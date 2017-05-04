«Мало компаний, которые готовы учить своих сотрудников». Как джуниоры набираются опыта на IT-стажировках

После профильных курсов редкий новичок чувствует себя полностью готовым к работе над настоящими проектами в крупной компании. Да и, будем честны, в компаниях тоже не горят желанием тратить время и силы на то, чтобы доучивать джуниора, который потом махнет к конкуренту за более высокой зарплатой.

Поэтому часто можно столкнуться с тем, что даже курсы не откроют дорогу в IT-сферу. Ведь работодателю нужны не просто знания, а опыт – умение работать над реальными проектами быстро, качественно и без лишних вопросов. А чтобы получить опыт, нужно работать. А чтобы работать – нужен опыт. Замкнутый круг.

Вопрос о том, где бы набраться опыта, мучает почти каждого новичка в IT. Именно поэтому многие решаются на прохождение стажировки, где есть шанс поработать с реальными проектами, которые будут реализованы и применены. Так в IT-академии «БелХард» состоялся очередной выпуск стажеров по разным специальностям: от тестировщиков и проектных менеджеров до дизайнеров и разработчиков.

Ребята работали над проектом для корпоративного кафе IT-компании: создавали тематический ресурс для сотрудников компании и персонала самого кафе. Все по-настоящему: техническое задание, общение с заказчиками, работа в разношерстной команде, дедлайны и презентация.

В команде: разработчик, UI-верстальщик, дизайнер, два проектных менеджера и тестировщики. Над проектом ребята работали 3,5 месяца, и теперь представляют его заказчикам в надежде на реализацию.

Тренер IT-Академии BelHard Виталий Бородин

«Стажировки и практикумы полезны для слушателей тем, что они получают возможность поработать над реальными проектами в условиях, которые максимально приближены к боевым. Им ставятся определенные задачи – они должны найти максимально эффективный способ их решения. Причем совершенно не важно, речь идет о тестировщиках, бизнес-аналитиках, дизайнерах или разработчиках – принцип работы всегда один и тот же. Руководители контролируют не только качество выполнения задач, но и дедлайны по времени.

Мы приучаем ребят фиксировать то время, которое они реально потратили на выполнение той или иной задачи. В любой IT-компании такой учет ведется: если не указал трудозатраты за день, то считается, что ничего и не делал. К концу стажировки обычно уже привыкают указывать время – и это довольно полезный навык.

Чаще всего IT-курсы имеют теоретическую направленность: разбираются стандартные отточенные учебные примеры. На практике же проделать такую работу несколько сложнее. На стажировке же задачи не соответствуют книжкам – они реальные. И есть случаи, когда нет готового решения, описанного в книжке – надо найти его самому. Где-то ребята спотыкаются и набивают шишки – и это хорошо, потому что они получают опыт.

Я знаю очень мало компаний, которые готовы учить своих сотрудников. Очень немногие компании даже поощряют молодых сотрудников, которые задают много вопросов. Поэтому каждая группа наших практикантов поначалу попадает в некий вакуум, когда они совершенно не понимают, что им нужно делать. Через какое-то время они не просто понимают последовательность работы, но и учатся оценивать возможность выполнения конкретной задачи, полноту ее описания, в том числе и качество собственной работы. Приходят к тому, в какой момент можно считать, что задача выполнена.

К примеру, с тестировщиками эффективно работает схема, когда один написал тест-кейс, а второй по нему прошел. Если пройти по тест-кейсу не удалось, значит, он сам «дергает» своего коллегу и говорит: «ты написал плохо, это не работает». К тому же параллельно с тестировщиками работает команда разработчиков. И те дефекты, которые находят тестировщики, попадают к разработчикам. Есть обратная связь.

Руководители скорее контролируют то, чтобы деятельность была полезной, чтобы время не тратилось впустую, и чтобы все было сделано в срок. Если я вижу расхлябанность или лень, я напоминаю, что есть дедлайн. К тому же в scrum-командах все зависят друг от друга. Поэтому члены команды сами могут друг друга контролировать».

Дмитрий, Java-разработчик

«До того, как прийти на стажировку, я прошел курсы, а затем практикум – так что это уже 3-ий этап подготовки. Я уже пробовал работать над проектом, но тот был сырой, учебный, а теперь – настоящий. Да, возможно, я мог бы самостоятельно придумать себе задачу и практиковаться над ней. Но это все равно были бы не реальные условия, а те, что я сам себе поставил бы. А этот проект не просто ляжет где-то на полочке, а будет работать.

Стажировка мне нужна была как минимум для того, чтобы получить опыт. Нужно было освоить весь процесс разработки на практике, как это происходит в IT-компаниях. Хотелось понять, удастся ли мне эффективно общаться с людьми, которые работают со мной на проекте. И я отметил некоторые нюансы, недостатки, на которые раньше не обращал внимания. Стажировка – это дополнительный элемент работы над собой.

Теперь можно как минимум не бояться прийти в реальную компанию и попробовать устроиться – опыт уже есть. Я уже знаком с процессом, меня не придется учить с нуля. Конечно, всегда есть страх: а вдруг что-то пойдет не так? Но я готов рискнуть».

Ольга, Frontend-разработчик

«Сразу после курсов устроиться на работу оказалось сложно. У меня не было никакого опыта, кроме учебного проекта, который, честно говоря, был далек от реальности. Поэтому, когда появилась возможность постажироваться, я сразу согласилась. Я чувствовала, что для того, чтобы найти работу, мне нужно подкрепить знания практикой.

Все ребята в команде вместе со мной оказались очень хорошими – мы сработались. И я действительно почерпнула очень много всего нового: по ходу пришлось изучать новые технологии и сразу же использовать их на практике. Думаю, если работа в IT-компании строится так же, как и на этой стажировке, то я к ней полностью готова».

Юрий, Project Manager

«У каждого из нашей команды был свой ментор – преподаватель, который направлял и подсказывал. Менторы наблюдали и курировали нашу работу, но практически не вмешивались.

У нас было несколько каналов общения как с командой, так и с заказчиками проекта и руководителями: Slack, Trello, Skype. Через них очень легко было мониторить ситуацию. При том, что у нас было сразу два проектных менеджера, было здорово получать фидбек не только по работе в целом, но и по моим личным успехам или недочетам.

В моей нынешней работе уже есть элементы управления, поэтому мне уже помогает то, что я сумел вынести со стажировки. Мне было любопытно поменять направление, опробовать новые управленческие рычаги.

Я понимаю, что IT – это быстро развивающееся и прогрессивное направление, открывающее множество возможностей для реализации. Как дальше сложится моя работа в этой сфере – покажет время и мой выбор. Мне было важно получить этот опыт и просто попробовать заняться чем-то таким, чтобы понять: мое это или не мое».

Кристина, Project manager

«Курсы я закончила в августе и долго ждала, когда же начнется стажировка. В феврале я перешла на новую работу, стала проектным менеджером еще раньше, чем рассчитывала. И вдруг мне звонят и предлагают-таки стажировку. Я решила, что мне все же нужно попробовать.

На самом деле, все было логично, именно так, как и должно было, на мой взгляд, происходить. Команда подобралась очень хорошая, все были уже на уровне, не приходилось кого-то подтягивать. Каждый выполнял свою задачу – все было очень четко.

Теперь опыт есть. И, я думаю, это поможет мне в жизни и в работе. Я поняла, что каждому менеджеру нужно выработать свой стиль работы. К тому же, на проекте все-таки должен быть один PM – я в этом убедилась. Нас было двое, и часто начинали разбираться одни и те же вопросы, чувствовалась разница в подходах. Зато теперь я готова к такой ситуации на работе и знаю, как распределять роли».

Александра, дизайнер

«То, что мы проходили на курсах, сильно отличается от того, как все оказалось на самом деле. Большую роль играет человеческий фактор. Важно не только проявлять себя как профессионал, но и воспитывать подходящие личные качества. Для меня это было главным открытием стажировки – и самый ценный опыт.

Ни одни курсы не дают тот опыт, который получаешь на реальном проекте. С одной стороны, я сама чувствовала, что опыта мне не хватает, и его нужно где-то набраться. С другой – мне просто было интересно попробовать что-то новое. И стажировка – как раз подходящий вариант.

Работа в команде – это то, чему нужно научиться. Я сама оценила то, что делают менеджеры, поняла, что контроль тоже очень важен и экономит силы остальным работникам. Я вжилась в роль дизайнера, всю коммуникацию с заказчиками держала через PM.

Я готова к настоящей постоянной работе. Думаю, что большой процент людей, которые проходят курсы, не могут получить работу, потому что у них банально не хватает уверенности. В этом плане стажировка вселяет уверенность в своих знаниях и способностях, веру в том, что все получится».

Оксана, тестировщик

«Практикум – это хороший старт для людей, у которых нет опыта. На курсах мы получили общую базу знаний. А здесь мы на практике учимся работать в команде, взаимодействовать с другими специалистами, искать решения в любых ситуациях.

В любом случае компании требуют, чтобы был хоть какой-то опыт в этой сфере. И после практикума у нас есть сертификат – подтверждение того, что этот опыт есть. С этим можно начинать работать над реальными проектами.

Тестирование в теории и на практике – это, конечно, одно и то же. Только теперь все знания, наконец, раскладываются по полочкам. Понимаешь, как можешь изученное применить, подтверждаешь свои догадки на практике.

Конечно, объем работы в IT-компаниях будет в разы больше. Здесь у нас несложный проект. Но это база, которая позволит в перспективе развиваться. Мы занимаемся самообучением и сможем давать результат. Готова к тому, что на работе будет сложнее, непонятнее. Но я намного увереннее себя чувствую».

Вместо заключения

Когда говорят, что попасть в ИТ трудно, имеют в виду именно то, что далеко не все компании готовы сегодня брать на работу начинающих и вкладывать свои средства в их образование. Но давно известно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Благодаря практикумам и стажировкам в «БелХарде» преодолеть этот барьер становится значительно проще. А значит, и заветная работа в ИТ-компании после курсов — вопрос времени, которое нужно для получения практических навыков в Центре стажировок «БелХард».