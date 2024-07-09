Выездная учебная школа МГИМО в ПВТ

8 июля 2024 года Парк высоких технологий посетили студенты Московского государственного института международных отношений и слушатели магистерских программ Евразийского консорциума вузов, сообщает пресс-служба ПВТ,

39 будущих дипломатов и специалистов по международным отношениям из различных стран познакомились с историей создания белорусского Парка высоких технологий, его вкладом в экономику страны и инновационными продуктами белорусских разработчиков, которые стали известны и популярны во всем мире. Неожиданным открытием для гостей ПВТ стало то, что многие решения, которые они используют в повседневной жизни, были созданы именно в Беларуси.

Последовавшее вопросы показали живой интерес студентов к теме высоких технологий и касались развития в Беларуси стартап-движения и привлечения инвестиций в высокотехнологичные компании.

«Уверен, что для вас, как будущих управленцев, история успеха Парка высоких технологий в Беларуси будет интересна с точки зрения решений государства, которые обусловили успех этой отрасли в нашей стране. Феномен белорусской IT-отрасли достоин самого пристального изучения. Рано или поздно кто-нибудь обязательно защитит диссертацию на эту тему» – подчеркнул заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский на встрече со студентами.

Мероприятие прошло в рамках выездной учебной сессии-школы для студентов МГИМО и слушателей магистерских программ Евразийского консорциума вузов, созданного в 2023 году пятью ведущими вузами России, Беларуси, Киргизии и Армении.