В ИИ-сервисе "Шедеврум" теперь можно создавать клипы из видео

Пользователи "Шедеврума" теперь могут создавать клипы из видео, изображений и Фильтрумов, сгенерированных с помощью нейросети YandexART. Новые возможности будут полезны, например, артистам: музыканты смогут использовать приложение как инструмент для создания обложек, видеошотов и других роликов. Это поможет им сократить затраты на оформление своих творческих проектов. Кроме того, к клипам и другим видео, созданным в "Шедевруме", теперь можно добавлять отрывки треков из Яндекс Музыки.

Для того чтобы создать клип в "Шедевруме", нужно выбрать несколько сгенерированных YandexART видео или картинок, затем смонтировать их во встроенном редакторе и добавить отрывок из песни. Продолжительность клипа может быть не больше двух минут.

Сейчас в музыкальной библиотеке "Шедеврума" доступно более 430 тысяч треков из каталога Яндекс Музыки, и она будет пополняться. Чтобы пользователи могли быстрее найти композицию под настроение и атмосферу своих сгенерированных видео и клипов, команда сервиса подготовила подборки в разных жанрах: поп, рэп, рок, ритмичная, романтичная и другие.