Почта Mail.ru запустила новый сервис в сфере информационной безопасности

В Почте Mail.ru начал действовать сервис, с помощью которого пользователи могут быстро сообщить о предполагаемом взломе аккаунта или замеченных подозрительных активностях в их учетных записях.

Специальное выделенное подразделение Mail Accident Research Team (MART) внутри команды информационной безопасности Почты и Облака было создано для выявления новых методик мошенничества или технических проблем в механизмах защиты пользователей. Также сервис позволяет пользователям получить подробную информацию по результатам расследования, а также дополнительные персональные рекомендации по безопасности.

В рамках данного сервиса обращения пользователей попадают напрямую команде аналитиков ИБ. Написать обращение в MART можно из разделов настроек безопасности «Устройства и приложения» и «История действий». Перед составлением обращения пользователю необходимо выполнить ряд действий, чтобы обезопасить аккаунт, который был скомпрометирован или находится под угрозой.



Специалисты после предварительной оценки и сбора данных проведут полное расследование, выявят причины случившегося и предоставят дополнительные рекомендации.