Компания Mistral выпустила новую флагманскую ИИ-модель Large 2, которая, по словам разработчиков, находится на одном уровне с последними передовыми моделями OpenAI и Meta с точки зрения генерации кода, математики и рассуждений.

Выпуск Mistral Large 2 произошел всего через день после того, как Meta выпустила свою последнюю и лучшую модель с открытым исходным кодом Llama 3.1 405b. Mistral утверждает, что Large 2 поднимает планку производительности для открытых моделей, подкрепляя это несколькими бенчмарками. Large 2 обучали быть более разборчивой в своих ответах: ИИ-модель признается, когда чего-то не знает, вместо того, чтобы придумывать что-то, что кажется правдоподобным.

Напомним, что французский стартап Mistral в области искусственного интеллекта недавно привлек $640 млн в раунде финансирования серии B, возглавляемом General Catalyst, при оценке в $6 млрд. Хотя Mistral является одним из новых участников в сфере искусственного интеллекта, он быстро представляет новые ИИ-модели.