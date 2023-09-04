Samsung проведет конференцию для разработчиков 5 октября

Компания Samsung Electronics объявила дату проведения конференции разработчиков Samsung Developer Conference 2023 (SDC23), которая состоится 5 октября в конференц-центре Moscone Center в Сан-Франциско.

Ежегодная конференция SDC станет уже девятым мероприятием с момента первого проведения в 2013 году. В отличие от прошлого года, когда на конференции могли присутствовать только приглашенные участники, в этот раз посетить SDC23 сможет любой желающий, пройдя предварительную регистрацию.

В рамках конференции SDC23 Samsung представит инновационные платформы, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen, а также продемонстрирует, как компания создает новые устройства и развивает различные направления бизнеса для улучшения пользовательского опыта. Кроме того, Samsung поделится с разработчиками и партнерами своими планами сотрудничества и открытыми инновационными стратегиями по созданию новых возможностей экосистем следующего поколения для миллионов пользователей по всему миру.

Помимо основного выступления, на конференции SDC23 пройдут открытые тематические сессии, где посетители смогут подробнее узнать о новейших платформах и инструментах Samsung, ориентированных на разработчиков, включая One UI 6, SmartThings, Matter, Bixby, Tizen, Samsung Health и многие другие.

Кроме того, некоторые сессии будут проводиться в специальной зоне Open Theater, где участники смогут прямо на месте обсудить актуальные темы, а заинтересованные гости поучаствуют в практической сессии программирования Code Lab и получат консультации от разработчиков Samsung по различным вопросам.

Выступления спикеров и основные сессии будут транслироваться в прямом эфире на ресурсах Samsung YouTube и Samsung Developer непосредственно во время мероприятия.