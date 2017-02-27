"Умный" ошейник, соревнования роботов и 3D принтер: что показали на Party Hard! 2017

Быть программистом в Беларуси сегодня - все равно что выиграть в долгосрочную лотерею, гарантирующую не только постоянные дивиденды, но и защиту от злободневных реалий. При этом Байнет систематически обновляет информацию об успешных IT-стартапах, грозящих всколыхнуть индустрию.

Однако об одной из самых перспективных областей белорусской IT-сферы - hardware - информации все равно не хватает. Чтобы исправить ситуацию и дать ей необходимое внимание, в Минске уже второй год проходит конференция Party Hard!.

Открывали мероприятие руководитель проекта KV.by Вадим Станкевич и заместитель руководителя бизнес-инкубатора Парка высоких технологий Михаил Хазан.

Перечень вопросов, обсуждаемых на мероприятии, традиционно широк, но основных тем можно выделить несколько. Это разработка электронных устройств, робототехника, бизнес в сфере hardware, Интернет вещей и BIG DATA. Спикеры – ведущие специалисты в своих областях, рассказали о промышленном применении hard-разработок, поделились информацией о собственных технологических достижениях, обсудили потенциальные рынки и дали совет, каким образом лучше запатентовать авторские проекты.

На конференции, организованной в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий, в течение дня собралось более 500 человек из Беларуси и ближнего зарубежья. Задать вопросы спикерам и обсудить интересующую тему мог любой желающий. Для авторов самых интересных вопросов были предусмотрены ценные подарки.

Компания Softeq Development, плотно сотрудничающая с американскими заказчиками, собрала у своего стенда самую многочисленную аудиторию. Её представитель Владимир Курилович рассказал о повсеместном внедрении IT-технологий даже в простейшие вещи, а также поведал об "умном" собачьем ошейнике:

"Умный" ошейник для собак – своего рода инновация в области ухода за животными. Это электронное устройство со множеством датчиков, камерой и дисплеем на технологии электронных чернил. Его задача – следить за местоположением и безопасностью собаки, считать ее шаги и потраченные калории. В ошейнике есть GSM- и GPS-модули, которые передают координаты питомца в «облако» и обеспечивают доступ в интернет. В будущем это позволит более эффективно тренировать четвероногих – уверен заказчик, который не раз консультировался с профессиональными дрессировщиками на этот счет.

В ошейнике уже есть NFC-чип, и в следующей версии планируется реализовать функцию идентификации собаки перед тем, как впустить ее в дом через специальную калитку. Вместе с умным ошейником Softeq Development разработала камеру для передачи потокового видео через интернет в реальном времени на мобильный телефон владельца. Ошейник автоматически распознает лай и осуществит-видео звонок на телефон хозяину, если собака встревожена, что бывает в случае опасности или если, например, в дом лезет грабитель.

«Американские заказчики хотят заполучить новейшие IoT-технологии – стоит ей только появится на рынке. Это бизнес, и часто на рынке побеждает самый быстрый и хорошо подготовленный. Поэтому мы выступаем технологическим партнером для таких компаний, проводя клиента от идеи до готовой продукции. Уникальность нашей компании состоит в том, что Softeq Development обладает знаниями во всех областях, нужных заказчику», – рассказывает Владимир.

Он отмечает, что большинству заказчиков важно предоставить полный цикл разработки, производя все необходимые операции от программного обеспечения до готового форм-фактора под одной крышей.

«К примеру, один наш отдел работает над печатными платами, а наши программисты уже на готовых решениях отлаживают все алгоритмы, проверяя, насколько «железо» совместимо между собой. Параллельно с этим Java-юнит уже работает над веб-инфраструктурой решения, а мобильный департамент – над пользовательскими приложениями», – поделился Владимир Курилович.

Представитель компании МТС (COOO Мобильные ТелеСистемы) рассказал о планах оператора по развитию операторского IoT (CIoT - Cellular Internet of Things). На примере технологии NB-IoT, начальник управления развития сети Артём Максименко обстоятельно пояснил, насколько эффективными могут быть передатчики класса LPWAN.

В недалеком прошлом все M2M-устройства на сети оператора работали через серийные модемы по технологии CSD, на смену которой пришли GPRS, UMTS и LTE. Одновременно серверная часть клиентских M2M-решений МТС наращивалась и начала переход в операторское облако.

Технологии мобильных сетей развиваются стремительными темпами, кратно увеличивая скоростные характеристики, – сейчас у нас есть 2G/3G/4G. Но этот процесс пока в полной мере не учитывает потребности реального сектора передавать сравнительно небольшой объем данных на значительные расстояния без подключения устройства к сети постоянного электроснабжения. Для выполнения таких задач в мире созданы технологии класса LPWAN (Low Power Wide Area). Одна из них - NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things) - является наиболее продвинутой и предпочтительной для реализации на сети оператора.

Технология NB-IoT нетребовательна к полосе частот: она использует узкополосный сигнал шириной 200кГц в любом разрешенном оператору диапазоне, обеспечивает покрытие на 20dB большее, чем существующие технологии, позволяя иметь устойчивое покрытие в труднодоступных местах (удаленных объектах на открытой местности, подвалах, технологических помещениях и др.).

Кроме того, передатчики NB-IoT созданы значительно более дешевыми (до 5$), чем обычные, и способны работать в сети оператора до 10 лет от автономного миниатюрного аккумулятора. Такие особенности позволяют встраивать их в любую технику из разных сфер человеческой деятельности, трансформируя операторский M2M в CIoT.

Например, технология NB-IoT может быть полезна в сельском хозяйстве, трекинге автомобилей и грузов, контроле торговых автоматов, умной парковке, уличном освещении, бытовых и производственных приборах учета всех типов.

Являясь достаточно новой технологией (рабочая группа 3GPP утвердила пакет соответствующих спецификаций в 2016 году), NB-IoT уже имеет более двадцати успешных коммерческих реализаций в мире, что свидетельствует о ее безусловной актуальности и востребованности.

МТС предлагает развертывать IoT-приложения в облаке оператора, что позволяет повышать их эффективность - сокращать расходы на инфраструктуру имея более высокую отказоустойчивость.

Научно-техническая компания IZOVAC Technologies – производитель вакуумного напылительного оборудования, показала свои разработки устройства дополненной реальности. Артем Артамонов, начальник бюро оптико-электронных приборов, подробно описал достоинства различных технологических решений, которые были полезны в ходе этого исследования.

К примеру, исполнение одного только объектива было доступно в трех вариантах: с призмой eMagin WOF5 (низкий угол зрения), с собственной призмой с полиномиальными поверхностями (более 66 коэффициентов), объектив собственной разработки на основе асферической оптики. Также было рассчитано два варианта волноводов (прямой и обратный) и пошагово изображен процесс прототипирования.

Представитель юридической фирмы Sorainen, юрист практики интеллектуальной собственности Марина Головницкая рассказала о способах защиты интеллектуальной собственности, которые могут быть актуальны для сферы hardware.

В первую очередь она может быть защищена как изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак и коммерческая тайна.

Критериями первого являются новизна, изобретательский уровень, применимость. Длительность экспертизы на получение патента может растянуться до 3-х лет, причем срок его действия составит только 20 лет, а стоимость содержания на период всего срока обойдется ориентировочно в $5.000.

Полезная модель демонстрирует гораздо меньшие трудности со сроком регистрации (3-4 месяца), а также суммой на получение и продление патента (ок. $1000). Но и срок ее действия ограничен лишь 8-ю годами, так как полезная модель не является изобретением, а всего лишь удачной компиляцией уже существующих предметов (сейф, к примеру).

Промышленный образец – это художественное/ конструкторское/ дизайнерское решение внешнего вида изделия. У патента на него не слишком сложные способы регистрации и оплаты, а срок действия может растянуться до 15 лет. Самым удачным по длительности защиты является торговый знак (его действие может продляться бесконечно, ориентировочно $700 за каждые 10 лет), а самым бюджетным и актуальным для белорусских изобретателей, пожалуй, станет коммерческая тайна, которая не требует специальной регистрации. Это своего рода промежуточный этап защиты на пути к настоящему патенту. Единственным условием тут станет установление режима коммерческой тайны.

Андрей Дюсьмикеев – директор по развитию «УП МедиуМ» и куратор собственного проекта SolarEnrg, который считается одним из лидеров рынка солнечной энергетики в Беларуси, выступил с мотивирующим спичем о том, что Интернет вещей – это не только продажа вещей через интернет, но и наоборот.

Он рассказал о феномене «виртуальной электростанции», наступлении новой эры энергетики «Индустрия 4.0», о важности обмена электроэнергией вместо устаревшей концепции ее покупки, о достоинствах гибкой распределительной сети Smart Grid перед существующей в РБ «вертикальной электросети».

По мнению Дюсьмикеева, у этой области большой потенциал для научно-технического применения. Он надеется, что наши специалисты этим воспользуются.

Наконец, ведущий инженер-конструктор компании «Ноотехника», Дмитрий Мигаль рассказал о достоинствах беспроводной технологии «Умный Дом».

Их собственная разработка - система радиоуправления освещением и электроприборами nooLite, показала себя на порядок удобнее, экономичнее и эффективнее продукции западных конкурентов.

При необходимости систему можно легко дополнять на любом этапе разработки и строительства «Умного Дома». Также взаимодействие с системой nooLite может осуществляться через открытый API, что даёт возможность её использования одновременно с другими системами.

Кроме выступления спикеров, на Party Hard! 2017 были постоянно активны выставочные стенды с различными действующими прототипами.

Так, компания Softeq Development показала сразу несколько разработок, среди которых можно было увидеть прототип устройства с гибким дисплеем, полностью повторяющий анатомический изгиб запястья; умные туфли для гольфа Nike, в стельки которых встроены датчики для определения давления стоп спортсмена при выполнении удара; умный браслет WiseWear в позолоченном корпусе; гид по Дисней-парку для людей с ограничениями по зрению и слуху, умные часы, работающие на одной батарейке целый год.

Помимо прочего, посетители выставки могли протестировать «умный жилет», способный защитить участников дорожного движения от аварийного столкновения в темное время суток (благодаря встроенным GPS-модулю и радиоприемнику коротких волн он вибрирует, сообщая о возможной опасности).

Отдельного упоминания заслуживает образовательный колесный беспилотник «Robo-Rover M1 Education», созданный молодой компанией «Мробот».

Ребята снабдили его персонально разработанной средой программирования на графическом языке от Google, а физические части выполнили в виде конструктора, чтобы дети и взрослые, далекие от информатики, через игру делали первые шаги в этой сфере.

В планах разработчиков внедрить свое изобретение в профильные образовательные учреждения Беларуси, на что они уже получили первый запрос.

Безусловно, Party Hard! 2017 оставила приятное впечатление у спикеров и гостей конференции. Люди покидали конференцию в приподнятом настроении, т.к. белорусские hardware-специалисты еще раз доказали: им есть что предложить не только внутреннему, но и внешнему рынку. Однако, в своих выступлениях спикеры не раз говорили о нежелании властей идти им навстречу и внедрять в производство технологические решения, которые нужно было осуществить еще вчера. И услышат ли они этих специалистов в будущем – большой вопрос.

Организаторы конференции: KV.by и Парк высоких технологий.

Юридический партнер конференции — Sorainen. Партнер подарков — STC. Партнеры мероприятия — Softeq Development, УП «Ноотехника», IZOVAC Technologies, МТС, УП «МедиуМ».

Мастер-классы: делаем свой дом "умным" и создает собственное устройство!

Большое спасибо за посещение нашей конференции. Видео докладов и презентации будут доступны в течение ближайшей недели, следите за обновлениями сайта или подписывайтесь на паблики KV.by в VK или Facebook - все видео с наших мероприятий обязательно появляются в них.

И хотя конференция закончилась, вы все еще можете успеть попасть на мастер-классы двух наших спикеров.

Мастер-класс Василия Мащенко "5 часов от идей до готового девайса "Умная вещь"

Создайте собственное устройство под руководством профессионала. C помощью мастер-класса вы получите представление об этапах проектирование сложных интеллектуальных устройств, а также будете знать о подборе специалистов для воплощения вашей задумки.

Василий Мащенко работает в сфере автоматизации электроники около 40 лет, является автором около 80 публикаций в данных областях, при его участии была открыта школа робототехники в Бобруйске. В год Василий выпускает порядка 10-15 проектов.

Программа мастер-класса:

Что такое платформа Arduino IDE и какими возможностями она обладает?

Как можно изготовить печатные платы в домашних условиях?

Как правильно настроить готовое устройство?

Основы проектирования схем в Altium Designer

Основы 3D-печати

Основы проектирования в SolidWorks

Когда: 12 марта 2017,

12:00 - 16:00

Стоимость: 27 рублей

Заказать билет



Мастер-класс Алекса Богдановича "IoT в реальной жизни"

Александр Богданович - инженер-программист, работающий в сфере автоматизации несколько лет. Александр является автором статей об автоматизации, выступает экспертом в технических СМИ.

В течение трех часов Александр расскажет об автоматизации в наше время, приведет примеры интересных проектов и затронет проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время автоматизации.

Приходите на мастер-класс Александра Богдановича, где Вы узнаете о том, как с помощью часов можно открывать двери, что такое MQTT и как "умные штучки" могут пригодиться в жизни. Вы также научитесь отличать стоящие проекты от маркетинговых уловок. Александр Богданович на примере жизненного опыта расскажет, почему автоматизация не так страшна, насколько велик "зоопарк" IoT устройств и почему "умных домов" не существует.

Программа мастер-класса:

Автоматизация в наше время

Примеры автоматизации

Проблемы автоматизации

По ту сторону IoT

Видеонаблюдение

Устройства IoT

Связь IoT с реальным миром

Управляй IoT

Вопросы и ответы, консультация

Когда: 4 марта 2017,

12:00 - 16:00

Стоимость: 37 рублей

Заказать билет



Если у Вас есть вопросы или предложения по поводу Party Hard! 2017 или мастер-классов, пишите нам на info@kv.by.

Максим Козлов