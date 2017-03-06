Видео докладов с конференции Party Hard! 2017

25 февраля в бизнес-инкубаторе ПВТ прошла конференция Party Hard! 2017 - мероприятие, которое в течение дня собрало более 500 специалистов из Беларуси и ближнего зарубежья. Специально для тех, кто не смог посетить конференцию, KV.by подготовили видео докладов с Party Hard! 2017. Также вы можете прочитать наш репортаж.

Алексей Гречанинов, директор компании Beets BLU

"Реальный опыт торговли на Amazon, или Как мы собирали грабли"

Андрей Дюсьмикеев, директор компании MediuM и CEO проекта SolarEnrg

"Возможности для IT-компаний на рынке "умной" энергетики"

Артем Артамонов, начальник бюро оптико-электронных приборов IZOVAC Technologies

"Разработка устройства дополненной реальности"

Марина Головницкая, юрист практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen

"Защита интеллектуальной собственности"

Артем Максименко, начальник управления развития сети СООО "Мобильные ТелеСистемы"

"Операторский IoT"

Дмитрий Емельянов и Дмитрий Комельков, инженеры-программисты Softeq Development

"IoT Know-Hows, или Как белорусским разработчикам одолеть туннельное зрение и AWS IoT"

Дмитрий Мигаль, ведущий инженер-конструктор УП "Ноотехника"

"Беспроводной умный дом nooLite. Взаимодействие через API"

Максим Массальский, главный инженер компании "Мробот"

"Соревнования CodeWheels: 99% кода, 1% техники"

Тимофей Липский, CEO RocketBody

"Как гаджеты будущего избавят от прокрастинации, лени и добавят кубики пресса"

Евгений Лабунь, CEO Bolge, ассистент кафедры КиПП БНТУ

"Проектирование интерфейса медицинской техники с учетом опыта UI/UX геймдева"

Василий Мащенко, руководитель проектов конструкторского бюро Regen

"Концепция построения "Умных вещей" с использованием распределенных вычислительных ресурсов разных мощностей"

Григорий Прокопович, заведующий лабораторией робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси, канд. техн. наук, доцент

"О роботах, дизайне, будущих инженерах и не только"

Александр Богданович, руководитель проектов автоматизации компании XIM

"Автоматизация домашних вещей: легко, быстро и бюджетно"

Александр Прусенок, технический пре-сейл консультант ActiveCloud

"Облачные технологии: миграция, тестирование, высокая доступность, инструментарий, или Переходим от классических железных серверов к виртуальному ЦОД"

PARTY HARD! 2017 - intro