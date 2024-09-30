ПВТ принял участников проекта «Информатика без розетки – для каждого ребенка»

В ПВТ собрались педагоги из учреждений дошкольного и специального образования, дополнительного образования детей и молодежи со всей республики, а также представители Совета Республики Национального собрания, Министерства образования и РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, которые в формате круглого стола подводят итоги пилотной фазы проекта «Информатика без розетки – для каждого ребенка», сообщает пресс-служба ПВТ.

Программа «Информатика без розетки – для каждого ребенка», разработанная Парком высоких технологий при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, направлена на развитие логического мышления и формирование алгоритмических умений без использования компьютера у детей в возрасте 6-7 лет с расстройством аутистического спектра, тяжелыми нарушениями речи, интеллектуальной недостаточностью или нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Программа создана на основе пятилетнего опыта реализации образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки».

Открывая мероприятие, начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Александр Базанов рассказал об истории создания нового проекта: «У Парка высоких технологий всегда была программа образования для IT, но мы никогда ранее не направляли свое внимание в сторону помощи развитию детей с особенностями. В прошлом году Наталья Ивановна Кочанова обратила внимание на проблему поддержки таких ребят. И Парк откликнулся на этот призыв. Так появилась идея адаптировать уже существующую образовательную программу».

Данная идея была поддержана в Совете Республики, где создан консультативный совет по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. «Сегодняшнее мероприятие – это яркий и очевидный пример тому, как государство реализует свои обязательства [по созданию равных условий для граждан – прим.]. Очень приятно, что наш технологичный гигант – Парк высоких технологий активно включился в реализацию этих целей. Программа дополнительного образования «Информатика без розетки – для каждого ребенка» – очень важный штрих в общей образовательной канве», – отмечает Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец.

Александр Базанов выразил слова благодарности педагогам, которые в течение года разрабатывали, адаптировали и апробировали программу в учреждениях дошкольного и специального образования, дополнительного образования детей и молодежи: «Мы завершаем целый год совместных усилий хорошим результатом. В чем успех? Мы сделали этот проект вместе, потому что только вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему. Ведь год назад мы даже не подозревали о проблемах такого масштаба, и именно благодаря вам поняли, как и чем Парк может быть полезен».

Индивидуальная программа дополнительного образования «Информатика без розетки – для каждого ребенка» разрабатывалась в тесном взаимодействии с Министерством образования и одобрена для использования в учреждениях дошкольного и специального образования, а также в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. «Сегодня ни для кого не секрет, что среди задач, которые определяются необходимостью реализации принципа инклюзии в образовании, важное место занимают задачи, связанные с социализацией и интеграцией детей с особенностями психофизического развития и расстройством аутистического спектра в общество. Проект, который сегодня будет представлен, разработан с учетом особых образовательных потребностей такой категории детей. К его положительным моментам можно отнести и то, что саму модель можно использовать и в работе с иными категориями ребят», – отметила начальник отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Республики Беларусь Алла Веретенникова.

Учебно-методические материалы уже прошли апробацию в тринадцати учреждениях дошкольного образования Брестской, Витебской, Гомельской, Минской областей и г. Минска, где показали свою высокую эффективности и были по достоинству оценены педагогами. Заместитель заведующего детского сада №43 г.Борисова Светлана Ермашкевич отмечает: «В процессе проведения дидактических игр наши педагоги смогли увидеть своих особенных детей не с точки зрения их диагнозов, а с точки зрения их скрытых способностей и интересов». Игры программы активизируют умственную деятельность детей с особенностями психофизического развития, помогают развивать основы алгоритмического мышления и логики, формируют интеллектуальную готовность к обучению в школе.

Полезность и актуальность подхода, применяемого в проекте «Информатика без розетки – для каждого ребенка», с точки зрения улучшения социального функционирования и качества жизни детей с особенностями развития подтверждают также и специалисты-психиатры. Как подчеркнула заведующая лабораторией медицинской экспертизы и реабилитации при психических и поведенческих расстройствах РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, доктор медицинских наук, доцент Татьяна Емельянцева: «Парк высоких технологий бросил вызов, потому что речь идет об очень тяжелых расстройствах. Для детей с аутизмом медицинская помощь ставится на второе место, а на первом месте, конечно, педагогическая деятельность. Разработанная программа и методические рекомендации к ней позволяют выявлять задатки детей с особенностями развития, в игровой форме развивать основы формальной логики, повышать интеллектуальную готовность к обучению. Использование предложенных дидактических игр улучшает функции памяти и внимания, функции эмоций и коммуникации за счет поддержания интереса, а также способствует активизации познавательной деятельности».