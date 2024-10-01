С 1 октября в Минске возобновят регистрацию ИП

С 1 октября 2024 года в Минске возобновлена возможность открытия ИП. Об этом сообщается на сайте Мингорисполкома.

Ранее для ИП и самозанятых появился обновленный перечень видов деятельности, которые можно осуществлять в данном статусе. С 1 октября 2024 года регистрация ИП с видами деятельности, не попавшими в перечень, будет прекращена. А действующим предпринимателям разрешат доработать до 1 января 2026 года, после чего им придется перейти в юрлица.

Отметим, что для ИТ-сферы в новом списке место нашлось. "Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги" — такую деятельность можно будет осуществлять в качестве ИП.

Напомним, что регистрация индивидуальных предпринимателей в Минске была приостановлена с 17 августа 2021 года.