Обзор Wi-Fi камер Ezviz для домашнего применения

Один из крупнейших в мире поставщиков устройств видеонаблюдения, а также готовых систем и решений в этой области, компания Hikvision не так давно объявила о запуске нового бренда Ezviz, предлагающих продукты и технологии для частных пользователей. С апреля 2017 года камеры Ezviz сертифицированы в Беларуси и появился их официальный представитель.

В первую очередь речь идет о линейках современных видеокамер для домашнего и уличного применения, различных датчиках протечки воды, открытия окон, дверей и облачном сервисе, с которым они будут взаимодействовать («умный дом»). Но при этом заявляется, что ассортимент будет расти и за счет предложений линеек action-камер для любителей спорта, а также видеорегистраторов для создания уже автономных систем безопасности.

Что ж, планы и амбиции нового бренда понятны, а теперь хотелось бы какой-то конкретики. Она будет – на тесте KV.by две модели камер, Ezviz C2C и Ezviz C2 mini.

Комплект поставки, технические характеристики

Поставляются камеры в небольших картонных коробках размерами 147х87х92 мм и 171х91х60 мм соответственно. Внутри каждой коробки находится сама камера, адаптер питания (5 В, 1 А) с разъемом USB и шнуром USB type A - USB type B micro, руководство по быстрой настройке на русском языке, элементы крепления.

Технические характеристики приведены с сайта www.ezviz.by.

Параметр Значение Ezviz C2C Ezviz C2 mini Тип IP-камера IP-камера Модель CS-C2C-31WFR CS-C2mini-31WFR Цвет белый белый Тип подключения Wi-Fi, USB Wi-Fi, USB Матрица 1/4" 1MP HD Progressive Scan CMOS 1/3" КМОП ProgressiveScan CMOS Разрешения 1280х720 1280x720 (платформа), 1280x960 (устройство) Чувствительность 0.02лк @(F2.0,AGC вкл), 0 лк с ИК 0.02лк @(f/2.2, AGC вкл), 0 лк с ИК Фокусное расстояние 2.8 мм 2.4 мм Угол обзора 92° (горизонтально) 111°(диагонально) 115° Разрешение и частота записи 1280х720, 25 к/с 1280х960, 25 к/с Дальность действия ИК до 5 метров до 10 метров Формат записи видео H.264 H.264 Аудио встроенный микрофон и динамик встроенный микрофон Поддержка карт памяти microSD до 128Гб microSD до 128Гб Рабочая температура от -10°С до +50°С от -10°С до +50°С Питание DC 5В±10% , 3Вт макс. DC 5В±10% , 3Вт макс. Размеры 128x58х38 мм 91x50х25 мм Масса 120 г 110 г Функции и возможности - широкий динамический диапазон (съемка в условиях яркого света); - двусторонняя аудиосвязь; - простая настройка через облачный сервис Ezviz; - детекция движения; - двойное шифрование записи - широкий динамический диапазон (съемка в условиях яркого света); - запись звука; - простая настройка через облачный сервис Ezviz; - детекция движения; - двойное шифрование записи

Внешний вид, конструкция, первое включение

Камера Ezviz C2C внешним видом напоминает робота EVE из анимационного фильма WALL-E. Цвет белый, корпус обтекаемый, фактура глянцевая. По центру расположен объектив в обрамлении черной, тоже глянцевой, вставки, за которой скрывается концентрическая линия ИК светодиодов (видны в ночное время).

Ниже вставки размещены светодиодный индикатор, логотип бренда, отверстие микрофона. На оборотной стороне устройства замечаем россыпь отверстий, за которыми скрывается встроенный динамик, справа видим слот для установки карты памяти, снизу – разъем для подключения питания и кнопку Reset для перезагрузки.

Устанавливается камера на ножку с круглым основанием диаметром почти 70 мм. Ножка снабжена резиновой наклейкой для предотвращения скольжения, а также встроенным магнитом для возможности крепления на металлические поверхности. Шарнирная конструкция ножки обеспечивает наклон камеры на угол 45° вперед-влево-вправо и 90° назад. USB шнур питания достаточно гибкий, имеет длину 3 м, что должно способствовать удобному размещению камеры относительно розетки. В комплекте с камерой идет круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления двумя шурупами, а также две двусторонних наклейки из пеноматериала – в совокупности предлагается четыре варианта размещения камеры: просто на ножке, с креплением с помощью магнитного основания к металлической поверхности или комплектной пластине, к любой поверхности с помощью наклейки.

Вторая модель, Ezviz C2 mini имеет более скромные габариты и подставку. Объектив немного смещен относительно центральной оси, благодаря чему рядом разместилось два ИК светодиода. Ниже, в ряд, расположились слева направо отверстие микрофона, логотип бренда, светодиодный индикатор.

На оборотной стороне корпуса замечаем наклейку с технической информацией о камере: названием модели, способом питания, серийным номером, верификационным кодом, датой выпуска, QR-кодом (в модели Ezviz C2C аналогичная наклейка располагалась снизу подставки). Сбоку размещены слот для установки карты памяти и кнопка Reset.

Устанавливается камера на шарнирной ножке с магнитным основанием, способы ее крепления (равно как и углы наклона) те же, что и у старшей модели, длина шнура питания составляет уже 1,5 м.

Что ж, пора включать и настраивать камеры. Все подробности будут рассмотрены на примере модели Ezviz C2mini (вторая подключается аналогично).

Итак, для начала стоит вставить в камеру карту памяти. Поддерживаются карты micro SD емкостью до 128 Гб, класс 10. Без карты памяти камера тоже будет работать, но функционал ее станет немного ограничен.

В зависимости от мобильного устройства скачиваем с Google Play Market или App Store приложение EZVIZ и регистрируемся (с помощью адреса электронной почты или номера мобильного телефона). Подтверждаем регистрацию высланным кодом – процесс завершен.

Теперь необходимо «привязать» камеру к аккаунту и присоединить ее к домашней беспроводной сети. Подключаем камеру к розетке (светодиодный индикатор попеременно светится красным и синим), входим в приложение, нажимаем значок «+» для добавления камеры. Сканируем QR-код на наклейке камеры или вводим ее серийный и верификационный номера, далее подключаем камеру к Wi-Fi (выбирая сеть и вводя пароль Wi-Fi или создавая QR-код с данной информацией и считывая его камерой). После подключения в приложении EZVIZ отображается название камеры, значок настроек (стрелка вправо) и текущий вид с нее.

Сразу же было предложено обновить прошивку камеры, процесс занял около минуты.

Так же легко добавилось и второе устройство, в связи с чем экран в приложении разделился пополам.

В работе, настройки, функциональность

Итак, как работает только что сконфигурированная система видеонаблюдения на основе двух камер Ezviz, одноименного облачного сервиса и мобильного устройства пользователя (смартфон/планшет)?

На мобильное устройство в режиме реального времени идет трансляция видеопотоков с камер наблюдения. В ночное время камеры автоматически активируют инфракрасную подсветку и передают уже черно-белую картинку. По умолчанию камеры пишут звук и осуществляют охранную функцию – фиксируют движение в кадре. Это если кратко.

Если подробнее, система работает так. В приложении имеются три вкладки: Главная (Preview режим камер), Сообщение, Больше. Во вкладке Главная картинка обновляется раз в 30 секунд, кликнув по любому из изображений, получаем онлайн трансляцию с соответствующей камеры. Задержек практически нет либо они минимальны, но все, понятно, зависит от качества и скорости сети.

В режиме прямой трансляции с камеры возможны следующие действия с потоком:

- отключение передачи звука;

- «зеркалирование» изображения;

- программное зумирование (максимум 8х);

- запись в память мобильного устройства стоп-кадра с трансляции;

- запись в память мобильного устройства видео фрагмента с трансляции;

- изменение качества записываемых фото и видео (LD (512х288), SD (768х432), HD (1280х720)).

Кроме того, нажатие на изображение микрофона активирует двустороннюю аудиосвязь по принципуpush-to-talk (только для Ezviz C2C).

Записанные стоп-кадры и видеофрагменты доступны в разделе Мой альбом вкладки Больше.

В этой же вкладке находятся настройки управления аккаунтом.

Конфигурирование камер доступно с вкладки Главная (на примере модели Ezviz C2C). Для удобства эксплуатации можно изменить ее имя (доступен только латинский алфавит), часовой пояс, формат даты, а также, в целях безопасности, первоначальный пароль (верификационный код).

Также возможна деактивация автоматического перехода в ночной режим, записи звука, отображения статуса устройства светодиодным индикатором, шифрования записей. По поводу двух последних функций, кстати, стоит сказать отдельно. Во-первых, индикатор у камеры довольно информативная вещь, по которой определяется статус устройства: мигает красным и синим – включено и ждет подключения, горит синим – подключено, мигает синим – работает нормально, горит красным – загружается, мигает красным – соединение не удалось, быстро мигает красным – ошибка карты памяти.

Так что еще стоит подумать, что выбрать – маскировку и меньше внимания к камере или информативность. А во-вторых, то самое шифрование. Как таковая, разница в работе камеры с шифрованием и без в ходе тестирования так и не была замечена (что по скорости работы, что по качеству картинки), зато его отключение требует от пользователя нескольких дополнительных шагов, как-то: входа на электронный ящик, открытия только что присланного письма со специальным кодом от сервиса Ezviz, ввода данного кода в приложении (включение шифрования, при этом, выполняется обычно, программным тумблером).

Наконец, еще одна настройка камеры, можно сказать главная ее «фишка» – охранная функция. За все это отвечает неприметный пункт Уведомления. При активации функции можно выбрать чувствительность регистрации движения (от 1 до 6), режим звукового оповещения (интенсивный, мягкий, без звука), составить график, когда разрешены оповещения (по дням недели и часам).

Теперь на мобильное устройство от камеры будут приходить уведомления, как только в кадре случится движение. При выборе режимов оповещения интенсивный и мягкий сама камера начинает пищать – сиреной троекратно или одиночным гудком (только Ezviz C2С). Пришедшее на мобильное устройство уведомление отображается во вкладке Сообщения. В нем приведен стоп-кадр сработки, указано название камеры и время. Если в данной камере установлена карта памяти, при нажатии на кнопку Воспроизведение в уведомлении отобразится 30 секундный ролик со случившимся событием (открылась дверь справа). В противном случае пользователю будет доступен только сам стоп-кадр.

Даже без активации уведомлений камеры фиксируют любое изменение в кадре. Просмотреть архив таких записей возможно в режиме прямой трансляции. Снизу картинки кадра имеется окошко с датой и полоса прокрутки по времени. События отмечены оранжевыми рисками. Совмещая красный курсор с рисками, отображается очередное событие.

Тестирование

Что ж, штатная работа камер, их функции и возможности рассмотрены, осталось увидеть результат, в виде фактов, цифр и изображений. Факты и цифры будут россыпью:

1. Система облачная, так что для работы необходим интернет, работать автономно в домашней сети камеры не будут («хоть бы даже без уведомлений, просто выдавать картинку на смартфон»);

2. Задержка между событием перед камерой и приходом уведомления составляет 2-3 секунды;

3. Задержка между переключением день/ночь составляет 5-10 секунд, в это время камера может «слепнуть»;

4. Чувствительность регистрации движения камерами регулируется в широких пределах: при среднем значении дверь справа на картинке открылась на угол около 60 градусов, прежде чем произошла сработка, при высокой чувствительности получилось лишь приоткрыть дверь на 2-3 см, при низкой перед камерой пришлось еще и помаячить секунд 10, пока пришло уведомление;

5. Удобно просмотреть записанные камерами стоп-кадры и видеофрагменты возможно только с мобильного устройства. Поделиться ими в случае Android устройства получится лишь в Google+ или Facebook, скачать и просмотреть на компьютере выйдет только фото, видео штатными плеерами не запускается;

6. В комплектном руководстве ничего не говорится о возможности конфигурирования и управления такой системой видеонаблюдения с персонального компьютера. Но если очень хочется, то все получится – на сайте www.ezvizlife.com можно бесплатно скачать отличную программу – EzvizStudio.

После установки и входа в аккаунт программа автоматически «подтягивает» зарегистрированные камеры (потребовалось лишь единожды ввести верификационные коды) и выдает онлайн картинку с них. Все функции, доступные с мобильного устройства, доступны и с программы, а вот настроек камер открывается на порядок больше: от простых, типа затирания даты и времени в углу картинки с камеры и корректировки яркости и контрастности до более продвинутых, типа установки выдержки или корректировки карты детекции движения (затерты элементы справа). В общем, простор для инженерного любопытства.

Ну и, наконец, пару слов о качестве записываемого видео и фото с камер. Оно хорошее и соответствует заявленной цели отследить определенное событие.

Особенно понравилось качество картинки в ночное время, главное правильно установить камеру, чтобы вблизи объектива потом не располагались засвеченные ИК излучением предметы.

При этом на максимальном качестве 10 секундный ролик «весит» всего 540 кБ, а на минимальном – 76 кБ, так что на качестве экономить не стоит.

Заключение

Созданная в домашних условиях на основе двух IP-камер Ezviz и соответствующего облачного сервиса система видеонаблюдения успешно прошла недельные испытания. Впечатления положительные. Больше всего понравилось, как легко и быстро можно развернуть подобную систему – не потребовалось ни выделенного внешнего IP адреса, ни дополнительных настроек маршрутизатора, ни оплаты каких-либо тарифных планов. Скачать приложение и зарегистрироваться в сервисе, включить камеры в розетку и подсоединить их к беспроводной сети, тем более, когда имеется подробная инструкция – справиться с этим под силу каждому.

C такой системой наблюдения можно присматривать за ребенком, который остается один дома, наблюдать за домашними питомцами, пока вас нет рядом, общаться с близкими, а также следить за домом в режиме on-line, используя облачное приложение.