Must read: 7 книг, которые должен прочитать каждый айтишник

Антон Марченко, известный в "айтишных" кругах программист, составил список из семи книг, которые должен прочитать каждый программист. Все книги, которые здесь представлены, Антону показались интересными и полезными, а значит — рекомендуемые к прочтению.
"Код. Тайный язык информатики". Автор — Чарльз Петцольд
Современных программистов часто обвиняют в некоторой поверхности знаний об устройстве компьютера и неспособности заглянуть вглубь. Книга Петцольда поможет восполнить этот пробел. И действительно даст возможность понять, как можно собрать компьютер.
"Мифический человеко-месяц или Как создаются программные системы". Автор — Фредерик Брукса
Классика "айтишного" менеджмента. Несмотря на то, что книга достаточно стара, многие принципы действует и сейчас.
"Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих". Автор — Адитья Бхаргава
Знание алгоритмов является для достойных программистов темой для многочисленных дискуссий. Однако я искренне убеждён, что каждый айтишник должен знать нотацию О большое, и не пугаться, если используются такие термины, как динамические и жадные алгоритмы.
"Effective Objective-C 2.0: 52 Specific Ways to Improve Your IOS and OS X Programs". Author — Matt Galloway
Мне кажется, что серия “Effective" есть для любого языка программирования. И важно не только знать синтаксис языка программирования, но и возможности его эффективного использования.
"Design Patterns". Авторы — Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес
Знаменитая книга из серии Gang of Four. Это действительно must have для любого программиста.
"The Power of Habit". Автор — Чарлз Дахигг
Чтение книг и изучение чего-то нового должно стать привычкой для любого айтишника. Данная книга поможет сформировать полезные навыки в качестве привычки.
"Рефакторинг. Улучшение существующего кода". Автор — Мартин Фаулер
Фамилию автора должен знать каждый разработчик. Данная книга поможет даже опытным разработчикам дискутировать во время code review, а также поможет объяснить и сформулировать свои мысли для junior, не просто интуитивно чувствуя что "что-то не то".
P.S. Обычно айтишники очень настороженно относятся к художественной литературе, но я очень советую читать русскую и мировую классику. Мне кажется, что это может быть весьма полезным для правильного понимания сложных систем.
Комментарии
Интересная подборка у Антона. Обязательно почитаю, что есть на русском. Для разработчика он довольно много читает, молодец.
Субъективные глупости. Нет, книги, конечно, умные, но есть и другие не менее умные. И вообще умных книг чуть более, чем дофига.
А читать в первую очередь надо основы и то, что необходимо. Потом уже по вкусу для кругозора. Иначе никакой жизни не хватит.
Добавить комментарий