

- встроенное FM-радио;

- информационный VFD дисплей;

- возможность преобразования стереосигнала в формат 5.1;

- встроенный проигрыватель аудиофайлов с USB flash и карт памяти;

- беспроводная передача сигнала по Bluetooth;

- дополнительные оптический и коаксиальный входы;

- встроенные часы;

- материал корпусов — дерево (MDF).

Внешний вид, функциональность

Акустическая система выполнена в черном цвете. Все грани корпусов сателлитов и сабвуфера оклеены декоративной пленкой с матовой фактурой, на лицевых гранях при этом заметны уже традиционные для современных АС компании глянцевые пластиковые накладки, с вырезами под динамики или порт фазоинвертора.

Конструктивно фронтальные и тыловые сателлиты полностью идентичны, однако на каждом присутствует маркировка, определяющая его тип. Каждый такой сателлит представляет собой двухполосную колонку с традиционным расположением динамиков — на одной вертикальной оси, высокочастотный динамик над среднечастотным. Центральный сателлит, как и положено, имеет горизонтальную компоновку динамиков — две среднечастотных и одну высокочастотную головку.

Устанавливаются все пять колонок на резиновые ножки-таблетки около 3 мм толщиной. Виброразвязка обеспечивается удовлетворительная, а вот наклеены ножки как-то спустя рукава, не симметрично — один из сателлитов заметно шатался.

Для подключения к усилителю в задние стенки сателлитов врезаны пластиковые вставки с расположенными в них пружинными зажимами («+» и «–»). Там же, рядом со вставками, заметны небольшие отверстия под комплектные кронштейны для крепления колонок к стене.

В отличие от сателлитов сабвуфер устанавливается на добротные пластиковые ножки высотой 15 мм. Низкочастотный динамик саба разместился на боковой, правой, стенке, порт фазоинвертора расположили на лицевой стороне по центру.

Усилитель в акустической системе встроенный, размещается внутри корпуса сабвуфера. Поэтому вся коммутация осуществляется на его задней панели, где расположены различные типы разъемов:

- входы: optical input, coaxial input (1xRCA), PC (2xRCA), AUX (2xRCA), DVD (6xRCA);

- выходы: пять пар пружинных зажимов («+» и «–»);

- разъем для подключения FM антенны (1xRCA).

Кроме этого, в нижней части панели выполнен вход шнура питания и находится тумблер включения АС.

Управление акустической системой может осуществляться с лицевой панели, где располагается информационный дисплей, большая ручка регулировки громкости, три механически кнопки CH-/Перемотка назад, AUTO/Воспроизведение/Пауза, CH+/Перемотка вперед, слот для установки SD/MMC карт памяти, порт USB для подключения flash-носителей.

Включение АС осуществляется поворотом по часовой стрелке ручки регулировки громкости, работающей по принципу валкодера, выбор источника сигнала — кратковременным нажатием этой же ручки, являющейся еще и кнопкой, выключение АС — той же кнопкой, но уже длительным нажатием. В режиме проигрывателя/радио тремя описанными выше механическими кнопками осуществляется переход на предыдущий/следующий трек/FM станцию, воспроизведение/пауза/автоматический поиск FM-станций.

Однако куда удобней и функциональней управлять системой с помощью дистанционного пульта.

Сорок две кнопки! И каждая за что-нибудь отвечает:

INPUT — выбор источника сигнала (OPT/COX/DVD/AUX/PC/FM/MP3/Bluetooth); SET — установка текущего времени; TUNE+/- — ручное сканирование FM-диапазона; CH-/CH+/Перемотка — переход на предыдущую/следующую станцию (в режиме радио), предыдущий/следующий трек (в режиме проигрывателя); AUTO/Воспроизведение/Пауза — автоматическое сканирование FM-диапазона с запоминанием станций (в режиме радио), одноименные функции (в режиме проигрывателя); FL-/+ — регулировка уровня громкости левого фронтального канала; SW-/+ — регулировка уровня громкости сабвуфера; SL-/+ — регулировка уровня громкости левого тылового канала; 0-9 — цифровое поле; PRO — включение/выключение преобразования стереосигнала в формат 5.1; BASS-/+ — регулировка тембра НЧ; CLOCK — вызов показаний текущего времени; POWER — включение/выключение АС; SLEEP — выбор времени функции спящий режим; MUTE — отключение звука; SAVE — запоминание выбранной частоты (в режиме радио); FR-/+ — регулировка уровня громкости правого фронтального канала; CEN-/+ — регулировка уровня громкости центрального канала; VOL-/+ — регулировка уровня общей громкости; SR-/+ — регулировка уровня громкости правого тылового канала; RESET — сброс аудионастроек; TREBLE-/+ — регулировка тембра ВЧ.

Здорово помогает в управлении и эксплуатации акустической системы ее информационный вакуумно-люминесцентный дисплей. Точно что-нибудь забудется, но на нем отображаются (постоянно, временно или в определенных режимах):

- аббревиатура выбранного источника сигнала и текущий уровень общей громкости;

- параметры регулировки громкости по каналам, тембра ВЧ и НЧ;

- активность функции преобразования стереосигнала в формат 5.1;

- количество найденных треков, порядковый номер трека, время его воспроизведения от начала (в режиме проигрывателя);

- частота найденной FM-станции, присвоенный ей порядковый номер (в режиме радио);

- состояние процесса сопряжения АС с мобильным устройством по Bluetooth;

- активность функции перехода в спящий режим через определенное время;

- текущее время.

А еще, возвращаясь к ПДУ, стоит сказать пару слов о его кнопках цифрового поля. Казалось бы, излишество, но настраивать часы, выбирать нужный трек или FM-станцию гораздо удобнее, водя нужный номер с клавиатуры, чем циклическим перебором.

Конструкция

По заявлению производителя, корпуса сателлитов и сабвуфера выполнены из MDF (англ. Medium Density Fibreboard), но убедиться в этом получилось лишь отчасти. Чтобы получить доступ к врезанным в корпус колонок динамикам, нужно снять пластиковые лицевые накладки, что сделать без последствий для внешнего вида весьма затруднительно. Зато можно выкрутить несколько саморезов из задней стенки сабвуфера и получить доступ внутрь его корпуса.

Так, в конструкции применены плиты толщиной 9 мм. Стыки их надежно проклеены, кое-где дополнительно укреплены штапиками. Правая стенка саба, в которую врезан НЧ динамик, для прочности вообще сделана двойной по толщине.

Сами плиты неплохого качества, срез их ровный, но вот плотность могла быть и больше — при выкручивании саморезов наблюдалась крошка.

Тип акустического оформления сателлитов — закрытый ящик, а сабвуфера — фазоинвертор. Порт ФИ выведен на лицевую панель, выполнен из пластика, на конце имеется расширитель для минимизации возможных струйных шумов.

Применяемый в колонках ВЧ динамик купольного типа, имеет ярко выраженный пылезащитный колпачок. Среднечастотник, расположенный ниже, уже с вогнутым пластиковым колпачком, бумажным диффузором, подвесами из пропитанного спрессованного поролона. Изучить конструкцию НЧ динамика сабвуфера также не представилось возможным. Заметим лишь, что магнитная система его не экранирована, маркировка на нем — 8 Ом, 80 Вт, подвесы выполнены из резины.

Встроенный усилитель представляет собой собранную на задней MDF стенке конструкцию из двух трансформаторов (основной: 2х12,5 В, 4,5 А, 2х13,5 В, 4,5 А; дополнительный: 7 В, 0,5 А, 4 В, 0,18 А, 24 В, 0,05 А), трех печатных плат и массивного радиатора.

Основное усиление центрального, фронтальных и тыловых каналов реализовано на микросхемах TDA2030A, способных выдать 12-18 Вт в зависимости от питания и сопротивления нагрузки. Для сабвуфера же используется более серьезное решение: TDA7265 — двухканальный 25+25 Вт усилитель, способный обеспечить в мостовой схеме включения 50 Вт выходной мощности. Как видим, по электрической части претензий быть не может — все соответствует заявленным характеристикам.

В ходе изучения конструкции усилителя стало понятно, почему он собран на MDF, а не металлической задней стенке (казалось бы, лучший отвод тепла). Размещенный внутри радиатор, как и основной трансформатор, в ходе работы АС прилично нагреваются, так что это сделано для защиты пользователя от горячих поверхностей. Производитель даже закрыл пластиковыми заглушками винты крепления к стенке радиатора, но вот не сделал это с винтами крепления трансформатора, которые тоже могут быть горячими (проверено).

Прослушивание и измерение

АС использовалась в течение недели, ей озвучивалось кино, видео, прослушивались mp3, тестовые диски Prime Test CD и прочее. Громкость и тембр выставлялся индивидуально под ситуацию. Колонки системы располагались согласно рекомендации, приведенной в руководстве.

Мнение о звучании акустической системы в ходе ее недельной эксплуатации менялось два раза. Вначале, при первом включении, АС просто задавила впечатляющей громкостью и мощными басами. При этом на максимальной громкости звук чистый, без хрипа, а низкие частоты мягкие, четкие, хочется сказать — хлесткие, не размазанные.

После, в спокойных инструментальных композициях, вокале появилось ощущение какого-то разухабистого звучания, разлада и несобранности. Эксперименты только с тембром не помогали, и только поканальная регулировка звука (сателлиты, саб) в совокупности с тембром улучшили ситуацию. Получилось в меру сбалансированное звучание с яркими высокими, незажатыми средними и мягкими низкими частотами.

Измерения, как и всегда, проводились с помощью измерительного микрофона NTI MiniSPL и звуковой карты Creative Audigy SE. Уровни громкости (общей, поканальной) и тембров изначально были выставлены на середину. Однако в этот раз измерения вышли немного с пристрастием.

Для начала с использованием одного (фронтального) сателлита были сняты амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) на каждом из пяти каналов. Видно, что по умолчанию максимальное усиление приходится на фронтальные каналы, а минимальное – на центральный.

Далее каждый сателлит подключался к своему каналу, и снимались индивидуальные АЧХ.

Все пять:

Отдельно фронт и центр:

Отдельно тыл:

По фронтальным и тыловым колонкам картина получилась неплохая, но вот для центрального сателлита актуален вопрос согласования ВЧ и СЧ динамиков.

Далее все измерения проводились снова с использованием одного сателлита.

Регулировка уровня громкости правого фронтального канала. Такой же предел регулировки наблюдается и в других каналах.

Результат коррекции тембров НЧ и ВЧ. На центральном канале коррекции тембров нет.

Регулировка уровня громкости сабвуфера.

Общая АЧХ системы на примере фронтального сателлита, сабвуфера и порта фазоинвертора в ближней зоне.

Заключение

Акустику можно похвалить — в первую очередь за функциональность, честную мощность, приятный внешний вид и ее стоимость. Мультимедийной системой, претендующей на более-менее достоверную игру, ее не назовешь, но для повседневных целей АС Sven HT-210 более чем достаточно.