RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ

В официальном магазине приложений RuStore появились технологии машинного обучения (ML). Теперь нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки.

Наиболее часто ML используется в поиске для выдачи нужных приложений. Система анализирует первые буквы, которые вводит пользователь и, на основе схожих запросов, предлагает популярные приложения или игры.

Также технологии машинного обучения помогают создавать персональные подборки приложений и игр. Система обезличено анализирует установки разных пользователей и формирует подборку с похожими приложениями или играми или рекомендует схожие по интересам, на основании опыта других пользователей.

При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, наличие комментариев, частоту обновлений и другие важные для пользователей параметры. В рекомендуемые подборки попадают не только популярные игры. ИИ-модель продвигает и недавно запустившиеся проекты, помогая им набрать аудиторию.