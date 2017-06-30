Обзор беспроводных стереонаушников SVEN AP-B480MV

На тесте KV беспроводные наушники от компании SVEN.

Технические характеристики, комплект поставки

Основные характеристики взяты из руководства пользователя:

Параметр Значение Чувствительность наушники: (96+/-3) дБ микрофон: (-42+/-3) дБ Частотный диапазон наушники: (20-20000) Гц микрофон: (100-10000) Гц Сопротивление 32 Ом Мембрана 40 мм Тип соединения Bluetooth, 2.1 + EDR Профили Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GAVDP Поддержка карт памяти Micro SD, до 16 Гб Форматы, воспроизводимые с карты памяти mp3, wma, wav Частотный диапазон FM-тюнера (87,5-108) МГц Радиус действия Bluetooth 10 м Время работы от аккумулятора до 8 часов Масса 177 г

Стереонаушники поставляются в картонно-блистерной коробке размерами 190х190х84 мм.

Комплект поставки:

- стереонаушники;

- кабель питания USB type A - USB type B micro, длиной 85 см;

- аудио кабель со штекерами 3,5 мм, длиной 150 см

- руководство пользователя;

- гарантийный талон.

Какого-либо чехла для переноски наушников производитель не предоставил, как и адаптера питания с выходом USB.

Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность

Наушники выполнены, в основном, в черной гамме, слегка разбавленной серебристыми вставками. Все наружные поверхности глянцевые, а внутренние матовые, в основе – качественный пластик, приятный на ощупь.

Конструкция наушников складная. Оголовье «переламывается» в двух местах, благодаря чему размер их по высоте уменьшается со 180 мм до 105 мм – удобно при транспортировке.

Держатели чашек крепятся к последним с помощью шарнирного соединения с небольшим ходом, так что вращение чашек в вертикальной плоскости не предусмотрено. При этом каждый держатель может сдвигаться по оголовью вверх-вниз на 30 мм, чтобы пользователь смог подстроить наушники под размер головы.

Центральная часть оголовья имеет мягкую вставку, выполненную из поролона и обшитую искусственной кожей. Аналогично сделаны и валики амбушюр, только здесь, по ощущениям, применена уже натуральная кожа.

В руководстве пользователя на наушники, да и на официальных сайтах подобной информации нет, а в интернет-каталогах данная модель определена как накладная либо мониторная с закрытым типом акустического оформления. Это означает, что корпуса чашек имеют конструкцию, не пропускающую внешние звуки, а амбушюры только накрывают (накладные) или полностью охватывают ушную раковину (мониторные). Спорный момент, но все же честнее будет назвать наушники накладными. Да, амбушюры не маленькие, но все же мочки ушей они прижимают, а не обхватывают. По поводу акустического оформления однозначно можно говорить об открытом или полуоткрытом типе, так как шарнирное соединение держателей и чашек имеет отверстие и пропускает звук.

Все элементы управления и коммутации наушников расположились на левой стороне – на держателе и чашке. В торце чашки видим разъем 3,5 мм для подключения аудио кабеля, а в торце держателя – сдвижной выключатель питания, порт micro USB для зарядки, слот для установки карты памяти micro SD. Едва не пропустили здесь же, на держателе, неприметное отверстие – встроенный микрофон.

За кольцеобразной пластиковой вставкой на держателе чашки скрываются светодиодный индикатор и пять механических кнопок управления (от «двенадцати часов» и по часовой стрелке):

- воспроизведение/пауза/многофункциональная кнопка (далее – кнопка 1);

- увеличение уровня громкости, переход на следующий трек (далее – кнопка 2);

- переключение предустановок эквалайзера (далее – кнопка 3);

- переключение источников сигнала (далее – кнопка 4);

- уменьшение уровня громкости, переход на предыдущий трек (далее – кнопка 5);

Кнопки не ярко выражены, но снабжены поясняющими надписями и, что особенно важно, объемными маркировками (точка, плюс, две точки, точка, минус), благодаря которым можно легче ориентироваться «в слепую».

Включаются наушники всегда в режиме Bluetooth, о чем свидетельствует и раздающийся короткий звуковой комментарий на английском. Кнопкой 4 осуществляется циклическое переключение источников – Bluetooth, micro SD, FM, Line in.

При включении наушников в режиме Bluetooth осуществляется поиск соответствующих устройств – светодиодный индикатор мигает синим цветом. При нахождении источника сигнала с Bluetooth модулем (ПК, ноутбук, планшет, смартфон, плеер) происходит автоматическое (в зависимости от индивидуальных настроек) сопряжение и светодиод начинает светиться синим постоянно – устройством можно пользоваться.

Стереонаушники поддерживают следующие Bluetooth профили:

- HFP (Hands-free profile) – соединение с телефоном, передача монозвука;

- HSP (Headset profile) – соединение с телефоном, передача стереозвука, выполнение звонков;

- A2DP (Advanced audio distribution profile) – передача стерео аудиопотока.

- GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) – база для A2DP;

- AVRCP (Audio/video remote control profile) – функции дистанционного управления.

Благодаря этому, в сопряжении по Bluetooth, например, со смартфоном через наушники можно принимать и завершать вызовы (краткое нажатие Кнопки 1), осуществлять сброс входящего вызова (удержание Кнопки 1 около 2 с) и вызов последнего набранного номера (двукратное краткое нажатие Кнопки 1), а при прослушивании музыки – воспроизводить, ставить на паузу, перебирать треки (краткое нажатие Кнопок 1, 2, 5), регулировать громкость (удержание Кнопок 2, 5).

В режиме FM удержанием Кнопки 1 около 3 с производится поиск FM станций, а нажатием кнопок Кнопок 2, 5 – их перебор. В режиме micro SD управление проигрыванием треков происходит аналогично режиму Bluetooth, в режиме же Line in возможны только регулировка и отключение звука.

Подзаряжаются наушники через порт micro USB. Во время процесса светодиодный индикатор горит красным, а по окончании зарядки – зеленым. При низком уровне заряда устройство периодически издает звуковой сигнал, а индикатор мигает красным. Изучение конструкции показало, что внутри размещен аккумулятор емкостью 250 мАч.

Выводы и замечания по работе наушников после недели использования:

1. Глянцевые поверхности легко собирают отпечатки пальцев, в этом плане внутренние поверхности (оголовья) практичнее, хоть и менее привлекательные.

2. Наушники хорошо сидят на голове, плотно прижимаясь к ушным раковинам. Мягкие вставки при этом минимизируют давление упругого оголовья, что важно при длительном использовании наушников, особенно с учетом их типа (накладные).

3. Элементы управления устройством отлично «читаются» благодаря разнесению по всему держателю. Ход кнопок четкий, с характерным щелчком, благодаря чему ложные сработки исключены;

4. Понравилось наличие в наушниках разъема для подключения аудио кабеля – существенно расширяется выбор источников звука. Сюда же следует отнести и возможность приема устройством FM станций. Несмотря на внутреннюю антенну, качество неплохое – в квартире, в большинстве случаев, возможен прием не только у окон (чем грешат многие компактные приемники без внешних антенн), а на улице при уверенном сигнале вообще нет нареканий.

5. Шумо- и звукоизоляция наушников находятся на среднем уровне. При выключенных наушниках внешние звуки слегка приглушаются, а при их работе звучание не раздражает окружающих (на средней громкости). При этом следует помнить, что наушники являются также и гарнитурой, поэтому они по определению не могут служить по вышеназванным характеристикам барьером между пользователем и окружающей средой.

6. Качество звучания наушников при этом понравилось. При использовании в качестве гарнитуры звук не глуховат и не запаздывает, но иногда присутствует небольшой звенящий фон (возможно, особенность сопряжения с конкретной моделью смартфона). Голос собеседника объемный, без посторонних артефактов, слышимость на той стороне, ожидаемо, слегка снижается, но не критично.

При прослушивании аудио треков не ощущается явных перекосов в сторону высоких или низких частот (хватает всего). На максимальной громкости звук остается чистым, доступно 6 предустановок эквалайзера, жаль, их названия не озвучиваются голосом

7. Наконец, автономность, при работе от аккумулятора. На практике наушники в режиме «музыка nonstop» на максимальной громкости проработали 5 часов 10 минут.

Заключение

Стоимость модели SVEN AP-B480MV по состоянию на июнь 2017 составляет 43 рубля. При этом получаем хорошее звучание, приятный вид и качественную сборку, а главное – широкий функционал по источникам звука и способам к ним подключения. Думается, в этом и заключается главное достоинство данных наушников.