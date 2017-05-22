Обзор Wi-Fi камер Ezviz для уличного применения

Не так давно в KV.by был опубликован обзор двух Wi-Fi камер Ezviz для домашнего применения, призванных помочь пользователю легко и быстро развернуть и организовать видеонаблюдение за оставшимся дома ребенком, домашним питомцем или, непосредственно, самими жилыми или офисными помещениями.

В сегодняшнем обзоре будут рассмотрены еще две модели камер, Ezviz C3C и Ezviz C3S, но уже уличного применения – посмотрим, какие решения предлагает компания в этом сегменте.

Комплект поставки, технические характеристики

Поставляются камеры в картонных коробках размерами 258х91х96 мм. Внутри каждой находится сама камера с кронштейном и отводом информационного/питающего кабеля, адаптер питания (12 В, 1 А) с длиной шнура 145 см, защитный кабельный ввод с уплотнительными резинками, руководство по быстрой настройке на русском языке, шаблон-разметка крепления, набор дюбелей и шурупов.

Технические характеристики приведены с сайта www.ezviz.by.

Параметр Значение Ezviz C3C Ezviz C3S Тип IP-камера IP-камера Модель CS-CV216-A0-31E(W)FR CS-CV210-A0-52E(W)FR Цвет белый белый Тип подключения PoE или Wi-Fi PoE или Wi-Fi Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS 1/2.7" Progressive Scan CMOS Разрешения 1280х720 1920х1080 Чувствительность 0.02лк @(f/2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК 0.02лк @(f/2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК Фокусное расстояние 2.8 мм 4 мм Угол обзора 92° (горизонтально) 114° (диагонально) 107,5° Разрешение и частота записи 1280х720, 25 к/с 1920х1080, 25 к/с Дальность действия ИК до 30 метров до 30 метров Формат записи видео H.264 H.264 Поддержка карт памяти micro SD до 128 Гб micro SD до 128 Гб Рабочая температура от -30 °С до +60 °С, влажность до 95 % от -30 °С до +60 °С, влажность до 95 % Питание DC 12 В ± 10 % , 5 Вт макс. DC 12 В ± 10 % , 5 Вт макс. Размеры 176,3x83,5х69,8 мм 176,3x83,5х69,8 мм Масса 331 г 331 г Функции и возможности - широкий динамический диапазон (съемка в условиях яркого света); - простая настройка через облачный сервис Ezviz; - детекция движения; - двойное шифрование записи - широкий динамический диапазон (съемка в условиях яркого света); - простая настройка через облачный сервис Ezviz; - детекция движения; - двойное шифрование записи

Как видим, по техническим характеристикам модели отличаются друг от друга размерами матриц, фокусным расстоянием, незначительно углом обзора и разрешением картинки.

Внешний вид, конструкция, первое включение.

Модель Ezviz C3C своим видом напоминает бокал: чаша – непосредственно камера, ножка и подставка – кронштейн для крепления.

Корпус камеры имеет цилиндрическую, вернее сказать, бочкообразную форму. Выполнен из пластика, поверхность, в основном, матовая, хотя присутствует декоративная глянцевая вставка-кольцо, заботливо обернутая производителем полиэтиленом в целях предотвращения царапин. Торец корпуса камеры закрыт защитным стеклом, под ним в центре располагается объектив, а в окружении – россыпь ИК светодиодов. Корпус камеры симметричен, никаких индикаторов или надписей, проясняющих ориентацию камеры в пространстве (где верх, где низ) не имеется. На боку, ближе к ножке кронштейна, присутствует лючок, закрывающий собой слот установки карты памяти и кнопку перезагрузки. Крышка лючка имеет специальное уплотнение и крепится к корпусу серьезно, двумя винтами.

Кроме того, заметны уплотнительные кольца на стыке стекла и корпуса, а также между отдельными элементами корпуса – все же камера уличная, заявляется от степени защиты IP66 (пыленепроницаемость, защита от морских волн или сильных водяных струй).

Кронштейн камеры выполнен из металлического сплава, окрашен белой краской методом напыления. Ножка кронштейна крепится резьбовым соединением к опоре-подставке и с помощью фиксирующего винта к корпусу камеры. Конструкция кронштейна позволяет монтировать камеру перпендикулярно либо почти параллельно поверхности установки, а также разворачивать ее на 360 градусов в другой плоскости.

Подставка кронштейна крепится к несущей поверхности шурупами в трех точках.

В целом, предлагаемая конструкция надежна, но не эргономична – наводить камеру с помощью отвертки и винтов не очень удобно. Утешает, что делать это нужно, в идеале, раз и надолго.

Сквозь кронштейн (ножку и подставку) от камеры проходит питающий (он же информационный) кабель. Отвод составляет почти 50 см, на конце два гнезда – для подключения адаптера питания и медножильного LAN кабеля с вилкой RJ-45. Идущий в комплекте кабельный ввод позволяет дополнительно защитить сетевой разъем, а вот для питающего разъема такого не предусмотрено.

Исходя из вышесказанного, подключение камеры к домашней сети может быть проводным или беспроводным (встроен модуль Wi-Fi), с питанием от штатного адаптера или с применением технологии PoE (само собой, оборудование пользователя должно иметь такую возможность).

Вторая камера, Ezviz C3S отличается от младшей модели лишь уже черной, тоже глянцевой, вставкой-кольцом на корпусе. В остальном, та же форма корпуса, кронштейн с прокинутым внутри кабелем, 24 светодиода ИК подсветки в обрамлении объектива, лючок установки карты памяти и кнопки перезагрузки на боку.

На обеих камерах имеются бумажные наклейки с технической информацией (серийный номер, верификационный код и прочее) и QR-кодом. Как помним, данная информация необходима для подключения и конфигурирования камер, поэтому, учитывая их уличное исполнение, перед эксплуатацией камер рекомендуем аккуратно отклеить и сохранить наклейки отдельно.

Подробно останавливаться на первом включении камер в этот раз не будем – все описано в предыдущем обзоре. Напомним лишь, что на мобильное устройство необходимо скачать фирменное приложение EZVIZ, зарегистрировать учетную запись, «привязать» к аккаунту и присоединить к домашней сети сами камеры.

После подключения в приложении отображаются названия камер и текущий вид с них.

В работе, настройки, функциональность

Принцип работы уличных камер Ezviz точно такой же, как и домашних. На мобильное устройство в режиме реального времени с камер идет трансляция видеопотоков. При снижении освещенности камеры автоматически переключаются в ночной режим, активируя ИК подсветку. Картинка при этом из цветной становится черно-белой. Камеры также могут осуществлять охранную функцию, фиксируя движение в кадре, но вот звук уже не пишут.

Отсюда, чуть урезанный функционал. Так, в режиме прямой трансляции с камеры (вкладка Главная приложения) возможны следующие действия с потоком:

- «зеркалирование» изображения;

- программное зумирование (максимум 8х);

- запись в память мобильного устройства стоп-кадра с трансляции;

- запись в память мобильного устройства видео фрагмента с трансляции;

- изменение качества записываемых фото и видео (LD (512х288), SD (768х432), HD (1280х720)).

Записанные стоп-кадры и видеофрагменты по-прежнему доступны в разделе Мой альбом вкладки Больше приложения. В этой же вкладке находятся настройки управления аккаунтом.

Конфигурирование камер доступно с вкладки Главная (настройки двух моделей идентичны). Для удобства эксплуатации можно изменить имя камеры, часовой пояс, формат даты, а также, в целях безопасности, первоначальный пароль (верификационный код). Возможна деактивация функций автоматического перехода в ночной режим и шифрования записей.

Настройка прихода на мобильное устройство уведомлений при регистрации движения не претерпела больших изменений – «ушли» лишь звуковые опции. По-прежнему можно задать чувствительность регистрации движения (от 1 до 6) и составить график, когда будут разрешены оповещения (по дням недели и часам).

Пришедшее на мобильное устройство уведомление отображается во вкладке Сообщения. В нем приводится стоп-кадр сработки, указано название камеры и время. Если установлена карта памяти, при нажатии на кнопку Воспроизведение в уведомлении проигрывается ролик со случившимся событием.

И без активации уведомлений камера фиксируют любое изменение в кадре. Просмотреть архив таких записей возможно в режиме прямой трансляции. Снизу картинки кадра имеется окошко с датой и полоса прокрутки по времени. События отмечены оранжевыми рисками. Совмещая красный курсор с рисками, отображается очередное событие.

Тестирование

Следуем проторенной дорожкой, снова предлагаем набор фактов и наблюдений:

1. работа камер с облачным сервисом, задержки в переключениях между дневным и ночным режимами, оперативность прихода уведомления после сработки – эти данные уже проверялись ранее на примере домашних камер Ezviz. Спешим заверить, ничего не изменилось и в отношении данных моделей;

2. небольшое замечание по удобству монтажа и подключения. Уже было отмечено, на камерах нет ориентиров «верх/низ» и каких-либо индикаторов работы. Бесспорно, в работе это все не так нужно, но вот при настройке очень бы помогло.

Да, косвенную ориентацию дает лючок карты памяти, который согласно рекомендациям, должен располагаться снизу, чтобы не затекала вода, но конечный угол горизонта этим все равно не определяется. Да, в ночное время хотя бы о подаче питания на камеру можно судить по свечению ИК подсветки, но днем понять визуально, в каком состоянии находится камера (есть ли питание, соединение с сетью, нет ли ошибки карты памяти и прочее) уже сложно;

3. нет замечаний к уличному исполнению устройств. С герметичностью все хорошо, по температурным характеристикам, в принципе, тоже: в морозы внутренняя электроника, думается, должна себя согреть (после часа работы при комнатной температуре корпус ощутимо теплый), а в жаркую погоду белое покрытие корпуса – рассеять излишний нагрев. В идеале, хотелось бы защитный козырек для объектива. Лучше съемный, чтобы была возможность выбора – более широкий обзор или минимизация бликов и следов от капель воды;

4. дальность действия ИК подсветки соответствует заявленному. Контуры человека ночью видны с 40 шагов (приблизительно 30 м), а автомобильный знак аварийной остановки, к примеру – даже со 140 шагов.

Ниже приведена серия фото с камер ночью за 40, 30, 20 и 10 шагов соответственно:

- модель Ezviz C3C:

- модель Ezviz C3S:

5. чувствительность регистрации движения камер регулируется в широких пределах: при средних настройках по умолчанию камера засекала человека на расстоянии 8-12 м, при максимальных – с 30-40 шагов. При этом время суток (день/ночь) на результаты не влияло:

- модель Ezviz C3C:

- модель Ezviz C3S:

6. несмотря на заявленное разрешение Full HD у модели Ezviz C3S, увидеть заветные пиксели вживую можно только при просмотре видео непосредственно с карты памяти на компьютере – там честные 1920х1080. По команде пользователя записываются стоп-кадры и видеофрагменты в разрешении 1280х720, в таком же качестве приходят ролики и в уведомлениях при сработках.

Тем не менее, различия в качестве картинок у моделей камер есть, и они существенны:

- модель Ezviz C3C (день)

- модель Ezviz C3S (день)

- модель Ezviz C3C (ночь)

- модель Ezviz C3S (ночь)

Собственно, ничего особенного – за лучшее качество нужно и больше заплатить.

Заключение

Уличные камеры Ezviz оказались ничуть не хуже их домашних аналогов. Все четко, функционально, работоспособно. Так что порог вхождения в развертывание домашней системы видеонаблюдения в очередной раз оказался снижен. Стоимость модели Ezviz C3C составляет 155 рублей, Ezviz C3S – 230 рублей (по состоянию на май, 2017 г.).

По сути, на объекте, где хочется установить видеонаблюдение, теперь нужно только электричество, чтобы запитать камеру – Интернет же, в отсутствие проводного, можно попытаться обеспечить связкой роутер+3G модем.

P.S. в прошлом обзоре была упомянута возможность настройки камер и управления системой видеонаблюдения с ПК посредством программы Ezviz Studio, сегодня в копилку добавим еще один способ – онлайн работа через браузер.

Все, что для этого нужно – войти в свой аккаунт на сайте www.ezvizlife.com, скачать и установить специальный плагин, ввести верификационные коды камер.

Важно – поддерживается работа только через Internet Explorer.