26 июля отмечается День системного администратора

26 июля отмечается праздник, цель которого — выражение признательности сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов. 

«Отцом» праздника является американский системный администратор с 20-летним стажем Тед Кекатос, увидевший журнальную рекламу Hewlett-Packard, в которой установившего новые принтеры системного администратора благодарные пользователи одаривают цветами и корзинками фруктов.

KV.by поздравляет всех системных администраторов. Желаем, чтобы в системе работы и в системе жизни не было сбоев и глюков, чтобы любая задача решалась легко и просто!

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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