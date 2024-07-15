ЕС утвердил закон об ИИ

Европейский союз официально утвердил Закон об искусственном интеллекте, представляющий собой комплексный набор правил для регулирования деятельности технологических компаний. Новый закон, разработка которого заняла два года, запрещает определённые виды использования ИИ и предъявляет строгие требования к деятельности разработчиков. Полный текст закона опубликован на официальном сайте ЕС.

ЕС сделал решительный шаг в регулировании искусственного интеллекта, приняв всеобъемлющий Закон об ИИ после двух лет обсуждений. Этот законодательный акт, официально вступающий в силу 1 августа 2024 года, устанавливает жёсткие рамки для разработки и применения технологий искусственного интеллекта на территории ЕС. Крайним сроком исполнения этого закона является 2 февраля 2025 года, после чего технологические компании должны прекратить использование приложений, угрожающих правам граждан, сообщает 3dnews.

Новый закон запрещает определённые виды использования ИИ. В частности, запрещается использование приложений, угрожающих правам граждан, таких как биометрическая категоризация для определения сексуальной ориентации или религии. Также запрещается несанкционированное извлечение изображений лиц из интернета или записей с камер наблюдения.

Разработчики ИИ-систем должны будут обеспечить прозрачность и в отношении того, как работают их технологии, включая предоставление сводок данных, используемых для обучения систем. Через девять месяцев после вступления закона в силу у компаний появятся кодексы практики, состоящие из набора правил, описывающих требования к соответствию, контрольные показатели, ключевые показатели эффективности и т.д. Также вводится понятие «универсальные системы искусственного интеллекта», такие как чат-боты, которые должны будут соблюдать авторское право и иметь прозрачность в отношении своих алгоритмов.

Сроки соответствия нормам закона гласят, что большинство правил должны быть внедрены к исполнению к августу 2026 года, но некоторые высокорискованные системы ИИ, интегрированные в критически важную инфраструктуру или влияющие на занятость населения, здравоохранение и правосудие, имеют более длительный срок соответствия — до августа 2027 года.

Несоблюдение Закона об ИИ приведёт к серьёзным штрафам. Нарушение запретов на определённые виды использования ИИ повлечёт за собой штраф в размере 35 миллионов евро (около $38 млн) или 7 % от мировой годовой выручки компании-нарушителя, в зависимости от того, какая сумма больше. Другие нарушения влекут за собой меньшие штрафы, но тоже существенные.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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