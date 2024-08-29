ПВТ налаживает взаимодействие с Оманом в сфере ИТ

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов посетил Султанат Оман с рабочим визитом. В составе белорусской делегации вошел заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский.

Члены делегации посетили инвестиционно-консалтинговый хаб InvestOman, где среди прочего обсудили с Министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана Кайсом аль-Юсефом перспективы научно-технического взаимодействия.

В столичном Маскате Кирилл Залесский провел деловые переговоры с представителями ITHCA Group, на которых стороны наметили сферы взаимного интереса для развития совместных инициатив в сфере IT. Обсудили также опыт поддержки перспективных идей и проектов.

Основные функции ITHCA Group заключаются в активной работе над созданием ИТ-инфраструктуры Омана, масштабировании сетей и расширении цифровых возможностей Султаната. ITHCA Group масштабирует центры обработки данных/облачные хранилища, создает инфраструктуру кибербезопасности, взаимодействует с национальными и международными организациями и иностранными партнерами с целью реализации стратегических инициатив в сфере ИКТ.

Намерения о сотрудничестве с Оманской национальной инженерно-инвестиционная компанией, предоставляющей услуги коммунальному и инженерному сектору в Султанате Оман, были закреплены в формате двустороннего меморандума, подписанного в ходе визита. Организация выразила практическую заинтересованность во взаимодействии с резидентами Парка высоких технологий по проектам, связанным с развитием фудтеха и VR-технологий.

Готовность к совместной работе над сотрудничеством в сфере IT подтверждена в ходе встреч с участием Кирилла Залесского с руководством Государственного совета, Министерства транспорта, связи и информационных технологий, Центрального банка и Оманской торгово-промышленной палаты.

Выступая на белорусско-оманском бизнес-форуме, Кирилл Залесский представил конкурентные преимущества Парка высоких технологий и презентовал оманской стороне потенциальные направления взаимодействия с резидентами Парка. Деловое сообщество Султаната в ходе последовавших В2В переговоров проявило активный интерес к налаживанию и выстраиванию партнерских контактов с резидентами белорусского Парка высоких технологий, исходя из реальных потребностей оманского рынка.