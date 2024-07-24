Вышла ИИ-модель Llama 3.1 от Meta

Компания Meta сообщила о выходе открытой языковой модели искусственного интеллекта Llama 3.1, которая насчитывает более 400 миллиардов различных параметров. Как рассказал генеральный директор Meta Марк Цукерберг, модель может превзойти GPT-4 по производительности уже в ближайшее время, а к концу года станет самым популярным ИИ-помощником в мире.

Как сообщает издание The Verge, разработка новой модели потребовала больших инвестиций. Llama 3.1 значительно сложнее, чем более ранние версии, выпущенные всего несколько месяцев назад. Старшая версия ИИ-модели имеет 405 миллиардов параметров и была обучена с использованием более 16 000 ускорителей H100 от Nvidia.

Одним из ключевых обновлений стало расширение географии доступности сервиса Meta AI, который построен на Llama. Теперь ассистент доступен в 22 странах, включая Аргентину, Чили, Колумбию, Эквадор, Мексику, Перу и Камерун. Кроме того, если раньше Meta AI поддерживала только английский язык, то сейчас добавлены французский, немецкий, хинди, итальянский, португальский и испанский. Однако стоит отметить, что некоторые из новых функций пока доступны только в определённых регионах или для конкретных языков, пишет 3dnews.

Напомним, запуск Meta AI состоялся в сентябре 2023 года. Сервис основан на большой языковой модели Llama 2 и предоставляет пользователям возможность получать информацию, генерировать текст, делать переводы на различные языки и выполнять другие задачи с помощью искусственного интеллекта.