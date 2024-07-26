Google представила новую версию генеративной модели ИИ Gemini 1.5 Flash, которая доступна на более чем 40 языках и в более чем 230 странах и территориях. Компания анонсировала «общее улучшение качества и снижение задержек, особенно заметные улучшения в рассуждении и понимании изображений». Значительно увеличился размер контекстного окна, добавлена возможность загрузки файлов из Google «Диска», расширены возможности Gemini для подростков и мобильных приложений.

Google поставила своей приоритетной целью добиться максимальной доступности новой модели Gemini. Компания начала постепенно внедрять Gemini в «Сообщениях» Google для устройств Android в Европейской экономической зоне (ЕС, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), Великобритании и Швейцарии. Пользователям стало доступно общение с Gemini на французском, польском и испанском языках, сообщает 3dnews,

Google расширила доступ к мобильному приложению Gemini в большем количестве регионов и стремится привлечь подростков старше 13 лет к использованию инструментов ИИ. Также компания рассказала о сотрудничестве с экспертами по безопасности и развитию детей, включая MediaSmarts, Miudos Seguros и Fad Juventud, которые «продолжают предоставлять экспертные знания по удовлетворению уникальных потребностей подростков и семей».

Google утверждает, что новая версия Gemini предложит существенное улучшение общего качества ответов и снижение задержек. Наибольший прогресс обещан в рассуждении и понимании изображений. Контекстное окно увеличено в четыре раза до 32 000 токенов. Для увеличения эффективности использования большого контекстного окна скоро появится возможность загружать файлы пользователя через Google «Диск» или непосредственно с устройства пользователя, что раньше было доступно лишь в Gemini Advanced.

В рамках работы по уменьшению галлюцинаций ИИ Google теперь отображает ссылки на соответствующий контент при ответе на вопросы, требующие подтверждения фактами. В конце абзаца ответа будет отображена ссылка на сайты, где можно прочитать больше по этой теме. Если ответ Gemini ссылается на информацию, найденную с помощью расширения Gmail, пользователь увидит ссылки на соответствующие электронные письма. В настоящее время эта функция ограничена подсказками только на английском языке.