Исследование ИТ-Академии «БелХард»: каким женщины видят свое место в ИТ?

Не секрет, что количество женщин в IT гораздо меньше, чем мужчин. Если мужчину зачастую могут взять на работу исходя из неплохого портфолио и удачного собеседования, то женщине зачастую предъявляются дополнительные требования личного характера. ИТ-Академия «БелХард» к 8 марта подготовила исследование о том, какие специальности в ИТ выбирают женщины.

Женщинам ЕСТЬ место в ИТ!

ИТ-Академия "БелХард" проанализировала, какие курсы выбирали представительницы прекрасного пола в период за январь – март 2017 гг. Самыми популярными у женщин стали следующие специальности: «Бизнес-аналитик» (37% всех слушательниц), «Управление проектами» (29%) , «Front-end: HTML5 и JavaScript» (19%), «Тестирование ПО» (15%).

И действительно, такие вакансии, как, например, бизнес-аналитик и управление проектами в последнее время часто заполняются женщинами. Здесь важную роль играют психологические факторы: женская интуиция и способность уладить конфликты полезны в любой компании.

Согласно исследованию, средний возраст представительниц прекрасного пола, которые решили связать свою жизнь с ИТ – 27 лет. Однако это не означает, что если исполнилось 30 лет – путь в ИТ для вас закрыт. Если есть желание добиваться своей цели – менять профессию и обучаться новому – путь для вас всегда открыт.

Какие специальности не выбирают?

Стоит отметить, что единственная специальность в ИТ, на которую женщины обычно не претендуют - системный администратор. Но это связано, вероятно, со спецификой профессии - не каждой женщине под силу таскать мониторы и копаться в проводах.

В ИТ-индустрии уже давно пора отбросить половую и возрастную дискриминацию. Ведь здесь необходим профессионализм, умение быстро осваивать новое, а также качества, которые чаще всего больше свойственны женщинам: аккуратность, многозадачность, внимательный подход, коммуникабельность. Так что у девушек есть хорошие шансы построить карьеру в сфере ИТ.

Как стать частью ИТ-индустрии?

Если вы представительница прекрасного пола, которая хочет связать свою жизнь с ИТ, то начинать можно прямо сейчас!

ИТ-Академия «БелХард» предлагает интегрированный курс «Бизнес-анализ + управление проектами». Здесь вы научитесь проектировать информационную систему и управлять ее разработкой, научитесь эффективным методам сбора требований пользователей, их формализации в доступной и понятной всем заинтересованным лицам форме, узнаете, как управлять совместной работой команд, которые решают разные задачи и научитесь создавать готовый продукт.

Также вы можете пройти курс «Современный Front-End c использованием JavaScript и HTML5», где узнаете, что такое DOM, HTTP-запросы, JSON. Изучите синтаксис языка JavaScript, научитесь реализовывать на нем базовые алгоритмические конструкции. Научитесь пользоваться возможностями jQuery и писать собственные jQuery-плагины.

Все курсы в ИТ-Академии «БелХард» направлены на практические занятия, чтобы добиться наиболее высоких результатов. По окончанию курсов все участники сдают проект, по которому и будет проводиться итоговая аттестация. И помните, что главная инвестиция в вашей жизни – это инвестиция в себя и свои знания!