Видео докладов с конференции IT Entrance 2017

22 апреля в Минске прошла масштабная конференция для амбициозных ребят в поисках работы мечты. Конференция IT Entrance 2017 собрала более 550 человек, планирующих связать свое профессиональное будущее с IT-сферой. Регистрация на мероприятие была закрыта уже спустя 2 недели после начала. Для тех, кто не смог посетить конференцию, KV.by подготовили видео докладов.

Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий

"Тенденции рынка: какие IT-кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем?"

Игорь Мамоненко, генеральный директор ГК "Белхард"

"Может ли Беларусь заработать 100 миллиардов долларов в год на IT?"

Павел Специан, генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ"

"IT-Upgrade, или первые 3 ШАГа начинающего айтишника"

Елена Володько, директор языковой школы "LinguaLand"

"Как прокачать английский для работы в IT?"

Кирилл Грушевич, инструктор учебного центра Polygon, сертифицированный Unity-разработчик

"Unity как "легкий" старт в GameDev"

Юрий Сорокин, руководитель ООО "Студия Сорокина и Кулинкович"

"Работа над ошибками при составлении резюме для новичка в IT"

Виталий Бородин, Senior System Analyst, Лаборатория бизнес-анализа и проектирования информационных систем "БелХард"

"Из санатория на передовую: от обучения к практике"

Маргарита Новосельцева, учредитель бухгалтерских компаний "Делай Свое Дело" и "Райкири"

"Налоговые особенности работы фрилансером: как получить оплату и не стать нарушителем"

Тимофей Савицкий, юрист международной юридической фирмы COBALT

"Правовые аспекты трудоустройства в ИТ-компанию: что нужно знать соискателю перед подписанием трудового договора"

Константин Журавский, сооснователь Стартап-движения Беларуси, бизнесмен, создатель бренда "Игрика"

"Как я стал айтишником, получив инвестиции"

Дмитрий Иванов, сооснователь и куратор 3D-направления учебного центра Polygon, технический писатель отдела тех-арт в компании Wargaming

"3D-графика. Творческий путь в IT"

Ян Агеенко, тренер по UI/UX дизайну Образовательного центра Парка высоких технологий

"Основные принципы UI/UX дизайна"

Алена Волчек, MBA в сфере управления проектами, практикующий PM в "БелХард"

"Что должен знать и уметь универсальный руководитель в ИТ"

Павел Вейник, основатель школы программирования ITStart, Lead Software Engineer

"Алгоритм поиска работы для программиста без опыта"

Оксана Терляева, исполнительный директор "Мир Без Границ"

"Английский для IT: ждать ли чуда?"

Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab

"Гуманитариям тоже есть место в ИТ: карьера Business Development Manager с нуля"

Яна Ткачева, UX-дизайнер компании UXpresso

"24/7, чтобы стать UX-специалистом"