Must read: 7 книг, которые должен прочитать каждый айтишник

Антон Марченко, известный в "айтишных" кругах программист, составил список из семи книг, которые должен прочитать каждый программист. Все книги, которые здесь представлены, Антону показались интересными и полезными, а значит — рекомендуемые к прочтению.

"Код. Тайный язык информатики". Автор — Чарльз Петцольд

Современных программистов часто обвиняют в некоторой поверхности знаний об устройстве компьютера и неспособности заглянуть вглубь. Книга Петцольда поможет восполнить этот пробел. И действительно даст возможность понять, как можно собрать компьютер.

"Мифический человеко-месяц или Как создаются программные системы". Автор — Фредерик Брукса

Классика "айтишного" менеджмента. Несмотря на то, что книга достаточно стара, многие принципы действует и сейчас.

"Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих". Автор — Адитья Бхаргава

Знание алгоритмов является для достойных программистов темой для многочисленных дискуссий. Однако я искренне убеждён, что каждый айтишник должен знать нотацию О большое, и не пугаться, если используются такие термины, как динамические и жадные алгоритмы.

"Effective Objective-C 2.0: 52 Specific Ways to Improve Your IOS and OS X Programs". Author — Matt Galloway

Мне кажется, что серия “Effective" есть для любого языка программирования. И важно не только знать синтаксис языка программирования, но и возможности его эффективного использования.

"Design Patterns". Авторы — Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес

Знаменитая книга из серии Gang of Four. Это действительно must have для любого программиста.

"The Power of Habit". Автор — Чарлз Дахигг​

Чтение книг и изучение чего-то нового должно стать привычкой для любого айтишника. Данная книга поможет сформировать полезные навыки в качестве привычки.

"Рефакторинг. Улучшение существующего кода". Автор — Мартин Фаулер

Фамилию автора должен знать каждый разработчик. Данная книга поможет даже опытным разработчикам дискутировать во время code review, а также поможет объяснить и сформулировать свои мысли для junior, не просто интуитивно чувствуя что "что-то не то".

P.S. Обычно айтишники очень настороженно относятся к художественной литературе, но я очень советую читать русскую и мировую классику. Мне кажется, что это может быть весьма полезным для правильного понимания сложных систем.