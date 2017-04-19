5G, IoT и виртуальная реальность: самый подробный фоторепортаж с ТИБО-2017

18 апреля крупнейшая отраслевая площадка страны ТИБО распахнула свои двери для всех неравнодушных к новшествам IT-индустрии. В этот раз на выставке-конференции под одной крышей собрались более 100 компаний из 18 стран, включая представителей СНГ и Балтии, а также Великобритании, Германии, Китая, США, Швеции, Южной Кореи, Японии.

Участники мероприятия могли похвастаться не только пестрыми стендами, но и внушительным пакетом спецпредложений. Ведь на TIBO регулярно заключаются партнерские соглашения, и выставка давно уже имеет для бизнеса особую значимость.

На открытии международного форума первый вице-премьер Беларус Василий Матюшевский неспроста указал на то, как много в современном мире говорится о новой экономике, часть из перспективных направлений которой была представлены здесь же. Главным трендом нынешнего мероприятия, без сомнения, стала цифровая трансформация жизни и интернет вещей. Множество компаний самого разного уровня и достатка спешили обнародовать свое видение «умного дома» и прочей автоматизированной инфраструктуры.

К примеру, безусловные флагманы выставки, обладатели самых больших стендов Huawei, velcom, MTC, ZTE продемонстрировали удивительную схожесть мысли на эту тему. Так, производитель мобильной телефонии ZTE выдал обширный проект «умного дома», сводя воедино данные от множественных датчиков в едином облачном ресурсе, сделав акцент на усиленных системах безопасности.

Компания МТС в который уже раз анонсировала свою платформу Интернета вещей по технологии NB-IoT, на сей раз расширив ее функционал комплексом мер по присмотру за сельским хозяйством (сенсоры и различные датчики автономно замеряют температуру воздуха, уровень осадков, кислотность почвы и т.д.).

velcom агитировал в пользу своего очередного ноу-хау, виртуальной АТС. А вот интересы Huawei оказались куда обширнее, простираясь в сторону сразу «умного города».

Как оказалось, в Китае автономность уличных сервисов – вполне обычная практика: датчики, установленные на фонарях и дорожных заграждениях умеют сами вызывать «пожарную» или «скорую» в случае аварии, а также регулировать работу светофоров сообразно сложившейся обстановке. Нечто подобное продемонстрировал и турецкий холдинг Turkcell. Судя по всему, автоматизация Минска подобным образом уже не за горами.

В первую очередь velcom представиk новую ID-SIM-карту с функцией электронной подписи. Это аналог токена, но с возможностью мобильной связи. Здесь SIM-карта дает ряд преимуществ, в том числе позволяя не привязываться к конкретному рабочему месту или компьютеру, и ускоряя электронный документооборот.

Другим весомым аргументом в пользу этого мобильного оператора оказалась технология VoWi-Fi, позволяющая звонить своим абонентам через сеть Wi-Fi. Услуга пока тестируется в закрытом доступе, но у velcom на нее большие планы. Мобильный оператор в перспективе планирует роуминг дешевле для своих абонентов, а также внедрить VoWi-Fi во все сети. И хотя последний пункт пока вряд ли осуществим в рамках действующего законодательства Беларуси, представители компании полны оптимизма.

Они даже хотят отказаться от посредника в виде мобильного приложения, заключив договор с производителем смартфонов, по которому тот «допиливал» бы новый функционал сразу в устройство. По сравнению с этим раздача бесплатного Wi-Fi в общественном транспорте, например, в поезде «Гомель-Минск», почти и не впечатляет. Впрочем, velcom и дальше планирует развивать это направление, так как оно очень быстро окупается за счет контекстной рекламы.

Анлим.бел на ТИБО знакомит посетителей выставки с актуальными тарифами на высокоскоростной интернет - LTE (4G). Этот интернет провайдер является официальным партнёром компании BeCloud, которая отвечает за расширение сети LTE в Беларуси.

Кстати, в этот раз производители смартфонов лишили выставку эффектного "потрясания" брендовым оружием. Нет, флагманские модели на стендах присутствовали, но отнюдь не в таком объеме, как это было на TIBO прошлых лет.

Похоже теперь Huawei, ZTE и прочие видят больше смысла в представлении на выставке телекоммуникационных устройств для защищенных каналов связи. Сектор B2B и B2C представлен аппаратами в брутальном форм-факторе и с расширенным функционалом.

Компания Nokia, к примеру, вообще все свое внимание сосредоточила на продукции недавно поглощенной компании Withings, разрабатывавшей устройства медицинского назначения (тонометры, трекеры, умные весы, приборы регуляции сна). «Умный» ночник на ее стенде выглядел куда желаннее нашумевшей реинкарнации модели 3310, поскольку умеет считывает показания спящего человека и определять оптимальное время для его пробуждения. В фазе неглубокого сна он кроме звукового сигнала подает еще и световой, имитирующий рассвет. Усыпляющий эффект работает по обратному принципу. Видимо, подобные предметы станут обязательной частью портфолио Nokia еще долгое время.

Что касается роботов, всеобщих любимцев ТИБО в недалеком прошлом, то теперь они воспринимаются всеми, как должное. Автоматизированные персонажи уже стали обязательной частью экспозиции выставки – люди больше не собираются в огромную очередь, чтобы посмотреть, как робот выполняет голосовые команды или сам отдает их.

Теперь каждый желающий может степенно тестировать механического человечка или участвовать в гонках колесных дронов. При этом в стане «Лаборатории Робототехники» AROBOT то и дело появляются новые экземпляры.

На TIBO-2017 ребята представили робота-гида с вращающимися руками, робот-пылесос, доукомплектованый хватательной конечностью, которая позволяет ему собирать с пола забытые вещи. Любопытно, что все части этого робота были специально отпечатаны на 3D-принтере, который, кстати, тоже вполне реально собрать схожим способом.

К слову, Интернет вещей затмил собой множество иного полезного софта. Например, стенд компании Spinetix оказался незаслуженно обделен вниманием, а ведь там был представлен целый комплекс недорогих инновационных решений оформления концертных площадок. Так, медиаплейер собственной разработки способен мастерски подгонять изображение на 3D-панели, составленные самым причудливым образом. Программа рубит изображение, сама определяя, что и какому монитору показывать.

Другая инновация, лазерный адаптивный проектор, работающий в паре с экраном, может проецировать изображение на поверхности любой архитектурной сложности, а затем продолжать его на экране. Внутри проектора вместо лампы установлен массив лазера – несколько лазерных диодов. Их лучи складываются, попадая на DLP-чип, а оттуда на световое кольцо и в объектив.

Минимальный ресурс его работы – 20 тыс. часов, который при правильном обслуживании возрастает до 60 тыс. Нужно ли говорить, что концерт, поставленный с помощью данных устройств, выйдет в разы зрелищнее и дешевле.

Один из самых интересных моментов выставки – увидеть «в железе» проект, который еще год назад казался долгоиграющим замыслом. На TIBO-2017 таких тоже оказалось немало. Например, компания Softeq, еще недавно удивлявшая всех умным ошейником и стельками с памятью, опять появилась с новым решением.

Флешка на 8 Гб, куда вбиты секъюрные данные пользователя и установлено приложение со встроенным браузером – это фактически автономный эмулятор рабочего кабинета, с которым можно работать с любого устройства, оснащенного USB-портом (совершать покупки, серфить в интернете, заполнять документы и т.д.). На CESSI этот проект получил приз зрительских симпатий и неплохо зарекомендовал себя на краундфандинговых сайтах. В будущем ребята планируют расширить функционал этой карты, «научив» ее заводить автомобиль.

Компания Technoton Engeering – ветераны промышленной автоматизации и аппаратного софта, поставляющие датчики уровня топлива, расходомеры и прочие подобные устройства в 94 страны мира, наконец приступили к испытаниям обородувания, предназначенного для морских судов, а в последствии и карьерных самосвалов.

ООО «Аэросистема» несколько лет назад представившая беспилотный авиационный комплекс «Шершень», обеспечила Государственным пограничным комитет уже тремя единицами своей техники, а 558 Авиационный ремонтный завод планирует освоить серийное производство этого комплекса. Сейчас данный комплекс проходит сертификационные испытания ТИПА. Когда они завершатся, все последующие аппараты, изготовленные по нашей технологии, получат официальное разрешение на полеты в РБ.

«Шершень» представляет собой наземную станцию управления, смонтированную на переносных устройствах (их два: сама станция и рабочее место оператора, и второе устройство, предназначенное для переноски аппаратуры приема/передачи данных а также сам летательный аппарат).

Весь комплекс способны переносить два человека. Время развертывания – 10 мин, свертывания – 5 мин. Подготовка к повторному вылету – 2 мин. В состав входит 4 аккумуляторных батареи емкостью 11 А, позволяющие совершить 4 вылета по 45 минут. Все данные отображаются на кране – токопотребление, режимы полета, курс/крен/тангаж, продолжительность полета, маршрутное задание. Запись видеоинформации дублируется как самим беспилотником, так и наземной станцией наблюдения, причем фиксируются даже данные действий оператора.

Радиоканал белорусского производства соответствует разрешенному диапазону частот. Весь комплект документации изготовлен нашим предприятием, начиная от чертежей и заканчивая исходными кодами, алгоритмами наземной станции управления. На борту стоит кросс-платформенное приложение, которое поддерживается различными ОС. Плюс «Шершня» в том, что управлять им можно с обычного ноутбука, через подключаемую антенну.

Резюмируя свои впечатления от TIBO-2017, я пожалуй, соглашусь с теми, кто уже высказался на этот счет. Да, нам еще рано мечтать об умном городе без внятной работы 4G, не говоря уж о 5G. Да, динамики в уровне реализации проектов совсем мало. Да, остальной мир уже давно живет так, как нам лишь показывают.

Однако со своей главной задачей, объединением инвесторов, потенциальных заказчиков и исполнителей TIBO все же справляется, ведь каждый год четверть выставки составляют новые экспоненты. Тем более, что сложнее всего не построить, не воплотить в жизнь, а убедить государство и людей в значимости для нашей страны тех решений, которыми успешно пользуется остальной мир.

Текст: Максим Козлов

Фото: Дмитрий Сочивко