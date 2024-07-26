26 июля отмечается День системного администратора

26 июля отмечается праздник, цель которого — выражение признательности сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов.

«Отцом» праздника является американский системный администратор с 20-летним стажем Тед Кекатос, увидевший журнальную рекламу Hewlett-Packard, в которой установившего новые принтеры системного администратора благодарные пользователи одаривают цветами и корзинками фруктов.

KV.by поздравляет всех системных администраторов. Желаем, чтобы в системе работы и в системе жизни не было сбоев и глюков, чтобы любая задача решалась легко и просто!