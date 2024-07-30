Госдума России приняла в первом чтении закон, регулирующий майнинг криптовалюты

Государственная дума в России приняла в первом чтении два законопроекта, связанные с регулированием криптовалюты. Оба разработаны группой парламентариев во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым, пишет Cnews.

Первый из них представляет собой поправки в Закон «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» (ЦФА) и другие законодательные акты, Закон «О ЦФА» был принят в 2020 г., но вопросы регулирования криптовалют законодатели тогда решили отложить на будущее. Поправки в закон «О ЦФА», касающиеся майнинга, были разработаны в 2022 г., но с тех пор текст данного законопроекта несколько раз менялся.

В нынешней версии законопроекта вводится понятие «майнинга цифровой валюты». Это деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических средств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую, в том числе, технологию распределенного реестра (блокчейн), имеющих целью выпуск цифровой валюты и получение лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), вознаграждения в цифровой валюте на подтверждение записей в информационной системе.

Под организацией обращения в России цифровой валюты понимается оказание на территории России услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому.

Хотя бы одной из сторон указанных сделок или операций должно являться: юридическое лицо, личным законом которого является российское право; филиал или представительство международной организации или иностранного юридического лица; компания или другое корпоративное образование, обладающее гражданской правоспособностью, созданной на территории России; физическое лицо, фактически находящее в России не менее в 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Также если оказание упомянутых выше услуг происходит с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, то такая деятельность тоже будет считаться организацией обращения в России цифровой валюты.

Действующий в Законе «О ЦФА» запрет для российских резидентов принимать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за передаваемые ими товары и оказываемые услуги не будет распространяться на результаты выпуска цифровой валюты и на получение лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула).

В России запрещается реклама и предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты. Также в России запрещается организация обращения цифровой валюты, исключая описанную предлагаемым законопроектом деятельность по майнингу.

Майнингом цифровой валюты смогут заниматься российские юридические лица и индивидуальные предприниматели с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Аналогичным образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть операторами майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр данных операторов.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут заниматься майнингом без включения в специальный реестр, но с соблюдением лимитов на потребляемую электроэнергию, которые установит Правительство.