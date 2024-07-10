Журналисты из стран ШОС посетили ПВТ

Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества открывает новые перспективы сотрудничества для резидентов Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В эти дни проходит пресс-тур журналистов стран ШОС в Республику Беларусь. Гости страны знакомятся с экономическими и технологическими достижениями страны, ее культурным наследием. 8 июля журналисты из России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана посетили Парк высоких технологий. Резиденты ПВТ представили зарубежным гостям собственные передовые разработки, которые могут быть масштабированы в странах-партнерах.

Представляя гостям правовые условия для IT-отрасли в Беларуси, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский сделал акцент на экспортном потенциале резидентов и тех решениях, которые могут быть интересны для внедрения в странах Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы хотим рассказать о белорусских технологиях, которые можно использовать в рамках ШОС, направленных, например, на зеленую экономику, на очистку воздуха, и о том оборудовании, которое можно поставлять в наши страны. Это будет способствовать развитию. К этому у нас очень большой интерес» – подчеркнул один из зарубежных гостей ПВТ.