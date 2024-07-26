Гильдия актёров США устроила забастовку из-за использования ИИ

Профсоюз Гильдии киноактёров США и Американская федерация артистов телевидения и радио) объявили забастовку крупным игровым компаниям.

Забастовка началась 26 июля и затрагивает актёров, состоящих в SAG-AFTRA. В их число входят Activision, Disney, EA, Insomniac Games, WB Games, Take-Two и другие.

Основной причиной протестов называет то, что профсоюзу не удалось договориться с игровыми компаниями насчёт регулирования использования генеративного искусственного интеллекта в их продуктах.

«Мы не пойдём на соглашение, которое позволяет компаниям злоупотреблять ИИ в ущерб нашим людям. Хватит. Когда эти корпорации предложат условия, по которым члены [профсоюза] смогут жить и работать, мы будем готовы к переговорам», — заявила президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер (Fran Drescher).

По словам представителя игровых компаний Одри Кулинг (Audrey Cooling), стороны нашли общий язык по 24 из 25 пунктов (повышение зарплаты, дополнительные меры безопасности), а предложенные профсоюзу условия работы с ИИ являются «одними из самых выгодных в индустрии развлечений».