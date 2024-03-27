Компания BelHard провела экскурсию для школьников-олимпиадников

26 марта компания BelHard провела экскурсию для белорусских школьников-олимпиадников. Группа состояла из учеников, которые приехали из Гомеля, Речицы, Светлогорска.

В ходе мероприятия учащиеся получили представление о компании BelHard, о ее направлениях работы (инженерное, образовательное, масс-медиа), а также о достижениях, которых удалось достичь за многие годы работы. Школьники узнали, как искать работу в ИТ и правильно оформлять резюме, кем можно стать в отрасли ИТ и много другой полезной информации.

Генеральный директор BelHard Игорь Мамоненко рассказал школьникам об актуальных требованиях к разработчикам программных решений с ИИ, преимуществах работы в Беларуси, а также пожелал успехов на карьерном поприще.