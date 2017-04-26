Как стать айтишником: фоторепортаж с конференции IT Entrance 2017

22 апреля в Минске прошла масштабная конференция для амбициозных ребят в поисках работы мечты. И таких, как выяснилось, немало – регистрация на мероприятие была закрыта уже спустя 2 недели после начала, а зал забит, несмотря на раннее утро субботы. Конференция IT Entrance собрала более 550 человек, планирующих связать свое профессиональное будущее с IT-сферой.

На площадке бизнес-инкубатора Парка высоких технологий будущие айтишники могли получить консультации от представителей IT-индустрии о различных направлениях: от английского языка до обучения геймдизайну.



«Все профессии так или иначе станут айтишными»

На открытии конференции выступил директор Образовательного центра ПВТ Вадим Зеленков. Он назвал бизнес-инкубатор местом, где рождаются звезды. А затем выступил с вдохновляющей речью о тенденциях мирового IT-рынка.

– Много говорят о том, что IT скоро перестанет быть актуальной сферой. Однако по прогнозам Gartner, в 2017 году ожидается рост на 2,7%, а IDC прочит до 2020 ежегодный года рост боле чем на 3,5%. В свою очередь в Беларуси за последний год рост IT-сферы составил 16%. Общий объем экспорта услуг – 956 млн долларов США. На конец 2016 года в IT-сфере работало более 28 000 человек, а каждый год создается более 3 000 рабочих мест.

В ближайшем будущем не будет профессий вне IT: все профессии так или иначе станут айтишными. Сейчас технологии развиваются настолько ускоренными темпами, что предугадать, какой будет индустрия через 3-5 лет, не представляется возможным. Вероятно, 95% профессий, которые будут востребованы уже через 5 лет, сегодня еще не существуют.

Наша реальность изменилась, благодаря взрывообразному развитию технологий. IT-трансформации будет подвержено все наше общество. Обратимся к прогнозам технического директора Google Реймонда Курцвейла, которого еще называют главным футурологом, благодаря тому, что большинство его прогнозов уже сбылись. Например, он предугадывал появление речевых интерфейсов (Siri, Cortana), появление беспилотных автомобилей и многие другие вещи.

2019: Речевые интерфейсы вытеснят традиционные и привычные нам клавиатуры, пользователи начнут общаться с компьютерами с помощью речи или жестов, проводные устройства потеряют свою актуальность, компьютеры достигнут огромных вычислительных мощностей и смогут совершать по 20 квадриллионов операций в секунду. Само понятие «компьютер» претерпит изменения – у людей будет по несколько «умных» портативных устройств, которые будет возможно встраивать повсеместно: в предметы быта и одежду. Технологии перевода достигнут совершенства, и у людей отпадет необходимость изучать языки. Появится искусственная сетчатка, бионическое ухо, устройства, которые смогут проецировать дополненную реальность непосредственно на сетчатку глаза.

2021: Интернет покроет 85% поверхности Земли и станет очень дешевым. Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что система будут способны создавать произведения искусства ничуть не хуже, чем человек.

2022: Роботы станут такими же привычными обитателями дома, как домашние животные. Правительства многих стран начнут принимать законы, регулирующие отношения человека и робота. В январе 2017 года в Европарламент было внесено предложение о введении нового субъекта хозяйственной деятельности – электронного лица. Проблема действительно актуальна и важна уже сейчас: если автомобиль, управляемый искусственным интеллектом, сбивает человека, кто несет ответственность? Тот, кто разработал этот автомобиль? Но ведь автомобиль обучался вождению и поведению на дороге сам. Сервис Do Not Pay, который написал 19-летний студент, за два года оспорил более 160 000 парковочных штрафов и выиграл судебные процессы. Пользователи сервиса получили обратно в общей сложности более 4 млн. долларов. И это еще даже не искусственный интеллект, а простой чат-бот, который серьезно конкурирует с юристами.

2024: Появятся беспилотные автомобили и персональные летательные аппараты. Во многих странах будут приняты законы, запрещающие человеку водить без электронного помощника и системы автопилота. Google уже разработала автомобили, которые курсируют без водителей по городам США и проходят испытания – уже пройдено более 1 млн миль.

2025: Появятся нанороботы - крошечные устройства, которые можно будет внедрять в организм человека. Носимые устройства, вроде умных часов и браслетов, будут постепенно вытесняться имплантируемыми. Они будут следить за состоянием здоровья, помогать поддерживать организм в форме, бороться со многими заболеваниями. Уже сейчас в университете Штутгарта разработали «умную пыль», частички которой полностью меняют подходы к эндоскопии.

2028: Будет осуществлен полный переход на возобновляемые источники энергии. В прошлом году в одном из штатов США стоимость электричества стала отрицательной, благодаря энергии солнца и ветра.

2029: Искусственный интеллект по своим возможностям сравнится, а, быть может, и превзойдет человеческий разум.

2031: Благодаря развитию нанотехнологий многие люди добровольно станут «киборгами», чтобы расширить свои возможности. Любая больница сможет напечатать любые внутренние органы для пациента.

2033: Появление небиологических форм жизни, становление трансгуманизма.

2034: Развернется борьба за права небиологических форм жизни.

2038: Благодаря нейроинтерфесам человек будет способен освоить любое знание, навык или ремесло.

2045: Будет достигнуто физическое бессмертие. Каждые 5 лет продолжительность жизни человека увеличивается на 1 год. Человек научится приостанавливать процессы старения. Будет достигнута технологическая сингулярность.



«Говорят, что рынок обвалится, но это не происходит»

Генеральный директор Компьютерной Академии «ШАГ» Павел Специан рассказал о том, почему все больше молодых людей хотят найти себя в IT-сфере и почему за два месяца нельзя стать программистом.

– Часто, когда люди приходят к нам на курсы, говорят, что в IT хотят потому, что им нужно сменить сферу, начать зарабатывать, найти достойную работу. И, чаще всего, это верное решение. Мировые кризисы никак не влияют на заработок IT-специалистов. Постоянно идет речь о том, что этот рынок обвалится, а программисты перестанут быть «дорогими» работниками, но это не происходит. Поэтому это еще и надежная сфера деятельности.

В ИТ-сферу многие приходят по советам друзей и знакомых, но результативнее, как правило, те, кто проходит профориентационные тесты предварительно. На наших курсах мы исходим из позиции, что каждому новичку, который не определился с выбором специализации, стоит попробовать все основные направления в ИТ на специальных подготовительных курсах. Это поможет составить представление о лучшем выборе карьеры с учетом индивидуальных интересов и способностей. И далее начинается обучение по интересующему направлению.

Причем двухмесячные или даже полугодовые курсы не сделают из новичка специалиста. Для углубленного и полноценного изучения любого направления деятельности требуется время. Для того, чтобы стать тем «кадром», который нужен компаниям, придется проходить глубокое обучение. Наши курсы нацелены на то, чтобы выпускать специалистов, способных решать задачи на рабочем месте специалиста, , а не просто «зеленых новичков». Ведь не само обучение первично, а результат, который будет получен по итогу.

Большая часть выпускников наших курсов устраивается на работу в IT-компании или создают собственные стартапы. Многие еще в процессе обучения у нас уже начинают работать и зарабатывать, выполняя заказы как фрилансеры.



«Около 1 млн человек в Беларуси будут работать в IT к 2035 году»

Генеральный директор группы компаний Belhard Игорь Викторович Мамоненко рассказал о концепции «ИТ-страны», о которой недавно говорил Президент Беларуси. Суть концепции в том, чтобы приоритетно развивать сферу технологий и переориентировать на нее многие сферы общественной жизни.

– На сегодня стране 9,5 млн человек: демографическая ситуация благоприятная, численность населения растет благодаря тому, что люди поверили в то, что есть будущее. Стоит ожидать, что к 2035 году в стране будет 10 млн человек. Из 9,5 млн человек работающих – всего 4,5 млн. Все остальные – это дети, пенсионеры и… тунеядцы.

За последние годы объем ВВП Беларуси заметно снизился. Если в 2014 году ВВП Беларуси был более 75 млрд, то сейчас он меньше 50 млрд. К сожалению, перспективы восстановления наших традиционных отраслей (машиностроение, сельское хозяйство) довольно призрачны. Это связано с высокой конкуренцией и требует огромных капиталовложений.

Чем же будут заниматься те самые 4,5-5 млн работающих белорусов? Если брать мировой тренд, то около 20% будут заниматься деятельностью в сфере IT – а это 1 млн человек. Только не все они будут писать код, это могут быть и продавцы-консультанты или SAP-консультанты.

Только если продавцы-консультанты зарабатывают примерно по 500 долларов, то по вакансиям SAP-консультантов в Минске предлагают по 7 000 долларов, в России – 10 000 долларов, в Нидерландах или Великобритании – до 15 000 долларов.

И это при том, что такой специалист не является программистом, но достаточно умен, знает английский язык и свою предметную область. Курс по отдельному направлению SAP-консультирования длится 32 часа и может быть пройден в режиме онлайн, а требований по квалификации к человеку – никаких. Стоят такие курсы порядка 400 долларов США, а ежедневный заработок по окончанию курсов – от 400 до 650 долларов США в среднем в день. И при этом не обязательно выезжать из Беларуси.

Это наглядно демонстрирует то, что есть сферы, где человек с мозгами может зарабатывать хорошие деньги. А для страны 1 млн таких консультантов могут заработать около 140 млрд долларов.



«Разработка игр – это ваше хобби или бизнес?»

Инструктор учебного центра Polygon и Unity-разработчик Кирилл Грушевич рассказал о «легком старте» в GameDev, который на самом деле оказывается мифом.

– В GameDev часто приходят с романтическими представлениями: мол, есть крутая идея, я ее реализую и заработаю кучу денег. «Легкий» старт в этой сфере – на самом деле миф. Многие новички верят в то, что, повторив успешный игровой проект, они смогут получить те же профиты, что и первопроходцы. Многие поклонники игровой инди-индустрии, к примеру, знают Minecraft, SuperMeatBoy, Braid и FTL, но никто не имеет понятия о тех проектах, которые «не взлетели», а то и вовсе не дошли до релиза. Это называется «систематической ошибкой выжившего».

Не стоит сразу рассчитывать на «игру мечты», которая принесет миллионы. И не нужно сразу браться за масштабный шутер или «песочницу», лучше попробовать инди. Первая попытка должна быть «посильной» и соразмерной возможностям и умениям разработчиков. Учиться игровой разработке можно несколькими путями: начиная с роликов на YouTube, хакатонов, митапов и заканчивая профильными курсами.

Даже если собственными силами организовать инди-разработку, то важно понимать, чем именно в этой сфере заниматься. Инди-проектов очень много, потому что разработчики нацелены на «более простое» получение прибыли, ищут способы самовыражения и имеют доступ к движкам, вроде Unreal или Unity. К тому же, благодаря вездесущим урокам на YouTube, в сферу GameDev очень низкий порог вхождения.

Нужно сразу определиться: разработка игр – это ваше хобби или бизнес? Хобби требует только желания работать и свободного времени, а бизнес – организованного и структурного подхода, грамотной бизнес-модели и четкого представления о том, как игра сможет принести прибыль.

С одной стороны, Unity позволяет разрабатывать игры легко: движок на базе С#, кроссплатформенность, масштабное комьюнити, площадка для реализации продуктов Asset Store. Но на деле это очень сложный процесс, требующий времени, компетенции и команду с подходящими навыками: 2D, 3D, гейм-дизайнер, программист, левел-дизайнер, аниматор.



«Если брать заказы с бирж для фрилансеров, придется платить дополнительно два налога: НДС и НДИ»

Учредитель бухгалтерских компаний «Делай Cвое Дело» и «Райкири» Маргарита Новосельцева рассказала о том, что нужно знать, чтобы легально работать фрилансером.

– Перед айтишниками, которые выполняют работы в качестве фрилансеров, встает вопрос о том, в каком статусе работать. Оформлять ИП или выполнять заказы как физическое лицо?

Если работать как физлицо, придется платить подоходный налог (13%). У налоговой есть множество средств контроля, чтобы отследить доходы, включая транзакции из-за рубежа. И если платежи из-за границы будут регулярными, контролирующий орган быстро поймет, что вам следует платить налоги как предпринимателю.

ИП подходит в тех случаях, если заказы регулярные. Тогда нужно просто выбрать систему налогообложения: УСН (упрощенная система налогообложения) с НДС (налог на добавленную стоимость) или без, подоходный с НДС или без, или единый налог.

Выбор системы налогообложения – это математика, с поправкой на сложность учета и законодательные ограничения.

Есть ряд типичных ошибок, которые совершают айтишники-фрилансеры. Например, мало кто знает, что выводить полученные от заказчиков деньги на PayPal или Pioneer – это нарушение закона. Для получения средств нужно быть под контролем у налоговой – а значит, завести расчетный счет в банке.

Часто фрилансеры не придают значения «мелочам». Например, если с суммы платежа от заказчика банк взял комиссию при переводе, все равно придется платить налог с полной суммы. То есть, если заказчик отправил вам 1 000 долларов США, а на счет поступило 970 долларов США, то платить налог все равно придется с 1 000 долларов США.

Регулярно при работе на УСН встает вопрос о том, по какому курсу высчитывать сумму для уплаты налогов. В большинстве случаев нужно платить налог по курсу НБРБ на дату зачисления денег на транзитный счет. Причем, если банк начисляет проценты или есть положительная курсовая разница, то с этой суммы тоже нужно платить налог.

Если фрилансер берется за заказы для физлиц, а не организаций, то нужно заранее (за месяц) платить единый налог. А если брать заказы с бирж для фрилансеров, придется платить не только НДС, но и НДИ.

«Не существует «английского для айтишников»

Директор языковой школы LinguaLand Елена Володько рассказал о том, как выучить английский язык для работы в сфере IT.

– Когда мы говорим об изучении языка для устройства на работу и конкретную должность, то ценим обучение не за процесс, а за результат. Специалисту в IT нужно уметь понимать специальные термины и средства разработки, читать и переводить техническую документацию, уметь общаться с зарубежными клиентами и получать информацию из профильной литературы на иностранном языке.

По нашим наблюдениям, каждый четвертый не может получить работу в IT из-за недостаточно высокого уровня владения английским языком. И часто даже многолетнее изучение языка в школе и университете не дают плодотворного результата. Все потому, что для знания языка нужна четкая система обучения, включающая ежедневную языковую практику и, по возможности, погружение в языковую среду.

На самом деле не существует «английского для айтишников». На деле есть просто набор специализированных терминов, которых не так и много. А все остальное – владение общим английским языком. Поэтому любому будущему айтишнику нужно первоначально изучить базовый уровнь (Pre-Intermediate) General English, а затем уже совершенствовать его в сфере IT.

Занятия лучше проводить в небольших группах. Это немного «живее» и интереснее, чем индивидуальные занятия с репетиторами и намного более продуктивно, чем занятия в больших группах. Нужно постараться отучиться постоянно переводить свои мысли на русский и обратно на английский – нужно учиться думать по-английски сразу же. Самое важное – больше говорить и не бояться делать ошибки.

Для достижения высокого уровня языка, который требуется для работы в IT, нужно обязательно работать над грамматикой, читать книги, блоги, новости и писать на английском. Развивать навык понимания речи на слух. В этом вам помогут сериалы или фильмы на английском, специальные приложения, вроде Learn English Podcasts в British Council, или аудиокниги. Все эти ресурсы есть не только в рамках общего английского, но и очень широко представлены материалы, касающиеся сферы IT.



«Нужно принять факт, что работник торгует собой»

Соучредитель ООО «Студии Сорокина и Кулинкович» Юрий Сорокин рассказал, как составить резюме, чтобы оно попало на стол к IT-рекрутеру.

Нужно принять факт, что потенциальный работник торгует собой. Чем быстрее человек это понимает, тем проще ему адекватно относиться к себе, четко формулировать свои конкурентные преимущества и начинать искать соответствующую должность.

В крупных компаниях обычно есть ограничение «по весу» для входящих файлов по почте, поэтому «тяжелые и красивые» иллюстрированные резюме могут просто не преодолеть барьер. К тому же стоит выбирать простые форматы, которые есть на большинстве компьютеров, вроде .doc или pdf. Резюме должно быть кратким: 1 или 2 страницы максимум. Не стоит экспериментировать с визуальным оформлением резюме и шрифтами. Незнание таких мелочей просто обрекает ваше резюме.

Не стоит в одном резюме претендовать сразу на все открытые вакансии в компании и писать php-кодер, UX|QA-специалист, офис-менеджер. Это не лучший вариант. Запомните: одна вакансия - одно резюме.

Если резюме попало не рекрутерский стол, то первый трюк для соискателя без особого опыта - мотивационное письмо. Это срабатывает. По размеру это 2-3 предложения. В них вы должны объяснить, почему вас следует рассмотреть. В этом письме не нужно рассказывать работодателям о своей жизни, школе и причинах, которые повлияли на решение прийти на работу в компанию. Все три предложения мотивационного письма должны быть сконцентрированным рассказом о том, чем вы лично можете быть полезны компании-нанимателю.

Резюме должно быть составлено для конкретной рабочей позиции, должности. Если пробоваться на несколько позиций, лучше составить пару вариантов, указав в заголовке, на какую именно должность метите.

Фотография – это тема для отдельной статьи. Настолько соискатели к ним не критичны. Для резюме лучше выбрать официальное фото – без друзей, девушки, собаки или бокала пива.

Также лучше указать все свои доступные контакты. Проверьте, чтобы никнеймы и адреса почты не были компрометирующими, вроде baby69. Обязательно нужно указать профили в Skype, LinkedIn. Причем LinkedIn может положительно повлиять на решение работодателя, благодаря заполненному профилю, рекомендациям от бывших руководителей, коллег и «лайкам» скиллов от других пользователей.

Даже если резюме в IT-компанию подают новички и в разделе технической экспертизы указать нечего, стоит покопаться в навыках, начиная от университетского образования, онлайн-курсов лекций и сертификатов, заканчивая профильными курсами при IT-компаниях. Это показывает серьезность ваших намерений, а для новичка это уже немало.

Если говорить про портфолио у новичков и опыт быстрого вхождения в профессию, то начинать в IT с фриланса – это нее самое лучшее решение для вашего резюме. Фриланс – для специалистов с достаточно высоким уровнем навыков, как кодерских, так и менеджерских. Новичку там может стать не по себе. Работа в open source projects подойдет гораздо больше, особенно если по началу браться за небольшие и простые проекты. Именно на основе таких проектов можно наработать свое портфолио. Если опыт работы все же есть, обязательно стоит рассказать о сути проекта, с которым работали ранее, описать свою роль в нем, свой интерес, а также результаты работы.

Врать про свои навыки и знания в резюме не стоит. Это сразу обесценит все то, что вы по-настоящему умеете. С другой стороны, формулировать описание кратко – тоже не вариант. Например, просто PHP – это плохой вариант. Рекрутер не поймет. Но если в дополнение к этому указать библиотеки и фреймворки, которыми вы пользовались – это даст намного больше. Мало работали и мало экспертизы, но все же делали - указывайте смело и уточните про свой скромный опыт.

Отражайте в резюме логику своего карьерного роста, «расскажите историю» своей карьеры до момента подачи резюме в компанию. В резюме не должно быть белых пятен. Был врачом - стал джавистом. Эта лаконичность в резюме порождает много вопросов. Ответьте на них в резюме.

Если указывать в резюме личные качества, их обязательно стоит подкреплять реальными фактами их биографии. Например, «инициативность» нужно подкрепить фразой «внедрил дополнительный сервис, запустил новый функционал». Каждое качество стоит обосновать, это будет только в плюс.



«Возможностей в IT – масса, просто нужно грамотно ими пользоваться»

Тренер IT-Академии Belhard Виталий Бородин рассказал будущим айтишникам о том, как перейти от теории к практике.

– В ИТ нужны разные люди: существует около 30 базовых специальностей, а для них около 500 специализаций. Поэтому возможностей для применения себя в IT – масса, просто нужно грамотно ими воспользоваться.

Вузовское образование не стоит противопоставлять профильным курсам – знания нужны в комплексе. Высшее образование и курсы по конкретной специализации в сумме дают наилучший результат. Причем IT-курсы заметно отличаются друг от друга по насыщенности программ, количеству часов, методам преподавания. Нужно выбирать именно то, что подходит под нужды конкретного человека и целей, которые поставлены: кому-то нужно учиться два года, а кому-то хватит и пары месяцев.

Курсы при IT-компаниях обычно организованы под нужды конкретного работодателя. Если работодатель готов вкладывать в сотрудника, он рассчитывает, что тот останется работать именно у него. Часто учащиеся на курсах оказываются не готовы к домашним заданиям или относятся к ним несерьезно. В итоге курсы не приносят должного результата – деньги и время будут потрачены впустую.

Стать успешным специалистом с помощью самообразования можно, но в редких случаях – скорее это исключения. Для перенимания опыта необходим наставник, опытный специалист. К тому же, самообразование редко дает возможность подкрепить теорию практикой. Важно научиться решать одну и ту же задачу несколькими способами, что редко удается при освоении материала самостоятельно.

Для получения реального опыта и практических навыков, нужен реальный проект в команде с опытными специалистами. При этом важна возможность работать самостоятельно, но под наблюдением ментора. Реальный проект научит определять не только оптимальное в конкретной ситуации решение, но и определять время, необходимое для решения задачи, работе в команде: взаимодействию с другими участниками, делегированию задач, пониманию того, кто и на кокой вопрос может ответить.

Нужно понимать, что после ИТ-курсов люди не становятся универсальными специалистами. Наставники на курсах скорее направляют учеников, подсказывают им методы и приемы достижения цели, помогают не делать лишних ошибок и не тратить время на мелочи. В то же время возможность совершать ошибки – важная часть грамотных курсов. Только набивая собственные шишки, можно получить качественный опыт, который запомнится, зафиксируется и не позволит совершить ту же ошибку в реальной работе.

Приглашаем посетить мастер-классы докладчиков конференции. Каждый участник мастер-класса получит сертификат о прохождении с подписью тренера. Спешите, количество свободных мест заканчивается.

29 апреля в Минске пройдет тренинг эксперта по вопросам обучения и трудоустройства в ИТ-отрасли Павла Вейника. На мастер-классе «Как изменить свою жизнь и начать работать в ИТ» будут подниматься вопросы, с которыми сталкивается каждый новичок, желающий пробиться в сферу информационных технологий.

Мастер-класс позволит Вам выстроить свою цепочку попадания в ИТ-отрасль в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Также вы сможете понять, какая профессия подойдет именно Вам и как не выбрать то, что станет неактуально уже завтра.

29 апреля в IT-академии BelHard пройдет тренинг эксперта в области подбора персонала Юрия Сорокина. В рамках мастер-класса «Работа над ошибками при составлении резюме для новичков в IT» будут разбираться самые грубые ошибки, которые не позволяют соискателям пробиться в сферу информационных технологий.

С помощью мастер-класса Вы научитесь избегать распространенных ошибок в резюме и сможете грамотно преподнести себя работодателю, чтобы исполнить свою мечту и попасть на работу в IT-отрасль.

Работа Project Manager’a в IT сфере требует не только знаний методологий управления проектами, но и умения их сочетать, понимать особенности той сферы, в которой работаешь. Нужно уметь работать в команде, решать конфликты, выстраивать взаимоотношения и коммуникации с руководителями, спонсорами, стейкхолдерами проекта. Узнайте об этом на мастер-классе "Ключи к эффективному управлению проектами и командой" от Алены Волчек.

В результате посещения мастер-класса Вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.

Организаторы конференции - IT-портал KV.by, Парк высоких технологий, портал Recoursia.by.

Генеральный партнер - Образовательный центр Парка высоких технологий.

Официальные партнеры - Компьютерная Академия «ШАГ», Учебно-практический центр компьютерной графики и разработки игр Polygon, IT-Академия Belhard, Языковая школа LinguaLand, Бухгалтерский сервис «Делай Свое Дело», Центр стажировок Belhard, Школа программирования IT Start, ООО «Студия Сорокина и Кулинкович», Центр изучения иностранных языков «Мир без границ».

Партнер кофе-паузы - Кондитерская фабрика «Алвеста»

Генеральный информационный партнер - 42.TUT.BY

Информационные партнеры - Telegraf.by, Dev.by, Rabota.TUT.BY, Myfin.by, XHW.by.

Образовательный партнер - Тренинговый портал АСПЕКТ.