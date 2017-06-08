Топ-5 приложений для изучения английского языка

У вас в руках девайс, который открывает безграничный доступ к информации со всего мира. Прямые трансляции, лекции, презентации Apple и Google I/O, TED, The Tonight Show, сериалы Netflix и HBO, фильмы в оригинале - доступны прямо сейчас. Вам потребуется лишь знание языка. Выучить английский за 1 час в день? No problem. KV.by составили для вас топ-5 лучших приложений для изучения английского.

На протяжении четырех лет Д.Ю. Петров вел одноименную программу на ТВ. Проект, растянувшийся на восемь сезонов, полюбился как зрителям, так и участникам, среди которых было немало известных лиц. Главный принцип – это скорость освоения языка. За сравнительно небольшое время вы получаете универсальный навык общения. Для достижения таких результатов акцент делался на максимальном количестве лексических комбинаций, то есть, даже владея ограниченным набором слов, вы сможете нормально чувствовать себя при общении.

Приложение в полной мере соответствует языковой методики: поэтапно двигаясь к новым задачам, вы доходите до автоматизма. В процессе вас будут воодушевлять приятными эпитетами. Телепередача отводила на обучение 16 уроков, версия на смартфоне соответственно - 16 часов.

К слову, не все уроки доступны бесплатно. Полная версия обойдется в 2.99$ .

Доступно: Android, iOS, Windows Phone

Уже со старта вам предложат пройти тест, который требует полной отдачи и откровенности. Конечно же, двойку никто поставит, но ошибки примут во внимание, когда будет составляться индивидуальная программа. Моментам, где вы сомневались и ошибались, будет отведено дополнительное время. Также перед началом вы сможете выбрать интенсивность нагрузок, подстроив их под свой ритм. Форма обучения максимально располагающая: милая сова в качестве помощника, три жизни, как в видеоиграх, таблица прогресса и клубы по интересам.



Учеба идет поэтапно, но можно закончить экстерном, если сможете, кончено. Выполняя упражнения каждый день, вы входите в “ударный режим”, который помимо чувства личной гордости дарит приятные бонусы. Дополнительной мотивацией может выступить и смена образов для талисмана. Приятно, что на случай непредвиденных обстоятельств можно оформить эффект “заморозки”, сохраняющий ваш ударный режим.



Приложение бесплатно. Однако есть месячная подписка (9.99$), убирающая рекламу и дающая возможность скачать уроки для оффлайн прохождения.

Доступно: Android, iOS, Windows Phone

Еще одно известное приложение. В начале вас ждет стандартный тест на профпригодность. После подведения итогов план обучения будет выстроен с учетом личных рекомендаций. Основной процесс выполнен в ненавязчивой игровой форме, как и в Duolingo. Отличительная особенность – обилие аудио- и видеоконтента. Можно переводить свои любимые песни, фильмы и сериалы – это весьма приятная мотивация. Есть здесь и словарь, который со временем заполнится десятками новых фраз. Повторяя слова, читая тексты, совершенствуя грамматику, вы тем самым будете кормить своего маскота – льва Лео. Соревновательный элемент, а также “эффект тамагочи” во многом и подкупают пользователей. Собственно, почему нет, если это работает? У приложения есть полноценная веб-версия.

Тренировки открываются постепенно, но, оформив Premium, вы получите безграничный доступ и расширенный словарь. 12-месячная подписка обойдется в 18.99$. Кстати, если вы пять дней подряд будете усердно работать, то в награду получите один день бесплатного Premium-аккаунта.

Доступно: Android, iOS, Windows Phone

Победитель в «Google Play Awards 2017». Разработчики, не сдерживая эмоций, уже поздравили всех пользователей с общей победой. Нам же остается определиться с языком и в увлекательной форме отправиться на его изучение. Здесь, как и в предыдущих приложениях, используется аддиктивная игровая форма, которая уже зарекомендовала себя.

Отличие же в антураже: Memrise ассоциирует нас с пилотом космического корабля, где вы, выбрав планету (язык) и уровень новичок/продвинутый, летите ее покорять. Происходящее выполнено в виде рисованного квеста. Сами же упражнения представляют собой: перевод, аудирование, изучение терминов. Есть одна забавная особенность – мемы. По словам разработчиков, мемы позволяют быстрее запоминать информацию. Конечно, mem здесь выступает производной от названия и служит для зрительной фиксации.

Pro-режим позволит: изучать видео с носителями языка, общаться с чат-ботом и работать в оффлайне. Минимальная подписка на три месяца - 15.62 $. Можно оформить и пожизненный доступ за 175.71$.

Доступно: Android, iOS

Закрепить успех предыдущих приложений поможет EGT, вам доступны 1200 заданий по английской грамматике. Их с лихвой хватит, чтобы покрыть все ваши запросы. И еще на будущее останется (под любой уровень мастерства). Огромное количество тестов как по отдельным темам, так и комплексных, объединяющих несколько разделов. После выполнения, вам покажут ошибки и самое главное - объяснят. Это крайне полезно, потому что вы не заучиваете, а понимаете суть изучаемого материала. Проблемы с грамматикой возникают даже у носителей языка, что уж говорить про новичков.

Доступно: Android, iOS

Мы представили вам только самые популярные и занимательные приложения. Однако здесь главное – стабильность. Больше не надо корпеть над пыльными словарями. Есть свободная минутка - будет и TOEFL. Good luck!