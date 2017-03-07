18-часовой рабочий день и отказ от встреч с друзьями. IT-предприниматели сравнивают работу "на дядю" и свой бизнес

О собственном деле рано или поздно задумывается каждый. Молодые предприниматели рассказали KV.by, как решились уйти с комфортной работы, как это изменило их жизнь и в чем разница между работой “на дядю” и собственным бизнесом.

Елизавета Козицкая, директор в CallBox.by

Я ушла с должности директора компании, продающей наружную рекламу, в декабре 2015. Сразу начала заниматься другим проектом, но через пару месяцев в моей жизни появился CallBox… и понеслось.

Разумеется, решиться на такой ответственный шаг непросто. Всегда есть ряд аргументов “за” и “против”. Мне повезло — работа по найму была очень интересная. Но наступает момент, когда понимаешь — нужно двигаться дальше к своей цели. А заниматься чем-то своим было моей целью всегда.

Помню ощущения в первый рабочий день после увольнения — чувство свободы и драйв от того, какие возможности открываются.

Работа по найму дает стабильный заработок, четкое понимание того, ЧТО от тебя требуют, ГДЕ и КАК будешь выполнять свою работу. Однако есть определенный потолок в свободе действий и уровне заработка. Я убедилась, что однажды наступает момент, когда выгораешь и остро нуждаешься в дополнительных стимулах.



Занимаясь только своим стартапом, ты попадаешь в среду активных и амбициозных людей, которые очень вдохновляют. У тебя более высокая мотивация, спектр компетенций только растет. В то же время именно ты несешь полную материальную ответственность за себя и проект в целом. Работать приходится “на износ” (хотя, если честно, это только в удовольствие).

Что изменилось в моей жизни после ухода из найма? Темп жизни стал сумасшедший. Но это такой кайф — после трудового дня идти на митап или мастер-класс, чтобы пообщаться с другими стартаперами, такими же увлеченными своим делом людьми.

Пришло понимание, что время — главный ресурс, которым надо правильно распоряжаться. Признаюсь, порой пренебрегаю встречами с друзьями в пользу работы над проектом.

Отношение к деньгам, полагаю, стало более правильное: инвестируй сейчас, получай профит потом. Конечно, иногда хочется побаловать себя чем-то, и я это делаю. Но есть ответственное понимание того, что деньги надо сначала зарабатывать, потом инвестировать, а затем удовлетворять потребности.

Глеб Люштык, учредитель и директор Wonderful Soft

Компанию по разработке ПО под заказ я открыл около полугода назад. А работать программистом начал еще на 2 курсе университета. Мысль заниматься чем-то своим лелеял долго. Но всегда думал, что это очень сложно — зарегистрировать юр. лицо, открыть расчетный счет, разобраться с налоговой, бухгалтерией. Столько всего!

Продолжал работать, как говорится, “на дядю”. Сменил несколько организаций и понял — везде одно и то же. Лучше нигде не будет. Да, ты можешь продолжать расти и развиваться как программист. А что в итоге? Будешь пахать, вкладываться по полной, а кто-то — зарабатывать на тебе деньги.

Также у меня была возможность уехать — звали работать в Корею. Но по личным причинам отказался.

К лету прошлого года я уже был готов — изучил законодательную базу, посмотрел, как открывали бизнес знакомые. На самом деле, ничего страшного нет. Это просто набор действий, которые расписаны на сайтах гос. органов и которые нужно выполнить.

Следующая проблема, с которой сталкивается, наверное, каждый предприниматель, особенно начинающий — где найти клиентов. Все мои первые заказчики — это знакомые знакомых. Потом медленно начинает работать сарафанное радио.

Кроме поиска клиентов, приходится заниматься массой других вещей. Например, контролировать не только работу программистов, но и оплаты от клиентов. Это абсолютно новая для меня сфера, в которой предстоит еще многому научиться.

Раньше я был очень непунктуальным человеком. Постоянно опаздывал, но проблем не возникало — был то гибкий график, то лояльное руководство. А сейчас встреч очень много. И опоздание — признак некомпетентности.

Еще один несоизмеримый плюс работы на себя — знакомство с разными людьми. Чем только они не занимаются! Я, например, никогда не подозревал, что есть организации по перевозке за границу домашних животных, представляете?

Времени стало гораздо меньше. Согласитесь, у наемного сотрудника всегда есть соблазн полениться, что-то не сделать, если за это, грубо говоря, ничего не будет. Сейчас ты теряешь свои деньги. Совсем другой уровень мотивации.

Скажу честно, когда я работал программистом, зарабатывал все-таки больше, чем сейчас. Но у этого всего есть перспективы, я себя так успокаиваю.

Михаил Румянцев, основатель и CEO в FriendlyData

Я изначально шел в ИТ с целью набраться опыта и затем развивать свои идеи. Работа в аутсорсинговых компаниях, чтение бизнес-литературы, общение с предпринимателями, посещение технологических конференций, взаимодействие с европейскими и американскими клиентами — все это помогло понять, как устроен ИТ-бизнес. Оставалось только с чего-то начать. Так, около года назад мы с партнерами основали компанию FriendlyData. Наш продукт дает возможность задавать вопросы базам данных на естественном языке, тем самым делая работу с данными не сложнее поиска в Google.

Моя последняя должность в качестве наемного сотрудника — технический директор. Никаких опасений при увольнении я не испытывал, поскольку знал, что всегда смогу найти хорошую работу в Беларуси или за границей. А шанс сделать что-то действительно крутое может быть только раз в жизни. К тому же меня поддерживали друзья и семья — это очень важно. Мне импонирует американский подход, когда неудача воспринимается, в первую очередь, как полезный опыт, а начало нового бизнеса после падения вызывает уважение в обществе. В этом плане белорусам, конечно, стоит поучиться у американцев.

Не люблю формулировку “работать на дядю". Вряд ли человек, который имеет опыт руководства компанией и знает, что такое нести ответственность за бизнес и за своих коллег, когда-нибудь будет ее употреблять.

Плюсы в работе по найму, безусловно, есть. Это возможность сбалансировать жизнь и работу, получать стабильный доход. Проблема в том, что человеку может стать слишком комфортно. А это препятствие для личного развития.

В работе на себя мне больше всего нравится постоянное чувство драйва, риска и ответственности. И еще осознание того, что тебе не нужно идти на компромиссы с самим собой, а можно заниматься тем, что действительно нравится. Ощущение кайфа, когда что-то получается и ты растешь вместе с компанией, очень трудно описать словами!

Что касается негативных моментов, при работе на себя неудачи воспринимаются особенно остро. Постоянно повышенное чувство ответственности и прессинг могут не очень хорошо повлиять на нервную систему. И чаще всего предпринимательство связано с определенными жертвами или компромиссами: в личной жизни, в семье, в общении с друзьями. К сожалению, на все это очень мало времени.

Раньше мой рабочий день был 6–8 часов. Сейчас 12–18 в будни и 2–8 в выходные и праздничные дни. Я стал больше ценить время и использовать его эффективнее. Деньги, наоборот, потеряли ценность – есть вещи гораздо важнее.

Я думаю, каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался об открытии собственного дела. Однако очень немногие решаются сделать это, хотя сейчас порог входа в бизнес низкий. Можно долго обдумывать бизнес-план, анализировать рынок, оценивать конкурентов и риски – и так и ничего не сделать из-за сомнений или страхов. Но бизнес (особенно, если это стартап), всегда существует в условиях неопределенности. И чтобы начать, нужно просто сделать что-то конкретное, небольшой первый шаг. Ведь любой крупный бизнес когда-то начинался с чего-то небольшого.

Евгений Бессчастнов, CEO в Blinger.io

Я с 18 лет работал в SaaS, отвечал в основном за продажи. Сейчас мне 24. Последние 2 года занимаюсь только своим делом — омниканальной платформой для бизнеса.

Я еще в подростковом возрасте понял, что хочу работать только на себя. В то время мой отец был успешным наемным менеджером в Москве. Но я все равно постоянно думал о своем бизнесе и знал, что когда-нибудь он у меня будет.

Я уволился в тот момент, когда понял, что всё готово для запуска собственного проекта. Страх был только один — что ничего не получится и мне придется возвращаться на наемную работу. Для меня это самое страшное.

Конечно, есть и положительные моменты в работе “на дядю”. Это определенный опыт, новые связи. На каком-то жизненном этапе это то, что нужно. Но я больше не хочу. И других плюсов не вижу.

Когда ты работаешь на себя, перед тобой открывается полная свобода мышления, действий, творчества и, конечно, возможность заработка. Да, ты все время в стрессе. Но это неизбежно.

Умные люди, вроде Тинькова и Брэнсона, говорят, что предприниматели составляют 2-3% среди всех людей. Свой бизнес — это круто, но это не значит, что всем нужно становиться предпринимателями. Оцените свои силы, попробуйте, как можно скорее. Уйдите из найма. Если не получится, то всегда можно вернуться, ведь так?

Дмитрий Кайгородов, генеральный директор в Kuoll

У меня был довольно мягкий переход от наемной работы к своему делу. Я работал программистом в одной немецкой компании, затем в EPAM. А потом открыл ИП и перешел на фриланс.

Последние 2 года занимаюсь только своим стартапом — сервисом по исправлению багов в приложениях. Поначалу я совмещал работу как ИП и потихоньку разрабатывал Kuoll. Делал это исключительно в свободное время. Но, конечно, проект требовал все больше и больше времени и сил. Росла обратная связь от первых пользователей. Приходилось срочно отвечать на вопросы, решать проблемы. В это же время я прошел обучение в TechMinsk. Это был очень сильный “пинок”, который помог нам выйти из зоны комфорта и сконцентрироваться только на своем деле.

Я считаю, что выход из зоны комфорта — это всегда здорово. Нужно ставить себя в такие ситуации. Только они позволяют отвечать на “вызовы” и двигаться вперед.

Сейчас мы находимся в акселераторе в Нью-Йорке. Личные сбережения заканчиваются. Через три месяца вернемся в Минск. Что будет дальше — непонятно. Да, мы испытываем много дискомфорта. Но мне это нравится. Я развиваюсь. И гораздо больше, чем если бы просто сидел в офисе.

Деньги для меня не главная мотивация. Хочется много заработать, скорее, для того, чтобы потом иметь возможность заниматься новыми проектами.

Мне кажется, у людей, которые работают по найму, есть 3 пути развития. Первый вариант — занять руководящую должность. Я тоже через это проходил, пошел на MBA учиться, понял, что это совсем не мое. Второй путь — это расти как специалист. До какого-то времени мне и это было интересно. Третий путь — предпринимательство. Этот вариант большинство людей обычно даже не рассматривает. Есть риск провала, страх ошибиться.

Ведь как у нас часто бывает? Пробуешь что-то делать сам, не получается — все смеются. Если же, наоборот, выходит круто — на тебя будут смотреть как на кого-то совершенно особенного человека, как будто ты всегда таким был. Люди очень консервативны. Но нужно меняться, особенно сейчас. Самый большой риск — это не рисковать.

Айтишник в Беларуси часто “купается” в предложениях о работе. Поэтому если он попробует что-то сделать и потерпит неудачу, то вернуться в найм будет совсем не сложно. То есть на самом деле в нашей стране IT-специалисты практически ничем не рискуют!

Если же вам просто надоела основная работа, но к своему “стартапу” пока не готовы, я бы посоветовал пойти учиться на MBA (это круто, хоть мне и не подошло) или походить на хакатоны, присоединиться к какой-либо команде. Как вариант — вести дневник, записывать туда свои идеи.

А еще рекомендую книгу Бена Хоровица “Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов”. Он открыто говорит, что свой бизнес — это безумно сложно. Но все трудности, все проблемы можно решить, постепенно, одна за одной. Другие люди это делают. И часто не самые умные открывают классные компании.

Главное — выйти из зоны комфорта. Если вы и не добьетесь успеха, то хотя бы прокачайте себя как личность.