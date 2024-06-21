БГУИР посетила делегация из Казанского федерального университета

20 июня Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники встретил гостей из ИИРСИ КФУ, сообщает пресс-служба вуза.

В состав российской делегации вошли директор ИИРСИ КФУ Дмитрий Чикрин и директор Кадрово-ресурсного центра робототехники и искусственного интеллекта ИИРСИ КФУ Искандер Галиуллин. От БГУИР на встрече присутствовали: ректор Вадим Богуш; проректор Евгений Шнейдеров; заместитель начальника научно-исследовательской части Людмила Шичко; начальник Центра продвижения образовательных услуг БГУИР Андрей Ушкуров; ведущий специалист ОМО ЦПОУ БГУИР Оксана Яцыно.

Визит проводился с целью презентации образовательных возможностей БГУИР, обсуждения вопросов перспективы сотрудничества в образовательной и научной сферах. Участники встречи договорились о планах работы, а также обменялись имеющейся информацией о возможных совместных разработках и стажировках студентов. Вадим Анатольевич и Дмитрий Евгеньевич отметили сильные стороны обоих университетов и поговорили о направлениях в научно-исследовательской части, сотрудничество в рамках которых будет интересно обеим сторонам. В заключение встречи БГУИР и ИИРСИ КФУ обменялись памятными сувенирами.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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