10 моделей ноутбуков и планшетов, которые точно не стоит покупать

KV.by составили свой антирейтинг ноутубков и планшетов. Прочитайте о 10 моделях, на которые точно не стоит обращать свое внимание при выборе устройства.

Acer Aspire ES1-533-P2WF

Один из самых дешевых ноутбуков, представленных в магазинах. Экран глянцевый, размером 15.6 дюймов, разрешение 1366 x 768 точек.

Сразу в глаза бросается плохая цветопередача и низкое разрешение дисплея, угол обзора мал и не дает полностью насладиться картинкой. Учитывайте данный момент, особенно если вы любите смотреть кино.

Весит ноутбук прилично - 2.4 кг. Такой точно не поносишь с собой. Операционная система - Linux. Если вы привыкли к Windows, то придется самим заново устанавливать систему либо привыкать к новой.

Аккумулятор держит только 4 часа, звук из динамиков немного выше среднего. Данный ноутбук отлично подойдет для серфинга в интернете, работы со стандартным офисным пакетом. Про игры можно забыть сразу, так как эта модель явно не рассчитана для такой функции. Ожидать большего было бы просто смешно за стоимость, сравнимую с простым смартфоном.

Lenovo IdeaPad 110-15IBR

Еще один "пятнадцатидюймовик", который пользуется популярностью среди недорогих моделей.

Весит ноутбук около 2.2 кг. В очередной раз удивляюсь, почему такие модели называют портативными, ведь они прочно занимают место на столах вместо стационарного компьютера, но никак не помещаются в сумку либо рюкзак. Да и если поместятся, то займут все пространство.

Корпус полностью выполнен из пластика. Последний такого плохого качества, что прогибается под малейшим давлением. При закрывании/открывании крышки четко слышен хруст и поскрипывание. К тому же, она настолько тугая, что поднять ее одной рукой точно не получится.

Разрешение экрана составляет 1366 х 768 точек. Цветопередача более чем скромная, при малейшем изменении угла наклона теряется изображение. Данный вариант точно не подойдет всем тем, кто работает с графикой, видео или занимается дизайном. Если вы работаете возле окна, то будьте готовы к бликам.

Ноутбук будет работать исправно, если у вас открыт браузер и один документ. При большей нагрузке машина начинает тормозить и отказывается выполнять оперативно запросы.

ASUS X540SA-XX010D

Ноутбук данной комплектации хорош для веб-серфинга и редактирования документов. Если вы захотите чего-то более, то быстро разочаруетесь.

По сравнению с предыдущими моделями, ASUS X540SA-XX010D сравнительно легкий. Весит всего 1.9 кг, хотя также имеет пятнадцатидюймовый экран. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, есть возможность дополнить еще четырьмя, что выгодно выделяет данную модель среди прочих.

Но вот мы доходим до операционной системы и печально вздыхаем, видя DOS. А это значит, что нам предстоит переустановка ОС сразу после покупки. Дополнительные издержки стоит принимать в расчет. Корпус выполнен из пластика, что с одной стороны не утяжеляет ноутбук, но с другой - делает его весьма уязвимым.

HP 255 G5 W4M53EA

HP 255 G5 W4M53EA - бюджетный ноутбук с достаточно тонким (24 мм) и легким корпусом (1.95 кг). Как и в предыдущем случае, используется ОС DOS. Размер и разрешение — стандартные, а именно 15,6 дюймов и 1366х768 точек.

За качество графики отвечает встроенный адаптер AMD Radeon R4. Цветопередача более чем скромная, цвета тусклые и блеклые. Забудьте про работу с видео и изображениями.

Шумный кулер, дешевый пластик, плохой аккумулятор, который не выдерживает 2.5 часов работы - вот основные нарекания обладателей данной модели.

ASUS X553MA

Еще один представитель популярного бренда. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1366х768 точек, имеет толщину 25 мм и вес 2,2 кг. Процессор - четырехъядерный Intel Pentium N3530 с частотой 2.1 ГГц.

Какие слабые места данного ноутбука? Время работы аккумулятора всего 3 часа! Вам едва хватит, чтобы посмотреть кино и проверить почту. Замечено, что после нескольких месяцев использования аккумулятора хватает только на 50 минут работы без подзарядки. То есть вы автоматически привязаны к источнику питания и всегда должны иметь под рукой кабель.

Для каких задач подойдет ASUS X553MA? Веб-серфинг, просмотр видео, редактирование текстов. Крышка открывается и закрывается с ужасным скрипом, клавиатура слегка прогибается при нажатии на клавиши. На быстродействие системы также не приходится рассчитывать. Порой ноутбук подвисает даже от открытия одной новой вкладки.

Планшет Xiaomi Mi Pad 64Gb

Внутренние характеристики должны удовлетворить запросы большинства - мощный процессор, долгоиграющая батарея.

Xiaomi Mi Pad стоит выбирать, если вы любите смотреть кино и слушать музыку. Отличная цветопередача и высокое качество звука обеспечат вам приятное времяпрепровождение. Также он порадует всех геймеров, так как справляется с играми на "ура".

А теперь ложка дегтя. На планшете установлена система MIUI, которая явно нуждается в доработках и улучшениях. Она представляет собой старую версию Андроида, к которой необходимо долго привыкать и изучать особенности. Но зачем тратить время и силы, когда на рынке присутствуют более "приветливые" модели за ту же стоимость?

Также не будем забывать, что у планшета отсутствует 3G, 4G модуль и GPS. И тут совершенно логично появляется вопрос, как работать с приложениями, которые требуют наличия того же GPS? Например, популярный у всех путешественников Maps.me.

К камере особых вопросов нет, но отсутствие вспышки делает невозможным съемку вечером либо в темном помещении.

Lenovo Yoga Tab 3-850M

Безумно привлекательный дизайн, насыщенные краски и доступная цена. Казалось бы, что еще надо? Но вот смотришь на характеристики, обнаруживаешь там только 1Гб оперативной памяти и понимаешь, что рассчитывать на быстродействие данного устройства не приходится. Совершенно не хочется покупать сей девайс только из-за милого вида и превращать его в очередную читалку либо видео проигрыватель. Также, как и у предыдущей модели, отсутствует вспышка.

ASUS ZenPad 10 Z300CNL-6A043A

Такое сложно представить, но батарея настолько слаба, что время зарядки составляет около 3 часов! Даже не знаю, какая модель еще может "похвастаться" такими показателями.

Корпус планшета выполнен из дешевого пластика, при эксплуатации поскрипывает и прогибается. Прочность защитного стекла слабовата, в первые же дни использования появляются мелкие царапинки. В связи с этим рекомендуется сразу приобрести чехол или дополнительную защитную пленку.

Также ASUS ZenPad 10 обладает маленьким углом обзора. Отклонение на пару градусов сразу сказывается на качестве изображения. А если вы решите почитать текст, выполненный маленьким шрифтом, то будьте готовы увидеть пиксели невооруженным взглядом.

Lenovo Tab 2 A10-30L 16GB LTE Midnight Blue

Снова только 1Гб оперативной памяти. Очень сильно тормозит при наличии нескольких открытых вкладок. Фронтальная камера только 2 Мп, поэтому ваш собеседник во время видео звонков будет видеть вас как в тумане.

Samsung Galaxy Tab 4 10.1

Отличный вариант для серфинга в интернете и просмотра видео. Казалось бы, планшет не тормозит при высокой нагрузке, так почему он попал в этот список? Во-первых, камера планшета не справляется со своими функциями, фото получаются блеклыми и нечеткими. Также отсутствует вспышка. Таким образом мы видим, что камера здесь просто для галочки.

Во-вторых, потребуется не один час, чтобы зарядить данную модель. В-третьих, плохое разрешение экрана, короткий провод зарядного устройства и отсутствие датчика освещения портят всю картину. Так как линейка планшетов Samsung достаточно обширна, рекомендуется обратить внимание на иные варианты.