OpenAI анонсирует SearchGPT — прототип поисковой системы на базе ИИ

OpenAI объявляет о своем выходе на поисковый рынок. Представлен SearchGPT — поисковая система на базе искусственного интеллекта с доступом к информации в интернете в режиме реального времени.

Поисковая система начинается с большого текстового поля, в котором пользователю задается вопрос: «Что вы ищете?» Но вместо того, чтобы давать простой список ссылок, SearchGPT пытается их упорядочить и осмыслить. В одном из примеров OpenAI поисковая система обобщает результаты музыкальных фестивалей, а затем представляет краткие описания событий, за которыми следует ссылка на источник.

SearchGPT на данный момент является всего лишь «прототипом». Сервис основан на семействе моделей GPT-4 и на момент запуска будет доступен только 10 000 тестовых пользователей. OpenAI работает со сторонними партнерами и использует прямые каналы контента для построения результатов поиска. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге интегрировать функции поиска непосредственно в ChatGPT.