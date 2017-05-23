Правовые аспекты трудоустройства в ИТ-компанию: что нужно знать соискателю перед подписанием трудового договора

Трудоустройство в ИТ-компанию, как и любую иную компанию вне зависимости от отрасли, с точки зрения потенциальных соискателей всегда процесс, заточенный на одну цель, – получить желаемую работу.

Все «бумажные» вопросы и формальности обычно остаются на потом и поднимаются лишь на этапе оформления специалиста в организацию. Именно здесь уже у будущего работника могут возникать вопросы: что я подписываю, на каких условиях, ущемляются ли мои права или наоборот меня одаряют манной небесной.

На что нужно обращать внимание перед подписанием договора при приеме на работу в ИТ-компанию? В этом поможет разобраться Тимофей Савицкий, юридическая фирма Cobalt.

Вид договора

Белорусским законодательством предусмотрен целый ряд договоров, которые могут использоваться нанимателями при трудоустройстве работников. При этом, в зависимости от того, какой вид договора заключается, работник будет обладать большим или меньшим объемом прав.

Ниже приведена сравнительная таблица 4 основных видов договоров, которые заключаются с работниками (трудовой контракт, бессрочный трудовой договор, а также договор подряда, по которому работник является подрядчиком, а не «работником» в понимании трудового законодательства). Из-за того, что срочный трудовой договор используется достаточно редко в связи с распространенностью другого вида срочного договора – контракта – в таблице информация по нему не приведена. В общем и целом, права работника по срочному трудовому договору практически не отличаются от прав, которые предоставляются работнику при заключении бессрочного трудового договора, кроме ряда вещей – срока договора, возможности в одностороннем порядке расторгнуть договор и некоторых иных.

Договор подряда Бессрочный трудовой договор Трудовой контракт Срок Лимитированный срок (обычно краткосрочный договор) Заключается на неопределенный срок Максимальный срок - 5 лет, минимальный – 1 год Сущность договора и гарантии Гражданско-правовой договор Гарантий по ТК нет (отпуск, выходное пособие и др.) Трудовой договор Гарантии по ТК (оплачиваемый отпуск, оплата за сверхурочную работу, выходное пособие и др.) Оплата По соглашению сторон, но обычно после завершения работ (после подписания акта сдачи-приемки) Выплата минимум 2 раза в месяц Выплата минимум 1 раз в месяц Возможность досрочного расторжения По соглашению сторон, в случае неоплаты заказчиком работ в срок и некоторым иным основаниям. Можно уволиться по собственному желанию (предупреждение за 30 дней) Досрочное расторжение – по соглашению сторон, по инициативе нанимателя (только по статье), по инициативе работника.

Возможность уволиться по собственному желанию отсутствует

Досрочное расторжение – по соглашению сторон или инициативе нанимателя (только по статье) Запись в трудовую книжку Нет Есть (кроме работы по совместительству) Следует помнить, что работодатель не имеет право обязать работника согласовывать свою работу по совместительству. Специальные условия Нет Нет дополнительный оплачиваемый отпуск до 5 календарных дней;

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отпускные должны быть выплачены не позднее, чем за один день до начала трудового отпуска (для трудовых договор – за два дня) ! При отсутствии специальных условий в договоре, работник вправе потребовать их включения от работодателя Существенные условия договора предмет договора порядок расчета сторон, включая суммы, подлежащие выплате обязательство заказчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя, предоставляющего работу гражданам по гражданско-правовым договорам, по уплате обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование в ФСЗН, а также иных взносов по страхованию (если применимо) обязательства сторон по обеспечению безопасных условий работы и ответственность за их невыполнение основания досрочного расторжения гражданско-правового договора; ответственность за неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы в виде неустойки в размере не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки Данные о работнике и нанимателе Место работы (с указание структурного подразделения) Трудовая функция (работа по определенной профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием, должностной инструкцией) Основные права и обязанности сторон Срок договора (для контракта) Режим труда и отдыха Условия оплаты труда ! При отсутствии какого-либо существенного условия, работник имеет право на его согласование с работодателем. Без существенного условия договор считается незаключенным (не несущим правовые последствия)

Стоит особенно обращать внимание на то, если работодатель вместо трудового договора (контракта) с предварительным испытанием предлагает работнику заключить договор подряда. В соответствии со статьями 28 и 29 Трудового кодекса, работодатель, в случае заключения с работником трудового договора с предварительным испытанием, вправе расторгнуть договор во время испытательного срока или в последний его день (максимальный срок испытательного срока – 3 месяца), но при этом обязан указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания. Решение нанимателя работник может обжаловать в судебном порядке, если считает, что испытание он выдержал и справлялся со своими трудовыми обязанностями. Если работник прошел испытательный срок, работодатель обязан продолжить трудовые отношения с работником.

В случае заключения договора подряда гарантий по продолжению трудовых отношений нет, выдержал ли работник испытание или нет. Работодатель (заказчик) имеет право не заключать трудовой договор с работником (исполнителем).

Служебное произведение

Согласно Закону об авторских и смежных правах, служебное произведение – это произведение науки, литературы, искусства (его часть, имеющая самостоятельное значение), созданное автором по заданию нанимателя или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором. Под объектом авторского права, в том числе, понимаются и компьютерные программы. В соответствии со статьей 17 Закона об авторских и смежных правах, исключительное право на служебное произведение с момента его создания переходит к нанимателю, если иное не предусмотрено договором между ним и автором.

Таким образом, исключительное право (которое предполагает возможность коммерциализации объекта авторского права) по общему правилу переходит нанимателю. Работник каких-либо имущественных прав на объект авторского права иметь не будет.

Зачастую возникают споры: создал ли работник какой-либо объект в рамках своих трудовых обязанностей, либо же он создал его в свободное от работы время. Для того, что разграничивать эти две сферы, которые в ИТ-отрасли могут конфликтовать, работодатель, во-первых, обязан принимать внутреннюю должностную инструкцию для работника, где бы описывались его основные трудовые функции, и, во-вторых, при работе над каким-либо проектом издавать специальные приказы с назначением конкретных работников на проект (например, разработка программного продукта X).

Если между нанимателем (заказчиком) и работником (исполнителем) заключен договор подряда, то уступка исключительного права должна быть прямо предусмотрена таким соглашением. В ее отсутствие, произведение будет принадлежать работнику (исполнителю).

Соглашение о конфиденциальности

В большинстве случае при заключении трудового договора (контракта) или договора подряда работодатель также требует подписать соглашение о конфиденциальности, которое ограничивает работника в возможности разглашать и (или) использовать полученную в рамках своей трудовой деятельности конфиденциальную коммерческую информацию.

При этом работодатель может как просто включить пункт о конфиденциальности в трудовой договор (контракт) или договор подряда, либо потребовать подписания отдельного соглашения. В определенных случаях работник под роспись ознакамливается с внутренним положением о коммерческой тайне.

На что нужно обращать внимание в подобных соглашениях? Во-первых, вид конфиденциальной информации и срок ее хранения в тайне. Зачастую работодатели в попытках ограничивать работника устанавливают либо длительные сроки конфиденциальности, либо и вовсе бессрочную конфиденциальность в отношении информации, которая не является ключевой коммерческой тайной, – например, какие-либо внутренние процессы, кадровая политика, размер заработной платы и иное. Если в отношении ноу-хау такие ограничения могут быть объективны, то в отношении некоторых видов информации, пусть и коммерчески значимой, - нет.

Во-вторых, многие работодатели устанавливают штрафные санкции за несанкционированное разглашение или использование коммерческой тайны работником как во время трудоустройства, так и после. Размеры этих штрафов также должны приниматься работником во внимание. Исходя из практики, включения штрафных санкций в соглашение о конфиденциальности разрешено, тем не менее, его размер должен соответствовать важности предоставляемой работнику конфиденциальной информации.

Следует помнить, что согласно пункту 6 статьи 47 Трудового кодекса основанием для прекращения трудовых отношений по инициативе нанимателя является неподписание работником, которому для исполнения своих трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, обязательства о неразглашении коммерческой тайны.

Соглашение о не конкуренции

Соглашение о неконкуренции – это вид соглашения, распространенный в странах Европы, США и иных государствах, который ограничивает работника после его ухода из компании в возможности наниматься к конкуренту, клиенту или иную компанию по выбору нанимателя. Некоторые ИТ-компании используют такие соглашения как определенную «пугалку» для работников.

В настоящий момент такие соглашения в Республике Беларусь не имеют юридической силы, т.к. ограничивают конституционное право на труд.