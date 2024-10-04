В БГУИР стартовал новый сезон проекта «Цифровая грамотность - пожилым»

В БГУИР стартовал новый сезон образовательного проекта «Цифровая грамотность - пожилым». Инициатива обучения людей пенсионного возраста основам цифровой грамотности и информационной безопасности реализуется Волонтерским центром БГУИР совместно с Советской районной организацией РОО «Белорусский Красный Крест». Об этом сообщает пресс-служба вуза.



В современном мире процессы цифровизации и развития разнообразных технологий - мобильных устройств, интернет-услуг, социальных сетей и мессенджеров охватывают все сферы жизни общества. Однако с этим растет и статистика киберпреступлений, интернет-буллинга, мошенничества в Интернете. Часто самым слабым звеном в системе защиты от этих угроз оказывается сам человек. В связи с этим проект «Цифровая грамотность - пожилым» продолжает свою работу и в этом учебном году. Практические занятия направлены на обучение пожилых людей основам безопасного использования смартфонов различных Интернет-сервисов, наиболее популярных мессенджеров для общения, оформления личных профилей в социальных сетях, наполнение страниц персональными данными и иной информацией, фото-, видеоматериалами.



В новом сезоне цифровой грамотности у студентов БГУИР будут обучаться три группы учеников «серебряного и золотого возраста». С учетом технологического прогресса алгоритмы социальных сетей и сами пользователи открыли двери для нового типа угроз - социальной инженерии. Понимание рисков, связанных с социальными сетями и социальной инженерией крайне важно для всех, кто пользуется онлайн-платформами.