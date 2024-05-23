В Минске проходит Хакатон МТС

Более 130 студентов белорусских вузов со всей Беларуси стали участниками Хакатона, который проводят МТС и главный вуз страны БГУ. Конкурс digital-идей проходит второй год подряд и неизменно вызывает широкий интерес среди креативной молодежи. На этот раз местом проведения стал Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий.

Регистрацию прошли студенты ведущих учебных заведений Беларуси: БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности. Кроме того, в Минск приехали ребята из Витебска и Речицы. Среди участников — будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи.

Хакатон — это уникальная возможность для молодых специалистов, на этапе учебы в вузе продумывающих свой профессиональный путь, проявить себя, прокачать навыки и реализовать свой потенциал.

«Участие в Хакатоне в стратегической перспективе в любом случае положительно скажется на карьерных траекториях участников. Во время таких мероприятий студенты могут общаться с представителями крупного бренда и решать бизнес-задачи. Компания МТС активно использует этот формат, потому что у нас есть экспертиза и мы готовы делиться опытом, а еще хотим, чтобы одаренная молодежь выходила на рынок труда уже подготовленная, что благоприятно скажется не только на реализованных проектах, но и, в целом, на экономике Беларуси», — подчеркнула Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.

Соревнование проходит в командном формате. За три дня участники должны создать прототип приложения для взаимодействия между сотрудниками Контактного центра МТС.

Лекции о работе Клиентского сервиса МТС, с помощью которого происходит коммуникация между абонентами и компанией МТС, прочтут начальник отдела проектов и ключевых направлений обслуживания Елена Клейн и начальник справочно-информационного отдела Елена Гарбуз. Также обучающие мастер-классы проведут специалисты ПВТ и приглашенные менторы.

Лучшие команды защитят свои проекты на финальном этапе Хакатона, который пройдет 24 мая. Приз в 5 000 белорусских рублей от компании МТС получит та команда, которая предоставит наиболее подходящую под критерии идею, концепцию или иной продукт.